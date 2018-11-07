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Картина дня: открытие моста через Припять, встреча Лукашенко с аналитиками из США и билеты на Европейские игры

Общество 07.11.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 6 ноября

Беларусь, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков. Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси. Беларусь - европейское государство, которое заинтересовано в сильной и единой Европее, в крепком трансатлантическом партнерстве.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Джеймстаунского фонда (США) Глен Ховард считает, что белорусско-американские отношения в настоящее время выходят на новый уровень. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами после встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Глен Ховард
Глен Ховард

Реконструированный мост через реку Припять в Житковичском районе торжественно открыт с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. Александр Лукашенко поручил представить к наградам строителей и руководителей, которые занимались реконструкцией моста.

Александр Лукашенко во время церемонии открытия моста
Александр Лукашенко во время церемонии открытия моста

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября подписал указ №430, устанавливающий условия завершения строительства жилых домов в районе ул. М.Богдановича города Минска, заказчиком по которым являлось ООО "Тамбаз".

Презентация талисмана II Европейских игр 2019 года в Минске состоится 29 ноября. Цены на билеты II Европейских игр будут доступными: самый дешевый билет на спортивные мероприятия будет стоить Br5, самый дорогой - Br50. Билеты поступят в продажу 1 декабря 2018 года. Иностранные болельщики с 10 июня по 10 июля 2019 года смогут без визы пересечь границу Беларуси по билету на II Европейские игры.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,1 млрд.

ЕС готов оказывать Беларуси помощь в развитии частного сектора экономики, заявила на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму" (KEF-2018) глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин.

Программу развития конкуренции в Беларуси планируется представить не позднее начала 2019 года, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на KEF-2018. Также он сообщил, что МАРТ предлагает упорядочить подходы к изменению тарифов естественных монополий.

В 2019 году из бюджета на развитие социальной сферы будет выделено на 10-12% больше средств, сообщил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Развитие химической отрасли в Беларуси должно стать национальным проектом, такое мнение высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, который с рабочей поездкой посетил Могилев.

В Беларуси завершается разработка опытного образца электромобиля, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Венгерский лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск, сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог.

Минтруда пояснило порядок подтверждения занятости и учебы за границей.

Объявлены победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018".

Минздрав: уровень заболеваемости ОРИ в Беларуси в настоящее время на 16% ниже прошлогоднего. Подъем заболеваемости гриппом ожидается в конце января - начале февраля. В Беларуси с февраля зарегистрирован 241 случай заболевания корью.

Противоопухолевый препарат "Темодекс", разработанный учеными БГУ, выйдет на фармацевтический рынок Южной Америки.

Пограничное подразделение "Наровля" заступило на охрану государственной границы.

Фото ГПК
Фото ГПК

Завершено расследование масштабного уголовного делаа о деятельности двух крупных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Установлено, что в период с 2016 по 2017 год более 30 человек из корыстных побуждений вступили в структурные подразделения международных преступных организаций для получения дохода от сбыта наркотиков и психотропов.

Торжественные проводы из большого спорта белорусских биатлонисток Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино состоятся в феврале 2019 года.

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Белорусско-китайский деловой форум пройдет 7 ноября на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo.

Национальная сборная Беларуси по хоккею проведет открытую тренировку для болельщиков в "Чижовка-Арене". Подопечные Андрея Сидоренко ждут всех желающих на трибунах комплекса 7 ноября в 11.00.

Торжественное заселение 16-этажного жилого дома по ул. Магнитной, 30, приуроченное к празднованию Дня Октябрьской революции и 80-летия со дня образования Заводского района столицы, состоится в Минске. Начало в 12.00.

Беларусь 5-7 ноября проводит презентацию II Европейских игр 2019 года на международной выставке World Travel Market в Лондоне.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

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Всемирный день качества. Проводится по инициативе Европейской организации по качеству при поддержке ООН начиная с 1989 года во второй четверг ноября.

Международный день КВН. В этот день (1961) в эфире состоялась первая игра Клуба веселых и находчивых (КВН).

135 лет назад родился Ластовский Вацлав Устинович, белорусский общественно-политический деятель, историк, писатель, академик НАН Беларуси (1928). Умер в 1938 г.

120 лет назад родился Захар Дмитрий Андреевич, белорусский дирижер, инструменталист, режиссер, композитор. В 1928-35 гг. организатор, художественный руководитель и дирижер ансамбля белорусских народных инструментов (ныне Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им.И.И.Жиновича). Одновременно в 1928-32 гг. преподавал в Белорусском музыкальном техникуме. Участвовал в реконструкции национальных музыкальных инструментов и формировании репертуара для белорусского народного оркестра. В 1920-40-е годы выступал в концертах как виртуоз-балалаечник, играл также на цимбалах, домре, гитаре, дудке, кларнете. Умер в 1951 г.

115 лет назад родился Явор Михась (наст. Карась Михаил Андреевич), белорусский поэт, участник освободительного движения в Западной Беларуси. Печатался в "Беларускай газеце" и журнале "Шлях моладзі", некоторые стихи распространялись устно и в рукописях. В своем творчестве ориентировался на традиции Я.Купалы, М.Богдановича, Я.Коласа. В большинстве лирических произведений поэт воспевал Неман как символ славы Беларуси. Умер в 1933 г.

1938 лет назад родился Саченко Иван Иванович, белорусский историк, публицист, доктор исторических наук (1983), профессор (1984). Автор исследований по теории и практике национальных и зарубежных средств массовой информации, публицистике белорусских писателей.

70 лет назад родился Беспалый Александр Сергеевич, белорусский актер, режиссер, заслуженный артист Беларуси (1999). С 1973 г. на киностудии "Беларусьфильм", с 1981 в Театре киноактера. Снялся в фильмах "Потому что люблю", "Государственная граница", "Белые росы", "Анастасия Слуцкая", "Глубокое течение" и др. Умер в 2016 г.

150 лет назад родился Хаусдорф Феликс, немецкий математик, один из основоположников современной топологии. Умер в 1942 г.

95 лет назад родился Килби Джек Сент-Клэр, американский ученый. Лауреат Нобелевской премии по физике (2000) за изобретение интегральной схемы. Также он изобретатель карманного калькулятора и термопринтера (1967). Умер в 2005 г.

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