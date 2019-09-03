Картина дня: открытие новых школ, Embraer для "Белавиа" и погода в сентябре

ВЧЕРА

Картина дня. 2 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в первый день учебного года приехал в школу-новостройку - минскую СШ №93. Во время обучения в школе нужно, не теряя времени даром, получать максимум знаний, отметил глава государства. Президент потребовал усилить дисциплину в учебных учреждениях. Он также потребовал обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах. Александр Лукашенко рассказал о возможности изменений в антинаркотическом законодательстве.

Александр Лукашенко во время посещения новой школы

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая школу-новостройку в Минске, провел для старшеклассников первый урок. Президент зашел в один из классов и присоединился к учебному процессу, вызвал нескольких учеников к доске, чтобы обменяться мнениями. Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом.

Александр Лукашенко

РЕПОРТАЖ: Как обустроена школа, которую открыл Лукашенко, и кто в ней будет учиться

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает сделать понятнее и прозрачнее возможное участие родителей в укреплении материально-технической базы школ, выработав регламентирующий документ. Эту идею спикер обсудил с педагогами новой СШ №2, которая открылась во Фрунзенском районе Минска.

Михаил Мясникович во время посещения новой школы

Расходы на сферу образования в 2020 году увеличатся в Беларуси на 13% и составят Br7,3 млрд, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. В образование детей вкладывается 17% бюджета Беларуси.

Владимир Андрейченко выступает на школьной линейке

В Бресте состоялось торжественное открытие самой большой в области средней школы №11. В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Сергей Румас вручает первокласснице подарок от Президента

Поболовская средняя школа Рогачевского района на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, получила в подарок от Совета Министров современный компьютерный класс.

Учащийся Слава Шепелев

РЕПОРТАЖ: "Первоклассная" история многодетной семьи из Вилейского района.

В Беларуси упрощается порядок оказания спонсорской помощи сельхозорганизациям. Это предусмотрено указом №323, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №326 "О совершенствовании лицензирования", который направлен на устранение избыточного регулирования в сфере лицензирования и упрощение требований, предъявляемых к лицензиатам.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама, Президента этой страны Нгуен Фу Чонга с национальным праздником - Днем Независимости. Глава государства подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему последовательному взаимодействию с Вьетнамом для существенного расширения двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и других отраслях.

Представители политических партий составляют 19,1% от общего числа выдвиженцев в окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Такая информация размещена на сайте Центризбиркома.

Белорусские предприятия готовы к самому активному участию в расширении кооперации с Татарстаном, реализации программ импортозамещения, дальнейшем тесном взаимодействии в сферах машиностроения, нефтехимии, АПК, строительном комплексе и дорожно-транспортном хозяйстве. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в Казани на встрече с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Американские специалисты намерены помочь белорусским нефтяникам в освоении нетрадиционных залежей нефти. Данную тему обсуждали во время визита в Гомель председателя совета директоров компании Miller&Lents Роберта Оберста, сообщили в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Важность культурных связей, обменов между Беларусью и Китаем подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин на торжественном открытии Дней культуры Китая в Национальном академическом Большом театре оперы и балета.

"Белавиа" собирается приобрести новейший самолет Embraer 195 второго поколения. Об этом сообщил на презентации нового самолета в Национальном аэропорту Минск первый заместитель гендиректора "Белавиа" Глеб Пархамович.

Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси.

Сентябрь в этом году ожидается теплее обычного, сообщили в Белгидромете. Месячное количество осадков предполагается в пределах климатической нормы.

Фото из архива

Суд в Витебске вынес приговор директору турфирмы за мошенничество.

Пропавшая 20 лет назад белоруска нашлась в России.

Победителем Олимпийского урока стала команда белорусской биатлонистки Динары Алимбековой.

Команда Динары Алимбековой

Белорусские легкоатлеты завоевали три награды на международных соревнованиях в Берлине.

Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. Фото БФЛА

На первый поединок нового сезона Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" вышло в новой игровой форме с новым логотипом. Хоккеисты "Динамо" проиграли "Нефтехимику" на старте чемпионата КХЛ. За матчем вместе со зрителями на трибунах "Минск-Арены" наблюдал и глава государства.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция "Подведение итогов участия национальной сборной в международном чемпионате WorldSkills International в Казани" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Итоги участия белорусской сборной в WorldSkills International подведут представители Министерства образования Беларуси, Республиканского института профессионального образования, участники чемпионата.

День памяти жертв лагеря-смерти "Тростенец" состоится в 10.00 на территории Мемориального комплекса "Тростенец" (ул.Селицкого, 82). Силами волонтеров ОО "БРСМ" планируется проведение трудовой акции по благоустройству мемориала (уборка мусора, прополка травы). На само мероприятие и возложение цветов будут приглашены представители различных религиозных конфессий, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии и Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии.

В Музее обороны Брестской крепости состоится открытие выставки работ члена Белорусского союза художников Анастасии Фетисовой "Старый Брест - крепость", посвященной 1000-летию города. Начало вернисажа в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

160 лет назад родился Эпимах-Шипила Бронислав Игнатьевич (бывш. фольварк Будьковщина Полоцкого р-на), белорусский издатель, языковед, кандидат историко-филологических наук, член Инбелкульта. Собирал материалы по истории, этнографии, фольклору Беларуси. Инициатор создания, один из руководителей белорусского легального издательского товарищества "Загляне сонца і ў наша аконца", студенческого Белорусского научно-литературного кружка, Белорусского общества в Петрограде по оказанию помощи потерпевшим от войны. Составитель рукописной "Белорусской хрестоматии", в которой собраны отдельные произведения В.Дунина-Марцинкевича, Я.Лучины, В.Сырокомли, Тетки, Ф.Топчевского и др. Содействовал творческому становлению Я.Купалы, был редактором его первого сборника "Жалейка", сохранил неопубликованные произведения петербургского периода (хранятся в Литературном музее Я.Купалы в Минске). Умер в 1934 году.

90 лет назад родилась Ургант Нина Николаевна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в кино: "Укротительница тигров", "Я родом из детства", "Белорусский вокзал", "Премия" и др. Лауреат Государственной премии СССР.

85 лет назад родился Хиль Эдуард Анатольевич, российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Один из популярных исполнителей советских песен "Как хорошо быть генералом", "Лесорубы", "Лунный камень", "Ходит песенка по кругу" и др. Лауреат российских и международных конкурсов. Умер в 2012 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-