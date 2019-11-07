Картина дня: открытие объектов к 7 ноября, снижение ставки рефинансирования и книжный зубр

ВЧЕРА

Картина дня. 6 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Во время встречи обсуждался ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены дальнейшие шаги по их выполнению.

Шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соотечественникам поздравление с Днем Октябрьской революции.

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь-Австрия: общность подходов и перспективы роста

Латвия готовится к визиту Президента Беларуси Александра Лукашенко, ждет предложений от белорусской стороны по датам. Речь об этом шла на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом.

Эйнарс Семанис

Правительство Беларуси предложило установить скидку в размере 20% для тех, кто оплатит дорожный сбор сразу на год. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время заседания Полоцкого райисполкома. Премьер-министр поручил руководству района и Витебского облисполкома проработать варианты финансирования капитального ремонта моста в Полоцке.

Сергей Румас

Спрос населения на здоровый отдых в бассейне необходимо удовлетворять, поэтому программа строительства таких объектов будет продолжена. Об этом заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время открытия нового бассейна в минском микрорайоне Шабаны. Инвестиционная программа Минска в ближайшие годы будет максимально направлена на возведение социально значимых объектов.

Наталья Кочанова во время посещения бассейна

Кандидатам в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва созданы равные условия для ведения предвыборной агитации. Такая оценка дана в промежуточном отчете миссии СНГ о ходе наблюдения за подготовкой выборов, сообщили в штабе миссии. На выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва уже аккредитовано почти 17,4 тыс. национальных наблюдателей.

Новую современную линию подготовки и окраски деталей и узлов карьерной техники грузоподъемностью 90-450 т запустили на БелАЗе в Жодино. Как отметил председатель Совета Республики, председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Михаил Мясникович, реализуемые на БелАЗе проекты являются примером комплексной модернизации, которая включает как техническое перевооружение, так и улучшение условий для работы и отдыха заводчан. БелАЗ будет расширять присутствие на рынке Индии, сообщил Михаил Мясникович. БелАЗ до 2025 года инвестирует в развитие производства около Br400 млн.

Михаил Мясникович

"Беларуськалий" совместно с китайской компанией Migao запустил предприятие по производству нитрата калия, торжественное открытие 1-й очереди завода ООО "Белкалий-Мигао" состоялось на базе промышленной площадки 4-го рудоуправления.

Во время церемонии перерезания красной ленточки

В городском поселке Телеханы открыли новый цех по производству пластиковых лыж. Уникальное производство создано по поручению Президента фактически за год.

Стенд с лыжами

Научно-исследовательский центр спутниковых систем коммуникации создадут в "Великом камне".

Первый экспортный контейнерный поезд с пиломатериалами отправился в Китай.

Нацбанк не исключает в следующей пятилетке целевой инфляции на уровне 4%, сообщил председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Инфляция может временно ускориться в октябре, но по итогам года она не превысит 5%. Национальный банк Беларуси ожидает, что в 2020 году рублевые кредиты будут расти быстрее валютных.

Во время брифинга

Ставка рефинансирования в Беларуси с 20 ноября снижается с 9,5% до 9% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75% до 10% годовых, ставка по депозиту овернайт - с 8,25% до 8% годовых. Соответствующие решения приняты правлением Национального банка.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $9,2 млрд.

Первый в Беларуси консультационный центр Фонда социальной защиты населения открылся в Минске. Ожидается, что он поможет на более высоком уровне оказывать услуги государственного социального страхования юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам Беларуси.

Общежитие Минского государственного колледжа искусств торжественно открыли в агрогородке Прилуки Минского района.

Фото Миноблисполкома

Новый детский сад торжественно открыли в молодом районе Лиды. Еще один детский сад открылся в Кричеве.

Во время открытия детского сада

Ввод значимых социальных объектов говорит о динамичном развитии строительного комплекса. Такое мнение во время открытия нового детского сада в Лиде высказал председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

Леонид Анфимов

Открыто движение по подъездной дороге к логистическому комплексу "Бремино-Орша", сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Фото Министерства транспорта и коммуникаций

КОММЕНТАРИИ: Отрубить голову гидре - как в Беларуси борются с наркотиками в интернете

В Беларуси газифицировали 1 тыс. агрогородков, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Тысячным газифицированным агрогородком стали Горяны Полоцкого района Витебской области.

В Беларуси предлагается предоставить статус безработных лицам, прошедшим лечение в лечебно-трудовых профилакториях. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

В Беларуси в этом году зарегистрировано 12 завозных случаев малярии, 6 - лихорадки денге, сообщил заведующий отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Пашкович. Новые случаи кори за последние недели в Беларуси не регистрировались.

Книжный зубр поселился в Национальной библиотеке. "Скульптура "Зубр" является одновременно символом Беларуси и собирательным образом сильной печатной традиции наших предков.

Фото Национальной библиотеки Беларуси

"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза.

Великие изобретения мира в атласе "Белкартографии" можно будет оживить с помощью функции дополненной реальности в мобильном приложении, сообщила пресс-секретарь Государственного комитета по имуществу Елена Костюкова.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-10 ноября

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Выборы в Совет Республики Национального собрания состоятся 7 ноября в Беларуси.

На двух площадках VR-центра AVALON в ТРЦ Galleria 7 октября с 11.00 до 19.00 пройдет День виртуальной реальности.

XXVI Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет по 8 ноября под слоганом "К радости".

В Глуске 8 ноября состоится районный фестиваль-ярмарка тружеников села "Дажынкі". На празднике выступит Национальный академический концертный оркестр Беларуси.

Европейские и белорусские музыканты выступят на фестивале XJAZZ Minsk 2019 по 10 ноября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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8 ноября

Международный день КВН.

235 лет назад родился Нарбут Теодор (Федор Евфимьевич) (д.Шавры Вороновского р-на Гродненской обл.), историк, археолог, инженер. Служил военным инженером в Петербурге, был в составе комиссии, занимавшейся регуляцией русла Немана. Участвовал в войнах с Францией и Швецией. Автор проекта и руководитель строительства Бобруйской крепости. В 1810 году проводил археологические исследования курганов возле Рогачева. После 1812 года поселился в Шаврах, занимался историческими исследованиями. Автор 9-томной "Древней истории литовского народа", которая охватывает время до Люблинской унии 1569 года. Использовал книги и рукописи библиотек Хрептовичей в Щорсах. Имел свою богатую библиотеку, в которой находились древние рукописи, выписки из Тайного архива в Кенигсберге, Метрики ВКЛ. В 1856 году издал "Малые исторические произведения по истории Литвы", в 1846 году опубликовал "Хронику Быховца". Умер в 1864 году.

155 лет назад родилась Комиссаржевская Вера Федоровна, русская актриса и театральный деятель. Профессиональную деятельность начинала на провинциальных сценах - в 1894-1896 годах работала в виленской труппе, в составе которой часто посещала Минск. В 1896 году стала актрисой Александринского театра. В 1904 году организовала Драматический театр Комиссаржевской (Петербург). Умерла в 1910 году.

90 лет назад родился Борисов Олег Иванович, российский актер театра и кино, народный артист СССР (1978). Играл на сцене Ленинградского Большого драматического театра им.Горького, на сцене МХАТ. Снимался в фильмах "За двумя зайцами", "Остановился поезд", "По главной улице с оркестром" и др. Умер в 1994 году.

9 ноября

Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом.

180 лет назад родился Корзан Тадеуш Сильвестр (г.Минск), историк, публицист, представитель варшавской исторической школы, действительный член Польской АН в Кракове (1903). В 1859 году окончил Московский университет. Работал учителем гимназии в Ковно, писал корреспонденции в "Колокол" А.Герцена. В 1861 году за участие в антиправительственных манифестациях арестован и выслан в Оренбург. С 1869 года жил и работал в Варшаве. Исследовал вопросы национальной и всеобщей истории, теории и методики исторического исследования, историографии, экономики Польши. Автор ряда научных работ. В воспоминаниях о гимназических годах "Мой доисторический дневник" много сведений из культурной жизни Минска, белорусских пословиц. Один из разделов этих мемуаров ("Минск в середине XIX века") напечатал в "Минском календаре". Умер в 1918 году.

90 лет назад родилась Пахмутова Александра Николаевна, российский композитор. Народная артистка СССР (1984). Известна как композитор-песенник. Автор музыки к известным песням "Геологи", "Обнимая небо", "Нежность", "Мелодия", "Беловежская пуща". Автор балета "Озаренность", кантаты "Василий Теркин", увертюр, концертов для оркестра, музыки к драматическим спектаклям, кинофильмам, радиопостановкам. Лауреат Государственной премии СССР (1975, 1982).

90 лет назад родился Юрий Степанович Чулюкин, российский кинорежиссер, сценарист. Народный артист РСФСР (1979). Поставил популярные кинокомедии "Неподдающиеся", "Девчата", фильмы "Королевская регата", "Король манежа" и другие. Лауреат премии Ленинского комсомола (1979). Умер в 1987 году.

10 ноября

Всемирный день науки на службе мира и развития.

Всемирный день молодежи.

270 лет назад родился Радзивилл Матей (г.Несвиж Минской обл.), государственный деятель ВКЛ, композитор, драматург. Участвовал в подготовке восстания 1794 года. Как драматург дебютировал в 1784 году, когда к приезду короля Станислава Августа Понятовского в Несвиже была поставлена опера "Агатка, или Приезд пана". Автор сонаты, серенады, 6 полонезов. Умер в 1800 году.

100 лет назад родился Калашников Михаил Тимофеевич, российский конструктор, создатель самого известного в мире стрелкового оружия. Лауреат Государственной премии СССР (1949) и Ленинской премии (1964), Дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976), академик РАН, заслуженный работник промышленности СССР. Созданный им во время войны автомат АК-47 (в 1947 году началось его серийное производство) был признан изобретением XX века и стал ассоциироваться на Западе с Россией. На базе АК-47 конструктор разработал более ста унифицированных образцов автоматического оружия. В ноябре 1994 года ему был вручен российский орден "За заслуги перед Отечеством" II степени с порядковым номером один. Умер в 2013 году.

85 лет назад родился Курбеко Иван Степанович (д.Серебрище Барановичского р-на Брестской обл.), белорусский поэт и литературовед. В 1958 году окончил БГУ. Работал в Литературном музее Я.Купалы и Литературно-мемориальном музее им.Я.Коласа. Автор юмористического сборника "Лишь бы здоровье", книги лингвистических загадок, альбомов "Янка Купала", "Якуб Колас" и др. Умер в 2009 году.

11 ноября

110 лет назад родился Заборский Георгий Владимирович (г.Минск), белорусский архитектор, академик Российской академии архитектуры и строительных наук (1995), заслуженный строитель Беларуси (1961), народный архитектор СССР (1981). В 1939 году окончил Ленинградскую академию художеств. В 1952-1964 годах преподавал в БПИ. Работал в институтах "Белгоспроект", "Минскпроект", с 1964 года в БелНИИгипросельстрое (в 1966-1979 годах руководитель мастерской). Основные работы в Минске: корпус педагогического института, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, кинотеатр "Пионер", Государственный театр кукол Беларуси и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971). Умер в 1999 году.

1929 год - Сущеня Леонид Михайлович (д.Малые Луки Барановичского р-на Брестской обл.), белорусский ученый в области зоологии, член-корреспондент (1972), академик НАН Беларуси (1980), академик АН СССР (1990), Российской АН (1991), доктор биологических наук (1970), профессор (1980), иностранный член Польской АН (1994), Литовской АН (1995), заслуженный деятель науки Беларуси (1978). В 1953 году окончил БГУ. С 1956 года ассистент кафедры зоологии беспозвоночных БГУ, с 1959 года научный сотрудник Севастопольской биологической станции АН СССР, с 1964 г. заведующий отделом Института биологии южных морей АН УССР. С 1971 года заведующий отделом зоологии и паразитологии АН Беларуси, с 1980 года директор Института зоологии АН Беларуси (с 1995 года почетный директор Института), одновременно в 1979-1992 годах академик-секретарь Отделения биологических наук АН Беларуси, в 1992-1997 годах президент АН Беларуси, с 1997 года советник Президиума НАН Беларуси. В 1992-1998 годах председатель комитета по Государственным премиям Республики Беларусь в области науки и техники. Автор более 180 научных работ по первичной и вторичной продукции водоемов, экологической физиологии, питанию, дыханию, росту и балансу энергии водных беспозвоночных, охране природы и окружающей среды. Умер в 2015 году.

1934 год - Гросс Виктор Иванович (д.Делятичи Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусский скульптор. В 1958 году окончил художественный институт Литовской ССР. Работал в станковой и монументальной скульптуре. Среди произведений: "Рыбак", "Маляр", портрет А.Маресьева, памятники воинам и партизанам в д.Делятичи, г.Любань, д.Пуховичи и др. Умер в 1980 году.

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