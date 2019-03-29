Картина дня: открытие памятника в Тростенце, планы по реконструкции дорог и редкая операция на сердце

ВЧЕРА
Картина дня. 28 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц приняли участие в открытии памятника жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец". Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма стало частью белорусской национальной идеи, заявил Александр Лукашенко. Мемориальный комплекс "Тростенец" подчеркивает приверженность девизу "Никогда снова", заявил Себастьян Курц.
Президент рассмотрел кадровые вопросы. В основе всего должны лежать дисциплина и порядок, заявил глава государства, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти. Президент потребовал навести порядок в ОАО "Гомсельмаш" и существенно улучшить качество производимой продукции. Александр Лукашенко также поручал проработать наиболее эффективную транспортную связь Минска с городами-спутниками. Президент заявил, что считает работу милиции в стране недостаточно эффективной.
Александр Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые решения. Президент считает, что самая главная причина во вскрывшейся ситуации - безответственность, несмотря на то, что на развитие хозяйства было направлено немало средств, приложены значительные усилия.
Послание Президента белорусскому народу и парламенту будет ключевым событием весенней сессии, заявил на заседании Совета Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко. Он сообщил, что предварительно Послание запланировано на 19 апреля.
Беларусь видит отношения с ЕС как отношения соседей, которые помогают друг другу. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко заявил на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" экспертной инициативы "Минский диалог". Беларусь с оптимизмом смотрит на перспективы завершения переговоров с ЕС по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Он также отметил, что Беларусь и США могут назначить послов через год-два.
В Москве прошло второе заседание Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России.
Государство, бизнес и общество должны работать вместе для достижения Целей устойчивого развития в Беларуси, сообщила национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на открытии первого форума импакт-инвестиций.
Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления девяти предприятий различных отраслей промышленности.
В Беларуси установлены предельные максимальные цены на сельскохозяйственную продукцию растениеводства урожая 2019 года, закупаемую для государственных нужд.
Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br16,9.
Банк развития Беларуси направил около Br30 млн в 2018 году на поддержку женского предпринимательства, инициатив в сельской местности и социальные проекты.
Минэнерго Беларуси видит потенциал для увеличения экспорта электроэнергии в 2 раза, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Предложение Литвы по переоборудованию Белорусской АЭС в газовую электростанцию экономически и технически непродуманно. Сборку реактора на первом энергоблоке БелАЭС завершат до конца апреля.
ЕБРР выделил 106 млн евро на реконструкцию 11 мостов в Беларуси, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА. Минтранс планирует летом определиться с инвестором для реконструкции участка автодороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин). Минтранс заинтересован в приходе лоукостеров в областные аэропорты. Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский пояснил, почему еще не внесены изменения в законодательство для внедрения безбагажных билетов.
Вопросы строительства жилья для военнослужащих в порядке долевого участия с господдержкой прорабатываются в Бресте, Слуцке и Минске, сообщил первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Минобороны Александр Панферов. В армии регулярно прорабатываются вопросы по принятию на снабжение новых пайков, использованию новых продуктов в их составе, сообщил начальник продовольственного управления Минобороны Юрий Матеюк. Обеспечение Вооруженных Сил Беларуси новыми образцами боевой формы одежды планируется завершить к 2020 году.
Белорусские медики провели коррекцию порока сердца у ребенка весом 1,1 кг.
ИНТЕРВЬЮ: Новые метеостанции и изменения в работе синоптиков - как будет развиваться метеослужба Беларуси
Делегаты Национальных олимпийских комитетов Европы высоко оценили готовность белорусской столицы к мультиспортивному форуму, который пройдет 21-30 июня, сообщили в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".
Команда "Альянс" из Лельчицкого района стала победителем "Золотой шайбы" в дивизионе Б.
Гомельский фотограф стал призером конкурса ASE International Photo Awards-2019.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 29 марта
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Международная научная конференция "Современный Китай: построение социализма с китайской спецификой новой эпохи" пройдет в БГУ. Форум, участниками которого станут около 100 ученых из Беларуси, России и Китая, направлен на изучение внешнеполитических, социально-экономических и социально-культурных особенностей развития современного Китая, а также развитие отечественной школы китаеведения.
В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Готовность сельхозорганизаций Беларуси к весенним полевым работам. О ходе посевной кампании 2019 года".
Выставка современной живописи "Лабиринт", которая в третий раз представит произведения белорусской национальной художественной школы, откроется во Дворце искусства в Минске.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 30 марта
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Международный день джаза.
65 лет назад родилась Говорова Любовь Анатольевна (Россия), белорусская спортсменка (подводное плавание), мастер спорта СССР международного класса. Чемпионка мира в командном и бронзовый призер в личном зачете. Рекордсменка мира и СССР.
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