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Картина дня: открытие памятника в Тростенце, планы по реконструкции дорог и редкая операция на сердце

Общество 29.03.2019 | 07:00

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Картина дня. 28 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц приняли участие в открытии памятника жертвам нацизма "Массив имен" на территории мемориального комплекса "Тростенец". Бережное отношение к памяти о жертвах нацизма стало частью белорусской национальной идеи, заявил Александр Лукашенко. Мемориальный комплекс "Тростенец" подчеркивает приверженность девизу "Никогда снова", заявил Себастьян Курц.

Себастьян Курц и Александр Лукашенко установили зажженные лампады у монумента
Себастьян Курц и Александр Лукашенко установили зажженные лампады у монумента

Президент рассмотрел кадровые вопросы. В основе всего должны лежать дисциплина и порядок, заявил глава государства, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти. Президент потребовал навести порядок в ОАО "Гомсельмаш" и существенно улучшить качество производимой продукции. Александр Лукашенко также поручал проработать наиболее эффективную транспортную связь Минска с городами-спутниками. Президент заявил, что считает работу милиции в стране недостаточно эффективной.

Во время назначения Лученка Андрея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия и согласования Новикова Александра Александровича на должность генерального директора ОАО "Гомсельмаш"
Во время назначения Лученка Андрея Ивановича Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах и по совместительству в Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн и Королевстве Саудовская Аравия и согласования Новикова Александра Александровича на должность генерального директора ОАО "Гомсельмаш"

Александр Лукашенко прокомментировал свои жесткие заявления во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область и последовавшие кадровые решения. Президент считает, что самая главная причина во вскрывшейся ситуации - безответственность, несмотря на то, что на развитие хозяйства было направлено немало средств, приложены значительные усилия.

Послание Президента белорусскому народу и парламенту будет ключевым событием весенней сессии, заявил на заседании Совета Палаты представителей ее председатель Владимир Андрейченко. Он сообщил, что предварительно Послание запланировано на 19 апреля.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Беларусь видит отношения с ЕС как отношения соседей, которые помогают друг другу. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко заявил на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире" экспертной инициативы "Минский диалог". Беларусь с оптимизмом смотрит на перспективы завершения переговоров с ЕС по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии, заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Он также отметил, что Беларусь и США могут назначить послов через год-два.

В Москве прошло второе заседание Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России.

Государство, бизнес и общество должны работать вместе для достижения Целей устойчивого развития в Беларуси, сообщила национальный координатор по достижению ЦУР, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина на открытии первого форума импакт-инвестиций.

Марианна Щеткина
Марианна Щеткина

Совет Министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления девяти предприятий различных отраслей промышленности.

В Беларуси установлены предельные максимальные цены на сельскохозяйственную продукцию растениеводства урожая 2019 года, закупаемую для государственных нужд.

Базовая арендная величина в Беларуси с 1 апреля увеличится до Br16,9.

Банк развития Беларуси направил около Br30 млн в 2018 году на поддержку женского предпринимательства, инициатив в сельской местности и социальные проекты.

Минэнерго Беларуси видит потенциал для увеличения экспорта электроэнергии в 2 раза, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Предложение Литвы по переоборудованию Белорусской АЭС в газовую электростанцию экономически и технически непродуманно. Сборку реактора на первом энергоблоке БелАЭС завершат до конца апреля.

Здание энергоблока
Здание энергоблока

ЕБРР выделил 106 млн евро на реконструкцию 11 мостов в Беларуси, сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в пресс-центре БЕЛТА. Минтранс планирует летом определиться с инвестором для реконструкции участка автодороги М10 (граница РФ - Гомель - Кобрин). Минтранс заинтересован в приходе лоукостеров в областные аэропорты. Директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский пояснил, почему еще не внесены изменения в законодательство для внедрения безбагажных билетов.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Вопросы строительства жилья для военнослужащих в порядке долевого участия с господдержкой прорабатываются в Бресте, Слуцке и Минске, сообщил первый заместитель начальника тыла Вооруженных Сил - начальник штаба тыла Минобороны Александр Панферов. В армии регулярно прорабатываются вопросы по принятию на снабжение новых пайков, использованию новых продуктов в их составе, сообщил начальник продовольственного управления Минобороны Юрий Матеюк. Обеспечение Вооруженных Сил Беларуси новыми образцами боевой формы одежды планируется завершить к 2020 году.

Белорусские медики провели коррекцию порока сердца у ребенка весом 1,1 кг.

Заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз
Заведующий рентгеноперационной РНПЦ детской хирургии Павел Черноглаз

ИНТЕРВЬЮ: Новые метеостанции и изменения в работе синоптиков - как будет развиваться метеослужба Беларуси

Делегаты Национальных олимпийских комитетов Европы высоко оценили готовность белорусской столицы к мультиспортивному форуму, который пройдет 21-30 июня, сообщили в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Фото официального сайта Европейских игр
Фото официального сайта Европейских игр

Команда "Альянс" из Лельчицкого района стала победителем "Золотой шайбы" в дивизионе Б.

Гомельский фотограф стал призером конкурса ASE International Photo Awards-2019.

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Международная научная конференция "Современный Китай: построение социализма с китайской спецификой новой эпохи" пройдет в БГУ. Форум, участниками которого станут около 100 ученых из Беларуси, России и Китая, направлен на изучение внешнеполитических, социально-экономических и социально-культурных особенностей развития современного Китая, а также развитие отечественной школы китаеведения.

В Национальном пресс-центре в 11.00 состоится пресс-конференция: "Готовность сельхозорганизаций Беларуси к весенним полевым работам. О ходе посевной кампании 2019 года".

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Международный день джаза.

65 лет назад родилась Говорова Любовь Анатольевна (Россия), белорусская спортсменка (подводное плавание), мастер спорта СССР международного класса. Чемпионка мира в командном и бронзовый призер в личном зачете. Рекордсменка мира и СССР.

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Президент Беларуси и федеральный канцлер Австрии открыли памятник жертвам нацизма "Массив имен"
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