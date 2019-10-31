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Общество
31 октября 2019, 07:00

Картина дня: открытие пансионата РНПЦ, помощь школьникам в кризисной ситуации и печать Мономаха

ВЧЕРА

Картина дня. 30 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им.Н.Н.Александрова и принял участие в церемонии открытия пансионата для пациентов и их сопровождающих. Глава государства потребовал обеспечить врачей самым современным медицинским оборудованием. Президент возмутился месячными очередями на проведение операций и поручил разобраться в этом вопросе. В Беларуси будут принимать меры, чтобы не допустить больших потоков трудовой миграции врачей, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко рассказал, какой он видит роль главы государства в развитии торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, в частности, во время зарубежных визитов. Соответствующие заявления он сделал, отвечая на вопросы журналистов. Президент заявил, что проведение переписи населения нужно в том числе для планирования следующей пятилетки. Глава государства также рассказал, что в Беларуси в свое время было принято решение продолжить традицию отмечать праздник 7 ноября. Президент убежден, что оно было верным, и страна от этого только выиграла.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Правительства и министерства Беларуси и России работают над интеграционными документами, чтобы за ноябрь представить итоги работы главам государств, однако сблизить позиции не так просто. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с председателем Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным.

Сергей Румас
Сергей Румас

Визит Президента Беларуси в Австрию откроет новую страницу в двусторонних отношениях. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с послом Австрии в Беларуси Алоизией Вергеттер. Беларусь заинтересована в активизации парламентского сотрудничества с Австрией, в увеличении объема австрийских инвестиций в экономике.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Беларусь продолжит последовательную реализацию внешнеполитического курса на снижение военно-политической напряженности в Европе и поддержание взаимоуважительного диалога стран-партнеров во имя сохранения мира и безопасности. Об этом заявил Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, комментируя итоги состоявшейся накануне встречи с временным поверенным в делах США в Беларуси Дженифер Мур.

Станислав Зась и Дженифер Мур
Станислав Зась и Дженифер Мур

Казахстан готовит в январе 2020 года крупную торговую миссию в Минск, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.

МАРТ установил предельные максимальные торговые надбавки на гречку.

Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты устанавливается с 1 ноября.

Фото из архива
Фото из архива

Помощь школьникам в сложной ситуации должна быть более эффективной, и в этом направлении ведется работа, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Белорусские школы улучшат взаимодействие с родителями учеников, сообщил министр образования Игорь Карпенко. К концу года тревожные кнопки будут установлены практически во всех учреждениях образования. Министр также сообщил, что вопрос организации питания в учреждениях образования находится на жестком контроле.

Национальную модель служб планирования семьи и охраны мужского здоровья разработали в Беларуси, сообщила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Легкая.

Семейный капитал: кто и на какие цели может использовать эти средства - отвечает адвокат

Фото из архива
Фото из архива

На фоне растущего вала фейковых новостей у традиционных СМИ появляется прекрасный шанс подтвердить и укрепить свой авторитет надежного поставщика проверенной информации. Такое мнение высказал первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий.

Оперативный сбор руководства белорусской армии проходит под Минском, он завершится коллегией Министерства обороны.

Обоснование экологической безопасности БелАЭС соответствует рекомендациям МАГАТЭ. Об этом говорится в итоговом заключении экспертной комиссии Международной общественной экологической экспертизы.

Фото из архива
Фото из архива

Посольство Израиля в Беларуси не работает в связи с забастовкой израильского Министерства иностранных дел.

В Беларуси отменили сбор за покупку билетов на поезд через интернет, а также сбор за предварительную продажу билетов на автобус.

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на белорусско-литовской границе в День всех святых и День поминовения усопших.

Печать Владимира Мономаха нашли во время раскопок на территории Нового замка в Гродно.

Договоренность об организации белорусской фан-зоны в городе Тачикава на период летних Олимпийских игр в 2020 году достигнута на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина с мэром города Тачикава Сехэем Симидзу.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 октября

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В Минске откроется Кастрычніцкі эканамічны форум KEF-2019 "Невидимая рука Левиафана". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Развитие воздушного транспорта Беларуси: расширение географии полетов, совершенствование инфраструктуры, наращивание объема услуг", приуроченная ко Дню работников гражданской авиации. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Готовность дорожных служб Беларуси к работе в зимний период". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к 75-летию факультета журналистики БГУ (1 ноября), на тему: "Журналистское образование в Беларуси: история и перспективы". Начало в 15.00.

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Знаменательные даты 1 ноября

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Всемирный день вегана (вегетарианца).

145 лет назад родился Вышелесский Сергей Николаевич (г.п.Оболь Шумилинского р-на Витебской обл.), белорусский эпизоотолог, академик НАН Беларуси, профессор, почетный член ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки СССР. С 1928 года заведующий кафедрой Витебского ветеринарного института, одновременно директор Белорусского государственного ветеринарно-бактериологического института в Витебске. В 1931-1934 годах работал в Казанском и Московском научно-исследовательских ветеринарных институтах. С 1934 года профессор Московского зооветеринарного института. Автор около 100 научных работ. Разработал методы борьбы с сибирской язвой, чумой и рожей свиней, туберкулезом, бруцеллезом, воспалением легких крупного рогатого скота, сапом лошадей. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1958 году.

65 лет назад родился Шелехов Михась (Михаил Михайлович) (д.Плотница Столинского р-на Брестской обл.), белорусский поэт, киносценарист, драматург, переводчик. Автор поэтических сборников "Философия мира", "Сын яблони" и др. Написал киносценарии к художественным фильмам "Мост", "Шоколадный бунт", "Огненный стрелок", а также к мультфильмам. Автор песен и стихов к фильмам.

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