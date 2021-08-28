Картина дня: открытие Петриковского ГОК, белорусские арбузы и третье золото Паралимпиады

ВЧЕРА
Картина дня. 27 августа
Арбузы можно выращивать и на севере Беларуси - ученый.
Стабильный спрос активизирует возделывание бахчевых в Беларуси - Гракун.
Щекин: сегодня весь мир видит закат могущества США.
Укреплять социальный иммунитет детей - столичных учителей напутствовали на новый учебный год.
Проскурова: кадровый дефицит в образовании Минска сокращен более чем наполовину.
С 1 сентября этого года в ста школах Минска будет внедрена система "Умный буфет" - рассчета в школьном буфете с помощью ученической карты.
На площади Государственного флага 400 первокурсников Академии МВД принесли Присягу на верность Республике Беларусь и ее народу.
C 2022 года beCloud будет выполнять функции технического администратора национальной доменной зоны.
Холдинг "РЖД" удвоит количество мест в поезде "Ласточка" на линии Москва - Минск с 1 сентября.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1862 пациента с COVID-19, выписаны 1733
ФОТОФАКТ: Выставка белорусских художников "Кола часу" проходит в Минске
Пловец Игорь Бокий завоевал третье золото Паралимпиады в Токио.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за дождей и тумана.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 28-29 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Минске состоится культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу".
Международный арт-фестиваль символического искусства пройдет в Минском областном центре народного творчества. Тема фестиваля - "За гранью сознания лежит новая реальность".
Концерт "Video Game Symphony. Музыка компьютерных игр" состоится на площадке Верхнего города. Начало в 20.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
29 августа
В Республике Беларусь - День шахтера.
80 лет назад родился Улащенко Леонид Александрович, актер, заслуженный артист Беларуси (1997). В 1965 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Среди ролей: Роман ("Синий снег" Е.Шабана), Заслонов ("Поединок" Н.Матуковского), Д'Артаньян ("Три мушкетера" А.Дюма) и др. Автор цикла радиопостановок. Пишет для детей.
30 августа
Международный день жертв насильственных исчезновений. Проводится при поддержке Международного комитета Красного Креста.
105 лет назад родился Любомудров Павел Константинович, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1970). В 1949 году окончил Художественный институт им.В.Сурикова в Москве. Работал преимущественно в станковой графике в техниках литографии, стеклографии, акварели. Автор работ "В 1941-м", "Утро", "Мотив старого Минска", "Площадь Победы в Минске" и др. В 1957-1983 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Умер в 1984 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Картина дня. 27 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса ОАО "Беларуськалий". Глава государства завил, что вводом Петриковского ГОК Беларусь укрепляет свои позиции на мировом калийном рынке. Александр Лукашенко также отметил, что "Беларуськалий" - один из ведущих и самый надежный игрок на мировом рынке удобрений.
"Беларуськалий" к 2030 году увеличит производственные мощности по выпуску удобрений до 16 млн т.
Предприятия Министерства промышленности в первом полугодии увеличили экспорт продукции почти на 40%.
Арбузы можно выращивать и на севере Беларуси - ученый.
Стабильный спрос активизирует возделывание бахчевых в Беларуси - Гракун.
Щекин: сегодня весь мир видит закат могущества США.
Укреплять социальный иммунитет детей - столичных учителей напутствовали на новый учебный год.
Проскурова: кадровый дефицит в образовании Минска сокращен более чем наполовину.
С 1 сентября этого года в ста школах Минска будет внедрена система "Умный буфет" - рассчета в школьном буфете с помощью ученической карты.
На площади Государственного флага 400 первокурсников Академии МВД принесли Присягу на верность Республике Беларусь и ее народу.
C 2022 года beCloud будет выполнять функции технического администратора национальной доменной зоны.
Холдинг "РЖД" удвоит количество мест в поезде "Ласточка" на линии Москва - Минск с 1 сентября.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1862 пациента с COVID-19, выписаны 1733
ФОТОФАКТ: Выставка белорусских художников "Кола часу" проходит в Минске
Пловец Игорь Бокий завоевал третье золото Паралимпиады в Токио.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 28 августа из-за дождей и тумана.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 28-29 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Минске состоится культурно-спортивный фестиваль "Вытокі. Крок да Алiмпу".
Международный арт-фестиваль символического искусства пройдет в Минском областном центре народного творчества. Тема фестиваля - "За гранью сознания лежит новая реальность".
Концерт "Video Game Symphony. Музыка компьютерных игр" состоится на площадке Верхнего города. Начало в 20.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
29 августа
В Республике Беларусь - День шахтера.
80 лет назад родился Улащенко Леонид Александрович, актер, заслуженный артист Беларуси (1997). В 1965 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работает в Белорусском республиканском театре юного зрителя. Среди ролей: Роман ("Синий снег" Е.Шабана), Заслонов ("Поединок" Н.Матуковского), Д'Артаньян ("Три мушкетера" А.Дюма) и др. Автор цикла радиопостановок. Пишет для детей.
30 августа
Международный день жертв насильственных исчезновений. Проводится при поддержке Международного комитета Красного Креста.
105 лет назад родился Любомудров Павел Константинович, художник, заслуженный деятель искусств Беларуси (1970). В 1949 году окончил Художественный институт им.В.Сурикова в Москве. Работал преимущественно в станковой графике в техниках литографии, стеклографии, акварели. Автор работ "В 1941-м", "Утро", "Мотив старого Минска", "Площадь Победы в Минске" и др. В 1957-1983 годах преподавал в Белорусском театрально-художественном институте. Умер в 1984 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-