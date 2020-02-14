Картина дня: открытие посольства Швейцарии, использование семейного капитала на жилье и айсберг размером с Мальту

ВЧЕРА

Картина дня. 13 февраля

Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом. Беларусь и Швейцария имеют много общего, в том числе ряд общих вызовов, заявил Иньяцио Кассис. Живущие и работающие в Беларуси швейцарцы высоко оценивают развитие и динамику в стране. Швейцария хочет удвоить объем товарооборота с Беларусью, отметил Иньяцио Кассис. Президента Беларуси пригласили совершить визит в Швейцарию, чтобы посетить чемпионат мира по хоккею, который в мае пройдет в этой стране.

Александр Лукашенко и Иньяцио Кассис

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в торжественной обстановке открыли в Минске посольство Швейцарии. Беларусь готова объединять миротворческие усилия со Швейцарией ради мира в регионе, заявил Владимир Макей. Министр обратил внимание на то, что, какое бы ни было влияние больших геополитических сил на такие государства, как Беларусь и Швейцария, у этих стран всегда будет много общих интересов для дальнейшего взаимодействия на международной арене.

Владимир Макей и Иньяцио Кассис во время открытия посольства

Установлена юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Соответствующий указ №51 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Марианна Щеткина освобождена от должности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития. На этот пост назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко. Соответствующий указ №52 подписал глава государства Александр Лукашенко.

Ход подготовки к официальным мероприятиям, посвященным 75-летию создания ООН, стал ключевой темой встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Андрея Дапкюнаса с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

Андрей Дапкюнас и Антонио Гутерриш. Фото МИД

План сотрудничества министерств обороны Беларуси и Армении на этот год утвердили в Минске, сообщили в Минобороны Беларуси.

Давид Тоноян и Виктор Хренин. Фото Министерства обороны

В Беларуси проводится комплексный мониторинг состояния государственных предприятий, заявил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на заседании коллегии Госкомимущества. Государственный комитет по имуществу предлагает усовершенствовать управление холдингами "Белавтодор" и "Белресурсы", сообщил первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев.

Границы Витебской, Могилевской и Гомельской областей будут изменены, сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев.

Продукция агропромышленного комплекса Беларуси в 2019 году стала продаваться на 18 новых рынках, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько. В Беларуси в 2020 году планируется ввести в строй 45 молочно-товарных ферм.

Потенциал Минфина по привлечению кредитных ресурсов гораздо выше, и эти источники ничуть не хуже. Об этом заявил замминистра финансов Андрей Белковец во время круглого стола компании Cbonds "Долговой рынок Беларуси". Министерство финансов Беларуси планирует разместить государственные облигации на российском рынке в II квартале текущего года.

Фото из архива

Ускорение роста цен в январе отмечалось прежде всего за счет реализации запланированных решений в области ценового регулирования, а также цен на топливо из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры. Такие данные приводит Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Физический и энергетический пуск, интеграция БелАЭС в энергосистему - Минэнерго о планах на 2020 год

Виктор Каранкевич

Минстройархитектуры разъяснило порядок использования семейного капитала на жилье. Более 95% заявлений на досрочное использование средств семейного капитала связаны с желанием многодетных улучшить свои жилищные условия. Более 15 тыс. многодетных семей в Беларуси должны в этом году направить на строительство жилья, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Александр Авраменко

С 1 января 2020 года многодетные семьи могут досрочно распоряжаться средствами семейного капитала в том числе и на получение некоторых медицинских услуг, однако они пока спросом не пользуются. К примеру, на стоматологические услуги было получено менее десятка заявок. Об этом сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Елена Глушанина.

Елена Глушанина

Законодательство о государственных символах планируют усовершенствовать в Беларуси, сообщил министр юстиции Олег Слижевский. Минюст предлагает упорядочить деятельность по подготовке проектов нормативных правовых актов. Многофункциональные центры административных процедур создадут в Щучине, Могилеве и Минске.

Личный кабинет сторон исполнительного производства будет введен в 2020 году.

Новый информационный телеканал может появиться в Беларуси в 2021 году, заявил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Актуальный микрофон" в эфире Первого национального канала Белорусского радио.

Дина Сазановец завоевала серебро на турнире по тяжелой атлетике в Ташкенте.

Белоруска Ксения Станкевич стала третьей на ЧЕ по борьбе в Риме.

От одного из самых быстро таящих ледников Антарктиды, острова Пайн-Айленд, откололся айсберг, площадь которого более 350 кв.км.

Фото ESA

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 февраля

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Итоги двустороннего сотрудничества Республики Сербия и Республики Беларусь в 2019 году: политическое, экономическое и культурное измерения", приуроченная к Дню государственности Сербии. Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Организация детского досуга в зимний период: развлечения и безопасность". Начало в 12.00.

Открытие фотовыставка БЕЛТА "Беларусь помнит. 75 мгновений войны" пройдет в Могилевском дворце культуры области.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 февраля

В Республике Беларусь - День памяти воинов-интернационалистов.

Международный день детей.

105 лет назад родился Кабушкин Иван Константинович (д.Малаховцы Барановичского р-на Брестской обл.), участник Минского антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1965, посмертно). Участник советско-финляндской войны (1939-1940). В начале Великой Отечественной войны младший лейтенант Кабушкин попал в окружение, пришел в Минск и включился в антифашистскую борьбу. Во главе небольшой боевой группы осуществлял разведывательные и диверсионные операции. С мая 1942 года руководитель оперативной группы Минского подпольного горкома партии по борьбе с провокаторами и вражескими агентами. Добывал оружие, боеприпасы, медикаменты, спасал людей из лагерей смерти. Участвовал в издании и распространении нелегальной литературы. После провала горкома с ноября 1942 года в партизанской бригаде "Дяди Коли", с конца 1942-го выполнял задания ее командования в Минске. В 1943 году схвачен гитлеровцами, погиб в фашистских застенках.

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