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04 января 2020, 07:00

Картина дня: открытие Рождественского турнира, план работы Совмина и детская телестудия под эгидой ГАИ

ВЧЕРА

Картина дня. 3 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея и XXIV Республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 11:3 в стартовом матче XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея. Хоккеисты Украины победили команду Швейцарии со счетом 4:1. Команда Объединенных Арабских Эмиратов одержала уверенную победу над хоккеистами из Китая. Команды Германии и Балтии сыграли вничью со счетом 7:7.

Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2003-2005 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" стартовал в Минске. Команда Октябрьского района Гродно "Принеманские ястребы" обыграла "Шахтер" из Солигорского района со счетом 10:0 в первом матче соревнований.

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85 лет назад родился Жлобо Николай Федорович (г.Гомель), белорусский архитектор. В 1960 году окончил БПИ. Работал в конструкторском бюро Министерства торговли, в Институте строительства и архитектуры АН Беларуси, "Белкоммунпроекте", "Минскпроекте". Среди работ в Минске: реконструкция парка им.Горького и территория стадиона "Динамо", архитектурно-ландшафтные комплексы восточных районов города на основе Слепянского водно-паркового полукольца и др. Лауреат Государственной премии СССР (1989).

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