Картина дня: открытие Рождественского турнира, план работы Совмина и детская телестудия под эгидой ГАИ

ВЧЕРА

Картина дня. 3 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея и XXIV Республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба".

Александр Лукашенко

Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 11:3 в стартовом матче XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея. Хоккеисты Украины победили команду Швейцарии со счетом 4:1. Команда Объединенных Арабских Эмиратов одержала уверенную победу над хоккеистами из Китая. Команды Германии и Балтии сыграли вничью со счетом 7:7.

Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков 2003-2005 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" стартовал в Минске. Команда Октябрьского района Гродно "Принеманские ястребы" обыграла "Шахтер" из Солигорского района со счетом 10:0 в первом матче соревнований.

Во время матча "Металлург" - "Торнадо"

Генерал-лейтенант Станислав Зась освобожден от должности государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ №1 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Совет Министров утвердил план работы на I полугодие.

Совмин установил объем заказа в 2020 году на поставку бумаги и отходов стекла для госнужд.

КОММЕНТАРИЙ: Интеграция стран СНГ сохраняет свою востребованность и привлекательность

Цена российского газа для Беларуси в январе-феврале сохранится на уровне $127 за 1 тыс. куб.м, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

Фото из архива

Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и "Нафтан") снизили загрузку до технологического минимума, сейчас идет работа над заключением январских контрактов на поставку нефти, сообщили в концерне "Белнефтехим". Мозырский НПЗ заканчивает строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков.

Фото из архива

Концерн "Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме, сообщил заместитель председателя концерна Андрей Бунаков.

Платеж по типовой квартире при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг в 2020 году увеличится не более чем на $5 в эквиваленте. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, комментируя указ от 30 декабря №490, которым установлены предельно-допустимые тарифы (цены) на ЖКУ для населения.

Ставки акцизов на алкоголь, сигареты и автомобильное топливо увеличены в Беларуси.

Фото из архива

Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию. Это предусмотрено постановлением МАРТ №100 от 31 декабря 2019 года, сообщили в министерстве.

Семь предприятий исключены из состава "Беллегпрома".

В Беларуси обновлен перечень документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей.

В Беларуси запустили геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли.

Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК - Консалт" приступил к пуско-наладочным работам новой плазменной очистной установки. Это позволит значительно снизить выбросы в атмосферный воздух и возобновить работу приостановленной линии виниловой продукции, сообщил председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич.

В обойном цеху. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Лизинг, аренда и кредит: как решить жилищный вопрос в Минске

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" в 2019 году побывали туристы практически со всех континентов, сообщил директор комплекса Григорий Бысюк. По предварительным данным, в прошлом году легендарную цитадель посетили около 470 тыс. организованных туристов.

Детская телестудия под эгидой ГАИ появилась в Витебске.

Скриншот из видео УВД Витебского облисполкома

ФОТОФАКТ: Православные христиане готовятся к встрече Рождества Христова

Дьякон храма Николая Чудотворца отец Дмитрий (Павлюкевич) укладывает фигуру младенца Иисуса в ясли

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 января

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Национальный пресс-центр проведет видеоинтервью "Экологические проблемы современности. Актуальные вопросы мониторинга охраны окружающей среды и изменения климата". Начало в 12.00.

На льду минской "Чижовка-Арены" продолжатся матчи XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси.

VI Рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы" откроется в Минске.

Новогодний экспресс отправится из Минска в поместье Деда Мороза.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 января

В Республике Беларусь - День работников социальной защиты.

В Республике Беларусь - День банковских и финансовых работников.

85 лет назад родился Жлобо Николай Федорович (г.Гомель), белорусский архитектор. В 1960 году окончил БПИ. Работал в конструкторском бюро Министерства торговли, в Институте строительства и архитектуры АН Беларуси, "Белкоммунпроекте", "Минскпроекте". Среди работ в Минске: реконструкция парка им.Горького и территория стадиона "Динамо", архитектурно-ландшафтные комплексы восточных районов города на основе Слепянского водно-паркового полукольца и др. Лауреат Государственной премии СССР (1989).

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