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Картина дня: открытие Рождественского турнира, развитие Оршанского района и белорусский бензин АИ-100
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Картина дня: открытие Рождественского турнира, развитие Оршанского района и белорусский бензин АИ-100

Общество 04.01.2019 | 07:00

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Картина дня 3 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №506 "О развитии Оршанского района Витебской области", которым утверждается программа развития этого региона на период до 2023 года. Ее целью является создание условий для комплексного социально-экономического развития региона, повышение качества и уровня жизни населения, стимулирование предпринимательства, рост доходов местного бюджета.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к шести интернет-ресурсам за распространение экстремистских материалов.

Госпогранкомитет в связи со значительным ростом потока легкового транспорта, пересекающего границу, принял меры по увеличению пропускной способности на белорусско-польской границе.

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В Беларуси обновлен перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. Всего в списке 33 позиции.

В Минске установлены планово-расчетные цены на единицу предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 2019 год.

На АЗС "Белоруснефти" снизились цены - на дизельное топливо на 1 копейку и бензин - на 2 копейки.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100 - Мозырский НПЗ получил положительные результаты испытаний опытно-промышленной партии бензина АИ-100-К5-Евро.

Движение транспорта по путепроводам на 3-м и 25-м км МКАД, которые находятся на ремонте, планируется закрыть 8 января.

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудника ГАИ, сбившего насмерть человека.

В Беларуси за первые сутки нового года родились 145 детей, в Минске - 36, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко.

Валерий Малашко поздравляет семью Куневич, у которых родился первый ребенок в новом году - мальчик весом 3 990 г
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Младенческая смертность в Беларуси по итогам года - одна из самых низких на Европейском континенте.

В Белорусском государственном университете планируется ввести социальные скидки на обеды для студентов. Сделано это будет с помощью аппаратно-программного комплекса (АПК) "Питание", который начнут применять в университетских столовых, буфетах и кафе.

Белорусские кондитеры завоевали 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые медали на Кубке мира по кулинарному искусству в Люксембурге.

Фото Министерства сельского хозяйства
Фото Министерства сельского хозяйства

РЕПОРТАЖ: Уникальные игрушки от 120 белорусских семей украсили новогоднюю елку Большого театра.

Конкурсные работы
Конкурсные работы

Снег, гололедица и морозы до 13 градусов ожидаются в Беларуси в выходные. "Зима усиливает свои позиции, и в ближайшие дни в Беларуси ожидается морозная погода со снегом", - сказали в Белгидромете.

Вадим Скрипченко стал главным тренером ФК "Торпедо-БелАЗ".

Вадим Скрипченко. Фото ФК "Торпедо-БелАЗ"
Вадим Скрипченко. Фото ФК "Торпедо-БелАЗ"

Команда Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в своем первом матче XV Рождественского турнира среди любителей хоккея добилась победы в группе В над сборной Балкан со счетом 9:5.

Во время матча
Во время матча

Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена. Из-под завалов извлечены тела 39 челове.

Фото Reuters
Фото Reuters

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Анонсы на 4 января

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция: "Выстраивание эффективной системы государственной социальной помощи в Республике Беларусь", посвященная Дню работников социальной защиты (05.01). С участием министра труда и социальной защиты Костевич Ирины Анатольевны.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский проведет встречу с представителями республиканских СМИ.

"Песняры" выступят перед матчем минского "Динамо" и питерского СКА.

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Знаменательные даты 5 января

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В Республике Беларусь отмечается профессиональный праздник - День работников социальной защиты.

80 лет назад родился Рахтеенко Леонид Иванович, белорусский ученый в области дендрологии, кандидат биологических наук (1967). Автор научных работ по биологическим особенностям древесных растений в зависимости от различных условий освещенности, минерального питания, радиационного загрязнения окружающей среды. Лауреат Государственной премии Беларуси (1976). Умер в 1998 году.

75 лет назад родился Кривошеев Сергей Павлович, заслуженный архитектор Беларуси (1999). Автор проектов реконструкций Парка культуры и отдыха им.Луначарского, детского сквера по ул.Советской, пл.Победы в Гомеле, парка в г.Шклов.

50 лет назад родился Мэрилин Мэнсон (наст. Брайан Хью Уорнер), американский рок-музыкант, композитор, актер, поэт-песенник, художник и бывший музыкальный журналист, основатель и бессменный лидер рок-группы Marilyn Manson.

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Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
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