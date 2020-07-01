Картина дня: открытие Ржевского мемориала, награждение медиков и строительство новых спортобъектов

ВЧЕРА

Картина дня.30 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с Президентом России Владимиром Путиным принял участие в открытии Ржевского мемориала советскому солдату. Во время церемонии главы государств пообщались с ветеранами Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы к подножию мемориала. Беларусь и Россия едины в стремлении защитить правду о победе в Великой Отечественной войны, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала

Лучших медицинских работников Беларуси наградили в Совете Республики.

Наталья Кочанова вручила Почетную грамоту Татьяне Ковалевой

Белорусская фармацевтика в условиях пандемии показала свое высокое качество - препараты отечественного производства востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко при посещении ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".

Игорь Сергеенко во время посещения предприятия

Сенаторы должны быть активными проводниками государственной политики, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. В межсессионный период сенаторы продолжат работу над законодательством об административной ответственности. Общение с людьми и приемы граждан позволяют выкристаллизовывать актуальные вопросы для законотворчества.

Наталья Кочанова

Независимость и благополучие достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Об этом, завершая очередную сессию Палаты представителей, заявил ее председатель Владимир Андрейченко. Он отметил, что принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики и подготовить пакет бюджетных документов на 2021 год. Отстаивание национальных интересов в Союзном государстве остается для депутатов приоритетом. Владимир Андрейченко также заявил, что под видом предвыборных мероприятий в Беларуси устраиваются откровенные провокации.

Владимир Андрейченко

Палата представителей приняла в первом чтении проекты новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. В проекте ПИКоАП предложена новая глава об ускоренном ведении административного процесса. По новому КоАП уплативший штраф за административный проступок не будет год считаться нарушителем.

Во время заседания

Звуки "Полонеза" и надежность "Тора" - выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" посвящен белорусской армии.

В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта. Церемония, посвященная началу строительства, прошла на стадионе "Динамо".

Сергей Ковальчук, Цуй Цимин, Николай Снопков и Артем Цуран

Беларусь ежегодно получает от Китая технико-экономическую помощь в размере около $130 млн, сообщил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Николай Снопков

Вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии будет способствовать более тесным связям между Беларусью и Европейским союзом. Такую точку зрения выразил глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Дирк Шубель

Италия рассчитывает в 2020 году увеличить товарооборот с Беларусью до 1 млрд евро. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди на онлайн-семинаре "Беларусь - Италия: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов".

Беларусь и Тюменская область договорились развивать сотрудничество в промышленности.

Во время заседания

Танкер с 85 тыс. т азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в порт Одессы.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 июня 2020 года составил $16,8 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2%, сообщили в Министерстве финансов.

Новый резидент "Великого камня" займется выпуском эндопротезов и ортопедических приспособлений.

Специальную группу ученых для разработки вакцины от COVID-19 сформируют в Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

В Беларуси выздоровели и выписаны 46 054 пациента с COVID-19.

Фото из архива

Минобразования рассказало о новых специальностях среднего специального образования.

Более 1 тыс. школьников окончили в этом году профильные аграрные классы, сообщила консультант управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования Ремма Герловская.

Минтранс разрабатывает госпрограмму развития автодорог на 2021-2025 годы.

МАЗ собрал для БГПУ туристический автобус с раскидными креслами и кухней.

Фото Минского автозавода

Световое шоу, выставка-ярмарка, фейерверк - как Минск встретит День Независимости.

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Анонсы на 1 июля

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БГУ по 15 августа проводит спортивный онлайн-проект "Лето зовет". В социальной сети Instagram университета для всех желающих предлагается курс онлайн-тренировок по различным направлениям фитнеса.

Открытие фотовыставки Юрия Иванова "Между белым и черным", приуроченной ко Дню Независимости Беларуси, состоится в Президентской библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 2 июля

Международный день спортивного журналиста.

100 лет назад родился Лисицын Михаил Аркадьевич (Моисей Айзикович), музыкант, дирижер, педагог, заслуженный работник культуры Беларуси (1972). С 1946 года артист Государственного народного оркестра Беларуси, с 1948-го - секстета домр Белорусского радио и телевидения. В 1963-1992 годах преподавал в Минском педагогическом институте. Руководитель оркестров, в т.ч. народного оркестра народных инструментов БГУ (1953-1980), автор аранжировок для него произведений музыкальной классики и белорусских композиторов. Умер в 2004 году.

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