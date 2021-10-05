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Новости
07:00 Картина дня: открытие сессии парламента, педагогический марафон и старт Нобелевской недели Общество
07:00 Лукашенко поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения Президент
00:57 Более 16 тыс. человек пострадали от проливных дождей на северо-востоке Китая В мире
00:23 В BioNTech считают, что в 2022 году может понадобиться новая вакцина от COVID-19 В мире
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04.10.21 23:45 Между Великобританией и Норвегией проложили самый длинный в мире электрокабель В мире
04.10.21 23:07 В Японии выявлен новый неизвестный вирус В мире
04.10.21 22:34 Cтал известен состав женской теннисной сборной Беларуси на финал Кубка Билли Джин Кинг Спорт
04.10.21 22:16 Арыйан Тютрин завоевал бронзу ЧМ по борьбе в Норвегии Спорт
04.10.21 21:57 В БГУ проходят мероприятия по профилактике распространения COVID-19 Общество
04.10.21 21:50 Международный инвестфорум "Мельница успеха" состоится в Славгороде 5 ноября Регионы
04.10.21 21:40 Арт-объекты, выставка сельхозтехники и новая детская площадка: Шкловский район готовится к "Дажынкам" Регионы
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04.10.21 21:22 Палата представителей Ливии приняла закон о выборах депутатов В мире
04.10.21 21:12 В СНГ международной олимпиаде по финансовой безопасности придадут статус ежегодной Общество
04.10.21 20:54 Дорожную разметку нанесут ночью на 15 участках в Минске Регионы
04.10.21 20:48 В Минске автомобиль сбил во дворе 22-летнего парня Происшествия
04.10.21 20:41 Сильные ливни на севере Италии нарушили железнодорожное сообщение В мире
04.10.21 20:41 Главный нарколог Витебской области: специалистам нашего профиля важно вернуть человека в социум Регионы
04.10.21 20:26 Дни культуры Таджикистана пройдут в Беларуси 5-11 октября Культура
04.10.21 20:13 В Большом театре презентуют оперу "Макбет" с участием солиста Мариинского театра Культура
04.10.21 19:52 Конференция о научно-техническом прогрессе в ЖКХ пройдет в НАН 7-8 октября Общество
04.10.21 19:38 Умер российский кинооператор Юрий Райский В мире
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05 октября 2021, 07:00

Картина дня: открытие сессии парламента, педагогический марафон и старт Нобелевской недели

ВЧЕРА

Картина дня. 4 октября

Против белорусского государства активно используется гибридное воздействие. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Одна из основных задач парламентариев - быть активными в защите и отстаивании национальных интересов на международной арене. Нам надо привлечь в государственный аппарат опытных специалистов и перспективную молодежь, заявила Наталья Кочанова. Сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех органов власти, отметила председатель Совета Республики.

Итогом общественного обсуждения конституционных новаций должен стать общенациональный консенсус. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. Консолидация общества - решающий фактор устойчивого развития страны в условиях нарастающей гибридной агрессии. Национальная экономика в довольно непростых условиях демонстрирует позитивную динамику, заявил Владимир Андрейченко. Объединение экономических потенциалов Беларуси и России станет хорошим ответом на санкционное давление Запада, считает Владимир Андрейченко.

Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь". Сенаторы поддержали приостановление соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии.

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь". Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса. Депутаты поддержали приостановление действия соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о возмещении банковских вкладов.

Ситуация с беженцами на территории Беларуси находится под контролем. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Польские пограничники избили и перетащили через границу трех граждан Сирии, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Беларусь готова выступить площадкой для реализации и апробации результатов пилотных проектов Всемирной организации интеллектуальной собственности, направленных на стимулирование инновационной и изобретательской активности как на национальном, так и на международном уровнях. Об этом рассказал на 62-й серии заседаний Ассамблей государств-членов ВОИС председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

В учреждениях образования столичного региона сегодня стартует XI педагогический марафон "Единство, гражданственность, патриотизм - ключевой ресурс развития образования Минщины".

Вакцинация необходима для эффективной борьбы с COVID-19. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, который посетил городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1872 пациента с COVID-19, выписан 951.

Озимые зерновые в Беларуси посеяли на 82% площадей.

ФОТОФАКТ: Осень в Налибокской пуще

Очередная Нобелевская неделя открылась в Стокгольме. Обладателями Нобелевской премии 2021 года в области физиологии и медицины стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие рецепторов температуры и давления.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 октября

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Пресс-конференция на тему "Проведение XXV юбилейного Белорусского энергетического и экологического форума" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (8017) 350-44-47, (8044) 583-84-04 (+Viber, Telegram), электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню почты, на тему "Современная почта: универсальный провайдер широкого спектра услуг, коммуникатор государства, бизнеса и населения". Начало в 11.00.

Акция "Молодежь за безопасность!" пройдет по 15 октября в Беларуси. Работники спасательного ведомства вместе с активистами отделений Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и другими заинтересованными окажут шефскую благотворительную помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны.

XIV Национальный фестиваль архитектуры пройдет по 16 октября и будет посвящен Году архитектуры и градостроительства в СНГ. Главной площадкой станет Республиканский дом архитектора. Во время фестиваля пройдут архитектурные конкурсы, а также будет вручен почетный приз "Зодчий Республики Беларусь".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 октября

В Республике Беларусь - День архивиста.

Всемирный день охраны мест обитания.

145 лет назад родился Булгак Ян (д.Осташино Новогрудского р-на Гродненской обл.), белорусский и польский этнограф, фольклорист, мастер художественной краеведческой фотографии. В 1919-1939 годах заведующий лабораторией художественной фотографии при Виленском университете. Опубликовал большое число фотографий белорусских пейзажей, жилых и хозяйственных построек. Автор работ о белорусском фольклоре и краеведении, эстетике и технике фотографии. Написал воспоминания о Ф.Рущице. Многие фотографии Булгака хранятся в архивах и библиотеках Польши и Литвы. Умер в 1950 году.

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