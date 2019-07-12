Картина дня: открытие "Славянского базара", переговоры по вступлению в ВТО и право быть родителем

ВЧЕРА

Картина дня. 11 июля

Правительство готово завершить переговоры по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации до 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин на встрече с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу в Женеве. Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию готова к поиску компромиссов, которые не противоречат национальным интересам страны.

Роберту Азеведу и Александр Турчин. Фото пресс-службы правительства

Китайский город Хуайань заинтересован в поставках гомельской пищевой продукции. Об этом после встречи руководства Гомельского горисполкома и официальной делегации китайского города сообщил советник по экономическим вопросам народного правительства Хуайаня Яо Сяодун.

Беларусь и Молдова договорились о дополнительной квоте разрешений на автомобильные грузоперевозки на 2019 год и согласовали их на 2020-й.

БелАЗ будет развивать технологии роботизации совместно с российской "Цифрой".

В Беларуси подготовлены типовые проекты для электродомов.

ФОТОФАКТ: "Звездный поезд" прибыл в Витебск

Александр Панайотов

Представительница Беларуси Ксения Галецкая стала обладательницей Гран-при и "Золотой лиры" международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" на "Славянском базаре в Витебске".

Ксения Галецкая

ИНТЕРВЬЮ: Право быть родителем - как много нужно, чтобы обеспечить его для каждого

Почти 500 многодетных семей столичного региона получили жилье в I полугодии текущего года, сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александр Кручанов.

Допмеры по борьбе с пьяными водителями могут вынести на общественное обсуждение, сообщил генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Александр Конюк

Подозреваемые по делу о взрывах фейерверков в Минске заключены под стражу.

В Лепеле матери предъявлено обвинение в убийстве двухлетнего сына, она находится под стражей.

Ученые рассказали об урожае грибов и ягод в лесах Беларуси.

Континентальная хоккейная лига опубликовала полный календарь сезона-2019/2020.

Фото КХЛ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

На XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет День Союзного государства (или День дружбы). Основой концерта "Союзное государство приглашает", который традиционно венчает программу Дня дружбы, в этом году будет празднование 50-летия творческой деятельности ансамбля "Песняры".

Персональная выставка фотографий Евгения Змушко "Закулисье побед", посвященная II Европейским играм, проходит в музее истории печати и фотографии Гомельской области по 13 июля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

130 лет назад родился Николаев Сергей Филиппович (г.Москва), российский и белорусский театральный художник, народный художник Беларуси, заслуженный артист России. Творчеству Николаева присущи глубокое осмысление и раскрытие национальных характеров героев, разнообразие художественных приемов, точное следование историческим реалиям, яркая очерченность драматических ситуаций и образов. Создал декорации к первым белорусским национальным спектаклям "В пущах Полесья", "Алеся", "Кастусь Калиновский", "Князь-озеро" и др. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1973 году.

70 лет назад родился Концуб Анатолий Александрович (д.Колки Столинского р-на Брестской обл.), белорусский художник, заслуженный работник народного образования Беларуси. Среди работ: декоративные пласты "Максим Богданович", "Рождество", "В гостях у Вивальди"; декоративные скульптуры "Весна и Осень", "Цветок папоротника", вазы "Наследие", "Город", "Зимние" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-