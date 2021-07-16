Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 16 июля 2021
Минск Ясно +26°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:33 Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня на 11 участках в Минске Регионы
07:30 ГАИ усилит контроль на дорогах Брестской области Регионы
07:27 Максимумы суточного прироста зараженных COVID-19 фиксируют на Кипре три дня подряд В мире
07:22 День Союзного государства собирает друзей на "Славянском базаре" Культура
07:06 ЦТ во второй резервный день будут сдавать 188 абитуриентов Общество
07:00 Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске Общество
00:59 Число погибших от наводнений в Бельгии выросло до 11 человек В мире
00:28 Мельбурн начал экстренную изоляцию после еще двух вспышек заражения Covid-19 В мире
15.07.21
15.07.21 23:59 "Славянский базар" открыли аншлагом и морем поздравлений с 30-летним юбилеем Культура
15.07.21 23:25 Число жертв наводнений в Германии достигло 58 В мире
15.07.21 22:55 ФОТОФАКТ: Торжественное открытие "Славянского базара в Витебске" Культура
15.07.21 22:16 Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление кооперации Общество
15.07.21 22:07 Батумское "Динамо" вышло во 2-й раунд квалификации Лиги конференций и сыграет с БАТЭ Спорт
15.07.21 21:50 "Славянский базар" укрепляет взаимопонимание, доверие и дружбу между народами и странами - Пашинян Общество
15.07.21 21:48 Гайдукевич: внешнее финансирование околополитических процессов в Беларуси необходимо ликвидировать Политика
15.07.21 21:47 "Славянский базар" стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере - Путин Культура
15.07.21 21:40 Дорожную разметку в Минске ночью будут наносить на 16 участках Регионы
15.07.21 21:36 Гайдукевич: сейчас идет жесткая борьба за будущее Беларуси на 20 лет вперед Общество
15.07.21 21:32 Гайдукевич: радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты Общество
15.07.21 21:23 Бывший инженер Березовского ЖКХ приговорен к 4 годам ограничения свободы Происшествия
15.07.21 21:15 Лукашенко открыл XXX "фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" Президент
15.07.21 21:12 Лукашенко: белорусы призывают страны и нации возводить мосты, а не стены Президент
15.07.21 21:05 Лукашенко на "Славянском базаре": пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей Президент
15.07.21 21:03 Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси Президент
15.07.21 21:02 Славянский базар удалось вписать в календарь культурной жизни многих народов - Лукашенко Президент
15.07.21 20:55 Запасаемся водой и идем навстречу людям - производственник о работе в условиях повышенных температур Регионы
15.07.21 20:40 ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса В мире
15.07.21 20:25 В СНГ прорабатывается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19 Общество
15.07.21 19:54 В ЮАР в беспорядках погибли 117 человек В мире
15.07.21 19:41 Акция МВД "За безопасность вместе" стартовала в Витебске Регионы
Все новости
Все новости
Общество
16 июля 2021, 07:00

Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой. На обсуждение был вынесен вопрос важный и актуальный: внесение изменений и дополнений в Конституцию.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Премьер-министр посетил Ивенецкий филиал ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.

Роман Головченко во время посещения предприятия
Роман Головченко во время посещения предприятия

Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае.

Фото из архива
Фото из архива

Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации.

Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси.

КОММЕНТАРИЙ: Более 269 тыс. человек привились от COVID-19 в Минске - как идет вакцинация в столице

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142.

Более 50 тыс. белорусских женщин поставили свои подписи в обращении БСЖ к женским организациям мира против введения санкций в отношении Беларуси. Об этом рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

Димаш Кудайберген на "Славянском базаре" рассказал о своей заветной мечте.

На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович.

Елена Спиридович
Елена Спиридович

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет "Славянского базара" в фотографиях.

ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк

Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно
Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно

РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам

Фото Гомельского областного управления МЧС
Фото Гомельского областного управления МЧС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.

В конференц-зале Витебского филиала РУП "Белтелеком" в рамках официальной программы Дней молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" с участием Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Начало в 13.00.

День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июля

175 лет назад родился Миклухо-Маклай Николай Николаевич, русский ученый-этнограф и антрополог, путешественник. Осуществил путешествие на Канарские острова, в Марокко, на побережье Красного моря, Новую Гвинею, Филиппины, Малайский архипелаг, Австралию. Несколько лет жил среди коренного населения, изучал его быт, культуру, собирал разнообразные коллекции. На основе собранного материала доказал видовое единство и родственность всех рас. Его именем назван берег в Новой Гвинее, залив в Антарктиде. Умер в 1888 году.

130 лет назад родился Лавренев Борис Андреевич, русский писатель. Автор романов "Синее и белое", "Крушение республики Итль", пьесы "За тех, кто в море!", политической драмы "Голос Америки", новелл, памфлетов, фельетонов. Многие его произведения поставлены в белорусских театрах. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). Умер в 1959 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива ЦТ во второй резервный день будут сдавать 188 абитуриентов
Фото из архива Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление кооперации
Во время церемонии открытия "Славянский базар" укрепляет взаимопонимание, доверие и дружбу между народами и странами - Пашинян
Олег Гайдукевич. Фото из архива Гайдукевич: сейчас идет жесткая борьба за будущее Беларуси на 20 лет вперед
Олег Гайдукевич. Фото из архива Гайдукевич: радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты
Фото из архива В СНГ прорабатывается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии открытия Лукашенко: "Славянский базар" стал одним из символов становления независимой Беларуси
Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
ЦТ во второй резервный день будут сдавать 188 абитуриентов
Оплатил транспорт - получил жилье! Сборщик мебели из Могилева выиграл квартиру в столице, пользуясь приложением "Оплати"
Топ-новости
Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске
Лукашенко на "Славянском базаре": пока некоторые строят заборы, Беларусь распахнула свои двери для друзей
Головченко и Мишустин обсудили противодействие санкциям и углубление кооперации
Премиями спецфонда Президента по поддержке одаренных учащихся и студентов поощрены 1013 человек
Правительство сократило срок самоизоляции в Беларуси до 7 дней
Гайдукевич: радикальная оппозиция хочет уничтожить страну, в которой не получается реализовывать теракты
Беляев: Россия - наш ближайший союзник, поэтому президенты обсуждают вопросы безопасности во всех аспектах
Для поддержания согласия, мира и спокойствия очень важно национальное единство - посол Турции
Вакцинированные от COVID-19 смогут въезжать в Беларусь без самоизоляции
МВД прокомментировало изменения в законы по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
В Беларуси до конца недели будет жаркая погода
Стартовал Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство
Более 50 тыс. белорусских женщин подписались под обращением против санкций в отношении Беларуси - Богдан
Лискович: наш суверенитет и право самим решать свою судьбу подвергаются серьезным испытаниям
Любой желающий может стать участником игры "Что? Где? Когда?" в Dana Mall! Приходите и вы!
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.