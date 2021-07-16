Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 15 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси.

Фото из архива

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.

Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой. На обсуждение был вынесен вопрос важный и актуальный: внесение изменений и дополнений в Конституцию.

Наталья Кочанова

Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Премьер-министр посетил Ивенецкий филиал ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.

Роман Головченко во время посещения предприятия

Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае.

Фото из архива

Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации.

Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси.

КОММЕНТАРИЙ: Более 269 тыс. человек привились от COVID-19 в Минске - как идет вакцинация в столице

Фото из архива

Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142.

Более 50 тыс. белорусских женщин поставили свои подписи в обращении БСЖ к женским организациям мира против введения санкций в отношении Беларуси. Об этом рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.

Димаш Кудайберген на "Славянском базаре" рассказал о своей заветной мечте.

На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович.

Елена Спиридович

Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет "Славянского базара" в фотографиях.

ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк

Участники проекта "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство" на железнодорожном вокзале в Гродно

РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам

Фото Гомельского областного управления МЧС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 июля

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Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.

В конференц-зале Витебского филиала РУП "Белтелеком" в рамках официальной программы Дней молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" с участием Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Начало в 13.00.

День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 июля

175 лет назад родился Миклухо-Маклай Николай Николаевич, русский ученый-этнограф и антрополог, путешественник. Осуществил путешествие на Канарские острова, в Марокко, на побережье Красного моря, Новую Гвинею, Филиппины, Малайский архипелаг, Австралию. Несколько лет жил среди коренного населения, изучал его быт, культуру, собирал разнообразные коллекции. На основе собранного материала доказал видовое единство и родственность всех рас. Его именем назван берег в Новой Гвинее, залив в Антарктиде. Умер в 1888 году.

130 лет назад родился Лавренев Борис Андреевич, русский писатель. Автор романов "Синее и белое", "Крушение республики Итль", пьесы "За тех, кто в море!", политической драмы "Голос Америки", новелл, памфлетов, фельетонов. Многие его произведения поставлены в белорусских театрах. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). Умер в 1959 году.

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