Картина дня: открытие "Славянского базара", заседание совета старейшин и как идет вакцинация в Минске

ВЧЕРА
Картина дня. 15 июля
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генерал-майора Виктора Лисовского заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, освободив его от должности начальника Военной академии Беларуси.
Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания состоялось с участием председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой. На обсуждение был вынесен вопрос важный и актуальный: внесение изменений и дополнений в Конституцию.
Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Премьер-министр посетил Ивенецкий филиал ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет.
Правительство определило нового учредителя санатория "Беларусь" в Друскининкае.
Правительство утвердило порядок въезда иностранцев в Беларусь для вакцинации.
Более 130 заявок поступило от иностранцев на вакцинацию от COVID-19 в Беларуси.
КОММЕНТАРИЙ: Более 269 тыс. человек привились от COVID-19 в Минске - как идет вакцинация в столице
Минздрав дал рекомендации специалистам по вакцинации от СOVID-19 при некоторых заболеваниях.
За сутки в Беларуси зарегистрирован 991 пациент с COVID-19, выписаны 1142.
Более 50 тыс. белорусских женщин поставили свои подписи в обращении БСЖ к женским организациям мира против введения санкций в отношении Беларуси. Об этом рассказала председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан.
Димаш Кудайберген на "Славянском базаре" рассказал о своей заветной мечте.
На "Славянском базаре" учредили паспорт фестиваля: первый вручили Елене Спиридович.
Феерия эмоций и искусства: звездные 30 лет "Славянского базара" в фотографиях.
ФОТОФАКТ: Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство отправится из Гродно в Полоцк
РЕПОРТАЖ: Акватории под контролем - в Гомеле проводят рейды по пляжам
СЕГОДНЯ
Анонсы на 16 июля
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Юбилейный ХХХ Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет по 18 июля. Гостей ждет насыщенная программа.
В конференц-зале Витебского филиала РУП "Белтелеком" в рамках официальной программы Дней молодежи XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится отчетно-выборная конференция "Молодежь за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи" с участием Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Начало в 13.00.
День электротранспорта пройдет в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 17 июля
175 лет назад родился Миклухо-Маклай Николай Николаевич, русский ученый-этнограф и антрополог, путешественник. Осуществил путешествие на Канарские острова, в Марокко, на побережье Красного моря, Новую Гвинею, Филиппины, Малайский архипелаг, Австралию. Несколько лет жил среди коренного населения, изучал его быт, культуру, собирал разнообразные коллекции. На основе собранного материала доказал видовое единство и родственность всех рас. Его именем назван берег в Новой Гвинее, залив в Антарктиде. Умер в 1888 году.
130 лет назад родился Лавренев Борис Андреевич, русский писатель. Автор романов "Синее и белое", "Крушение республики Итль", пьесы "За тех, кто в море!", политической драмы "Голос Америки", новелл, памфлетов, фельетонов. Многие его произведения поставлены в белорусских театрах. Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950). Умер в 1959 году.
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