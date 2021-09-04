Картина дня: открытие стадиона "Динамо-Юни", презентация нового букваря и вакцина "Спутник Лайт" в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 3 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в открытии детско-юношеского футбольного центра клуба "Динамо-Минск". Президент подчеркнул, что государство поддержит белорусских футболистов, но они должны показывать результат. Глава государства также раскритиковал нынешнее положение дел в отечественном футболе. Александр Лукашенко на совещании по развитию футбола и спортивной отрасли в целом предупредил руководство спортивной отрасли, что на следующей Олимпиаде в Париже необходимо показать лучший результат, нежели в Токио.

Александр Лукашенко поздравил капитанов-регентов Сан-Марино Марко Николини и Джанкарло Вентурини с национальным праздником - Днем святого Марино и годовщиной основания республики.

В Зимбабве заинтересованы в новых поставках белорусской спецтехники.

Положение о параллельном проектировании и строительстве объектов утверждено в Беларуси.

Ковальчук: наша задача - перезагрузить существующую систему в футболе.

В Беларуси планируется ввести единый день голосования на выборах в Палату представителей и местные Советы депутатов.

Назаров: программные продукты по цифровизации необходимо внедрить в ближайшую пятилетку.

Отдельные категории граждан смогут выезжать за границу наземным транспортом раз в 3 месяца.

Новый белорусский букварь, составленный Национальным институтом образования, презентовали в Национальной библиотеке Беларуси.

Сергеенко: наравне с социальными сетями людям необходимо живое слово.

Перцов: круглый стол писателей позволяет обсудить литературные проблемы экспертным сообществом.

Тысячи спасенных жизней: Гомельский госпиталь инвалидов Отечественной войны отмечает 80-летие.

Белорусские армейские повара взяли бронзу в конкурсе "Полевая кухня" на АрМИ-2021.

Белорусы выиграли золото и серебро на ЧМ по пожарно-спасательному спорту.

Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь.

В Совете Республики прошло совещание по готовности к росту сезонных заболеваний и COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1950 пациентов с COVID-19, выписаны 1547 пациентов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4-5 сентября

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XХVIII День белорусской письменности пройдет по 5 сентября в Копыле под девизом "Слова нас аб'ядноўвае". Его основной темой станет Год народного единства. Министерство информации организует Фестиваль книги и прессы, включающий пять тематических павильонов: "Единство", "Память", "Традиции и современность", "Слово писателя", "Вместе с книгой мы растем".

Международный круглый стол с участием белорусских и зарубежных писателей проведет Министерство информации. Учитывая сложившуюся эпидситуацию и положительный опыт предыдущего года, предполагается онлайн-формат выступлений зарубежных авторов, а также трансляция мероприятия на YouTube-канале.

Акция "Единый день безопасности" пройдет по 10 сентября. В рамках акции профилактические мероприятия, тренировки и разъяснительные беседы пройдут на госпредприятии "Белорусская АЭС". Посетителей примут информационные центры АЭС в Островце и в учебно-тренировочном центре атомной электростанции.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

5 сентября

Международный день благотворительности. Отмечается по инициативе ООН с 2013 года.

В Республике Беларусь - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

В Республике Беларусь - День белорусской письменности.

75 лет назад родился Фредди Меркьюри (Фаррух Булсара), английский рок-музыкант, лидер группы Queen. Вместе с выдающейся испанской певицей Монсеррат Кабалье записал несколько песен, в том числе знаменитую "Барселону", занимавшую несколько месяцев верхнюю строчку мировых хит-парадов конца 80-х годов XX столетия. Согласно завещанию певца все его денежные средства были переданы на создание Европейской камерной оперы, которую возглавила Монсеррат Кабалье. Умер в 1991 году.

6 сентября

225 лет назад родился Дальтон Джон, английский физик и химик, создатель так называемого химического атомизма, член Лондонского королевского общества. В 1794 году впервые описал дефект зрения (которым страдал сам), получивший названием дальтонизма. Ввел понятие "атомный вес", первым определил атомный вес (массу) ряда элементов. Умер в 1844 году.

135 лет назад родился Зражевский Александр Иванович, российский актер, народный артист СССР (1949). Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 1947). Умер в 1950 году.

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