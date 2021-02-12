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Общество
12 февраля 2021, 07:00

Картина дня: открытие VI Всебелорусского народного собрания, иностранные инвестиции и циклон Volker

ВЧЕРА

Картина дня. 11 февраля

VI Всебелорусское народное собрание начало работу во Дворце Республики в Минске. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов - 2,4 тыс.

На VI Всебелорусском народном собрании
На VI Всебелорусском народном собрании

Решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате диалоговых площадок. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая на открытии VI Всебелорусского народного собрания. Глава государства отметил, что уже в шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества. Александр Лукашенко, выступая с докладом, высказался о стабильности и суверенитете Беларуси, проекте новой Конституции, росте зарплат и совершенствовании пенсионной системы, о медиках, COVID-19 и бесплатной вакцинации. Глава государства поднял вопросы экономического развития, геополитики и национальной безопасности, сотрудничества с Россией, Китаем и ЕС.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Делегаты VI Всебелорусского народного собрания - мнения.

На VI Всебелорусском народном собрании
На VI Всебелорусском народном собрании

ФОТОФАКТ: Венок от делегатов ВНС возложили на площади Победы в Минске.

Во время возложения
Во время возложения

Концерн "Белнефтехим" заинтересован увеличить поставки шин в Армению. Об этом шла речь на встрече председателя "Белнефтехима" Андрея Рыбакова с руководством ООО "Армяно-Белорусский торговый дом "Ар-Бе".

Фото из архива
Фото из архива

Иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси в 2020 году $8,7 млрд.

Фото из архива
Фото из архива

Банк развития в 2021 году сможет выпустить облигации на Br570 млн.

Фото из архива
Фото из архива

Объем директивного кредитования в 2021 году составит Br425 млн.

Фото из архива
Фото из архива

Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено двумя постановлениями Министерства архитектуры и строительства, которые официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.

Применение антиковидной иммунной плазмы в комплексном лечении пациентов с инфекцией COVID-19 показало эффективность 70%, сообщили в пресс-службе Минздрава.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1692 пациента с COVID-19, выписаны 1990.

Фото из архива
Фото из архива

Класс Конфуция открыли в Барановичском госуниверситете.

Беларусь окажется под влиянием циклона Volker, будет снежно и ветрено.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "Роль подростковых СМИ в развитии творческого потенциала молодых авторов". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 февраля

Всемирный день радио.

215 лет назад родился Корсак Юлиан (г.Слоним Гродненской обл.), поэт и переводчик. В 1823-1926 годах учился в Виленском университете. Писал на польском языке. Автор книг "Стихи" и "Новые стихи", куда вошли произведения с белорусской тематикой: "К Неману", "К И(гнату) Д(омейко)" и др. На польский язык переводил Вергилия, Горация, Данте, Ф.Шиллера, Дж. Байрона, У.Шекспира. Некоторые его стихи положены на музыку композитором С.Монюшко. Умер в 1885 году.

75 лет назад родилась Изворска-Елизарьева Маргарита Николаевна (Болгария), белорусский режиссер оперы, педагог, доктор философских наук, заслуженный деятель искусств Беларуси (1990). Закончила Болгарскую и Ленинградскую консерватории. В 1975-1994 годах режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно с 1975 года преподаватель Белорусской академии музыки. В 2002-2009 годах художественный руководитель Национального Большого академического театра оперы Беларуси. Среди работ: оперы "Дон Карлос" Дж.Верди, "Севильский цирюльник" Дж.Россини, "Орфей и Эвридика" К.В.Глюка и др. Автор монографий "Миф. Музыка. Моцарт. "Волшебная флейта": космогоническая мифологема", "Энигма оперы".

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