Картина дня: открытие Западного обхода Бреста, рекордный ЗВР и новоселы Налибокской пущи

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 7 сентября 2019
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:37 Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу Общество
12:29 В российском Петрозаводске в честь Бреста назвали новую улицу Регионы
12:14 Лукашенко поздравил членов команды по современному пятиборью с победой на ЧМ в Будапеште Президент
11:47 Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ Культура
11:44 Неделя памяти Ильи Кургана пройдет на Белорусском радио Общество
11:04 Минчанка под предлогом помощи в продвижении очереди на квартиру присвоила $50 тыс. Происшествия
10:38 Нидерланды обыграли Германию, россияне победили шотландцев в квалификации Евро-2020 Спорт
10:20 Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты к 100-летию дипломатической службы и 5-летию ЕАЭС Общество
10:04 Хоккеисты минской "Юности" уступили на выезде швейцарской "Лозанне" в Лиге чемпионов Спорт
09:40 Российский робот "Федор" вернулся из космоса Технологии
09:36 До +27°C ожидается в Беларуси 8 сентября Общество
09:03 Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти Спорт
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: открытие Западного обхода Бреста, рекордный ЗВР и новоселы Налибокской пущи Общество
01:05 Пол Маккартни презентовал свою книгу для детей Калейдоскоп
00:05 В США уже три легочных больных умерли после курения вейпа В мире
06.09.19
06.09.19 23:35 Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман стала седьмой на этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе Спорт
06.09.19 23:30 Судно потерпело аварию на Эльбе – один человек погиб В мире
06.09.19 22:53 Ксения Собчак выходит замуж за режиссера Константина Богомолова Калейдоскоп
06.09.19 22:30 В Берлине неизвестный наехал на прохожих В мире
06.09.19 22:08 Белоруски завоевали два золота на ЧМ по современному пятиборью в Будапеште Спорт
06.09.19 22:06 Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в гостях "Сочи", потерпев третье кряду поражение на старте чемпионата КХЛ Спорт
06.09.19 21:50 Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в транспортной сфере Экономика
06.09.19 21:45 Кабинет катамнеза недоношенных детей планируют открыть в Гомельской области Регионы
06.09.19 21:12 Американские специалисты считают сотрудничество с белорусскими кардиохирургами крайне успешным Общество
06.09.19 21:03 Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020 Спорт
06.09.19 20:44 Цены за квадратный метр жилья в Гродно выросли по итогам летних месяцев Регионы
06.09.19 20:19 Беларусь и Туркменистан планируют расширять сотрудничество в области здравоохранения и образования Политика
06.09.19 19:48 Девушка погибла в ДТП в Столбцовском районе Происшествия
06.09.19 19:44 Прокуратура Минской области выявила нарушения в области защиты жилищных прав сирот Регионы
Все новости
Все новости
Общество
07 сентября 2019, 09:00

Картина дня: открытие Западного обхода Бреста, рекордный ЗВР и новоселы Налибокской пущи

ВЧЕРА

Картина дня. 6 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брест, где в эти дни проводятся основные мероприятия, приуроченные к 1000-летию города. Глава государства считает Брестскую область образцом стабильного развития. Президент принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста. Во время общения с трудовыми коллективами строительных организаций Александр Лукашенко сравнил современный областной центр с городом времен своей молодости. Белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться, отметил Президент. Александр Лукашенко также высказал свою позицию касательно строительства в городе аккумуляторного завода. Он отметил, что если аккумуляторный завод в Бресте будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. Президент на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1000-летия Бреста, подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает братский характер отношений с Россией и отвергает обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад. Об этом он заявил в Бресте, отвечая на вопросы журналистов. Президент подтверждает курс на многовекторность в развитии сотрудничества страны с зарубежными партнерами. Глава государства также заявил, что Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду. Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США, отметил Президент.

Александр Лукашенк
Александр Лукашенк

Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА

Премьер-министры Беларуси и России в Москве согласовали проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт. Об этом заявил глава белорусского правительства Сергей Румас по итогам переговоров с участием делегаций двух стран. От успеха реализации программы по углублению интеграции зависит развитие экономик России и Беларуси, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев
Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье.

Беларусь и Армения подчеркивают приверженность координации в международных парламентских организациях. Речь об этом шла на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальными собраниями двух стран. Парламентарии наметили конкретные шаги для развития белорусско-армянского делового сотрудничества, в том числе в виде создания совместных производств техники и поиска взаимовыгодных инструментов финансирования.

Ваге Энфиаджян и Болеслав Пирштук
Ваге Энфиаджян и Болеслав Пирштук

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд.

Инвестиции в строительство Нежинского ГОКа в Любанском районе составят в 2020 году $400 млн, сообщил председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев.

Представители деловых кругов и дипломатических миссий из 28 стран примут участие в бизнес-форуме и выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман-2019" в Гродно 12-14 сентября. В рамках работы выставки-ярмарки запланировано подписание 7 коммерческих контрактов на сумму около $5 млн".

БелАЗ представил новую модель 90-тонного самосвала.

Фото предприятия
Фото предприятия

Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку.

Правительство внесло изменения в порядок возмещения суточных и расходов на жилье в командировках. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 сентября 2019 года №595 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси на 1 сентября открыто почти 73 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $729 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. К новому учебному году отдельным категориям семей с детьми оказана помощь в размере Br17,4 млн.

Минздрав пояснил, кто из работников частных медцентров обязательно должен иметь первую или высшую квалификационную категорию.

Белорусским пациентам впервые имплантировали инновационное устройство для лечения сердечной недостаточности.

Врач ультразвуковой диагностики Маргарита Крамена
Врач ультразвуковой диагностики Маргарита Крамена

Целую коллекцию наград, в том числе высшую - Гран-при, собрали белорусские издатели на XVІ Международном конкурсе государств - участников СНГ "Искусство книги".

Минск в 2021 году станет хозяином ЧМ по современному пятиборью.

Турнир "Кожаный мяч" становится для юных футболистов главным стартом года. Такое мнение во время соревнований высказал помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

Победителем в младшей возрастной группе (2009-2010 годов рождения) среди мальчиков стала команда "Олимпия" (Первомайский район Минска)
Победителем в младшей возрастной группе (2009-2010 годов рождения) среди мальчиков стала команда "Олимпия" (Первомайский район Минска)

РЕПОРТАЖ: Новоселы Налибокской пущи: дикие лошади и уникальное потомство глухарей

Дикие лошади
Дикие лошади

ГАИ в выходные усилит контроль за дорожным движением в местах массового отдыха.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Праздничные мероприятия в честь 1000-летия Бреста пройдут по 8 сентября.

Лида 7 сентября масштабно встретит свое 696-летие: запланированы открытие памятника, рыцарский турнир и фестиваль хмеля, солода и воды.

В Беларуси 7 сентября пройдет ХVI открытый чемпионат страны по спортивной орнитологии BirdRace 2019.

Фестиваль науки пройдет 7 сентября в Центральном ботаническом саду.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

8 сентября

В Беларуси во 2-е воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник - День танкистов.

День солидарности городов Всемирного наследия.

Международный день грамотности.

Международный день солидарности журналистов.

95 лет назад родился Чигир Василий Федорович (д.Лешня Копыльского р-на Минской обл.), белорусский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Беларуси. Основатель белорусской национальной школы жилищного права и законодательства. Автор научных работ по проблемам гражданского, жилищного и семейного права, права интеллектуальной и промышленной собственности. Принимал участие в разработке Конституции и Гражданского кодекса Республики Беларусь, ряда законодательных актов.

60 лет назад родился Гончаров Александр Васильевич (д.Старые Журавичи Гомельской обл.), белорусский тренер (тяжелая атлетика), мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, заслуженный тренер Беларуси. Судья высшей национальной категории. Серебряный призер Центрального Совета СО "Спартак".

9 сентября

Всемирный день красоты.

90 лет назад родилась Иванова Дина Ивановна (г.Волгоград, Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. Создала на белорусской сцене ряд разноплановых образов: Ирина, Агата ("Поет жаворонок" и "Павлинка" Ю.Семеняко), Сильва, Мадлен ("Сильва", "Фиалка Монмартра" И.Кальмана") и др.

70 лет назад родилась Галеева Нагима Хамидуловна (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. С 1980 года солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Кармен ("Кармен" Ж.Бизе), Кончаковна ("Князь Игорь" А.Бородина). Участвовала в постановке опер "Новая земля" Ю.Семеняко, "Визит дамы" С.Кортеса и др. Дипломант 9-го Всесоюзного конкурса вокалистов им.Глинки.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Новости рубрики Общество
Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС принесли присягу
Неделя памяти Ильи Кургана пройдет на Белорусском радио
Нацбанк выпустит в обращение памятные монеты к 100-летию дипломатической службы и 5-летию ЕАЭС
До +27°C ожидается в Беларуси 8 сентября
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
Американские специалисты считают сотрудничество с белорусскими кардиохирургами крайне успешным
Главное
Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста
"Нам никто не запретит смотреть в разные стороны" - Лукашенко подтверждает курс на многовекторность
Джесси Кэмпбелл, Джо Линн Тернер и другие: как прошел концерт "Город Света" в Бресте - ФОТОРЕПОРТАЖ
Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда на US Open, где сыграют против Азаренко и Барти
Топ-новости
Лукашенко: белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться
Лукашенко: Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Хоккеисты минской "Юности" уступили на выезде швейцарской "Лозанне" в Лиге чемпионов
Румас и Медведев согласовали программу по углублению интеграции и перечень дорожных карт
Белоруски завоевали два золота на ЧМ по современному пятиборью в Будапеште
Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку
Гол Максима Скавыша на 92-й минуте принес победу сборной Беларуси над Эстонией в матче квалификации Евро-2020
В Минске шесть человек спасли из задымленной кабины лифта
Единое меню в школах Минска появится на следующей неделе
Гороскоп на неделю с 9 по 15 сентября
Российский робот "Федор" вернулся из космоса
Семьям с детьми на подготовку к школе в этом году оказана помощь на Br17,4 млн
ДОСЬЕ: Брест празднует 1000-летний юбилей
Белорусы победили швейцарцев в суперфинале Евролиги по пляжному футболу
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 1000-летие Бреста Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.