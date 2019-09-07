Картина дня: открытие Западного обхода Бреста, рекордный ЗВР и новоселы Налибокской пущи

ВЧЕРА

Картина дня. 6 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Брест, где в эти дни проводятся основные мероприятия, приуроченные к 1000-летию города. Глава государства считает Брестскую область образцом стабильного развития. Президент принял участие в торжественной церемонии открытия Западного обхода Бреста. Во время общения с трудовыми коллективами строительных организаций Александр Лукашенко сравнил современный областной центр с городом времен своей молодости. Белорусы должны все делать сами, если не умеем - надо научиться, отметил Президент. Александр Лукашенко также высказал свою позицию касательно строительства в городе аккумуляторного завода. Он отметил, что если аккумуляторный завод в Бресте будут вводить в строй, то он должен соответствовать всем экологическим стандартам. Президент на торжественном мероприятии, посвященном празднованию 1000-летия Бреста, подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает братский характер отношений с Россией и отвергает обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад. Об этом он заявил в Бресте, отвечая на вопросы журналистов. Президент подтверждает курс на многовекторность в развитии сотрудничества страны с зарубежными партнерами. Глава государства также заявил, что Беларусь могла бы совместно с Россией или Украиной провести и Олимпиаду. Беларусь гордится возможностью провести легкоатлетический матч Европа - США, отметил Президент.

Александр Лукашенк

Город с 1000-летней историей. Брест в уникальных фотографиях БЕЛТА

Премьер-министры Беларуси и России в Москве согласовали проект программы действий по углублению интеграции и перечень дорожных карт. Об этом заявил глава белорусского правительства Сергей Румас по итогам переговоров с участием делегаций двух стран. От успеха реализации программы по углублению интеграции зависит развитие экономик России и Беларуси, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье.

Беларусь и Армения подчеркивают приверженность координации в международных парламентских организациях. Речь об этом шла на заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между национальными собраниями двух стран. Парламентарии наметили конкретные шаги для развития белорусско-армянского делового сотрудничества, в том числе в виде создания совместных производств техники и поиска взаимовыгодных инструментов финансирования.

Ваге Энфиаджян и Болеслав Пирштук

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд.

Инвестиции в строительство Нежинского ГОКа в Любанском районе составят в 2020 году $400 млн, сообщил председатель совета директоров ИООО "Славкалий" Михаил Гуцериев.

Представители деловых кругов и дипломатических миссий из 28 стран примут участие в бизнес-форуме и выставке-ярмарке "Еврорегион "Неман-2019" в Гродно 12-14 сентября. В рамках работы выставки-ярмарки запланировано подписание 7 коммерческих контрактов на сумму около $5 млн".

БелАЗ представил новую модель 90-тонного самосвала.

Фото предприятия

Рабочая группа при Совмине до 10 октября определит условия и сроки перехода на экологичную упаковку.

Правительство внесло изменения в порядок возмещения суточных и расходов на жилье в командировках. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 сентября 2019 года №595 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В Беларуси на 1 сентября открыто почти 73 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму около $729 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. К новому учебному году отдельным категориям семей с детьми оказана помощь в размере Br17,4 млн.

Минздрав пояснил, кто из работников частных медцентров обязательно должен иметь первую или высшую квалификационную категорию.

Белорусским пациентам впервые имплантировали инновационное устройство для лечения сердечной недостаточности.

Врач ультразвуковой диагностики Маргарита Крамена

Целую коллекцию наград, в том числе высшую - Гран-при, собрали белорусские издатели на XVІ Международном конкурсе государств - участников СНГ "Искусство книги".

Минск в 2021 году станет хозяином ЧМ по современному пятиборью.

Турнир "Кожаный мяч" становится для юных футболистов главным стартом года. Такое мнение во время соревнований высказал помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров.

Победителем в младшей возрастной группе (2009-2010 годов рождения) среди мальчиков стала команда "Олимпия" (Первомайский район Минска)

РЕПОРТАЖ: Новоселы Налибокской пущи: дикие лошади и уникальное потомство глухарей

Дикие лошади

ГАИ в выходные усилит контроль за дорожным движением в местах массового отдыха.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7-8 сентября

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Праздничные мероприятия в честь 1000-летия Бреста пройдут по 8 сентября.

Лида 7 сентября масштабно встретит свое 696-летие: запланированы открытие памятника, рыцарский турнир и фестиваль хмеля, солода и воды.

В Беларуси 7 сентября пройдет ХVI открытый чемпионат страны по спортивной орнитологии BirdRace 2019.

Фестиваль науки пройдет 7 сентября в Центральном ботаническом саду.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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8 сентября

В Беларуси во 2-е воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник - День танкистов.

День солидарности городов Всемирного наследия.

Международный день грамотности.

Международный день солидарности журналистов.

95 лет назад родился Чигир Василий Федорович (д.Лешня Копыльского р-на Минской обл.), белорусский юрист, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Беларуси. Основатель белорусской национальной школы жилищного права и законодательства. Автор научных работ по проблемам гражданского, жилищного и семейного права, права интеллектуальной и промышленной собственности. Принимал участие в разработке Конституции и Гражданского кодекса Республики Беларусь, ряда законодательных актов.

60 лет назад родился Гончаров Александр Васильевич (д.Старые Журавичи Гомельской обл.), белорусский тренер (тяжелая атлетика), мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, заслуженный тренер Беларуси. Судья высшей национальной категории. Серебряный призер Центрального Совета СО "Спартак".

9 сентября

Всемирный день красоты.

90 лет назад родилась Иванова Дина Ивановна (г.Волгоград, Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. Создала на белорусской сцене ряд разноплановых образов: Ирина, Агата ("Поет жаворонок" и "Павлинка" Ю.Семеняко), Сильва, Мадлен ("Сильва", "Фиалка Монмартра" И.Кальмана") и др.

70 лет назад родилась Галеева Нагима Хамидуловна (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусская певица, заслуженная артистка Беларуси. С 1980 года солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Кармен ("Кармен" Ж.Бизе), Кончаковна ("Князь Игорь" А.Бородина). Участвовала в постановке опер "Новая земля" Ю.Семеняко, "Визит дамы" С.Кортеса и др. Дипломант 9-го Всесоюзного конкурса вокалистов им.Глинки.

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