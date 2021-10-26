Картина дня: отправка призывников в войска, "Карта поздравлений" БГУ и погода в конце октября

ВЧЕРА

Картина дня. 25 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с переизбранием на высший государственный пост. Действующий президент Узбекистана на выборах главы государства набрал 80,1% голосов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении орденом за поднятие Знамени Победы и Госфлага Беларуси на вершину Эвереста.

Более 50 деятелей различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента Беларуси.

Полковник милиции Дмитрий Корзюк назначен заместителем министра внутренних дел. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси началась отправка граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в соединения и воинские части Вооруженных Сил.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде прокомментировал ситуацию с иранскими гражданами, оказавшимися в затруднительном положении на белорусско-литовской границе. Иранская сторона выражает уверенность, что "белорусское правительство окажет необходимое и достаточное содействие в рамках дружественных отношений Тегерана и Минска в решении проблем данных иранских граждан".

Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) приступила к работе на площадке БелАЭС, сообщили в отделе информации и общественных связей станции.

Минздрав: темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Беларуси понемногу снижаются.

Приняты дополнительные меры для недопущения снижения доступности медпомощи, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1997 пациентов с COVID-19, выписаны 1493.

В международных рейтингах белорусские вузы показывают хорошие результаты. Белорусские школьники в этом году завоевали на международных олимпиадах 80 медалей. Минобразования рассказало о стоимости обучения в вузах для белорусов и иностранных студентов.

ИНТЕРВЬЮ: Ректор БГУ об историческом и современном предназначении ведущего вуза Беларуси

БГУ запустил проект "Карта поздравлений".

МИД Беларуси подготовил подробный ролик о том, кто и как может въехать в Беларусь без визы.

Регулярный авиарейс свяжет Гомель и Москву.

Во время ликвидации пожара на льнозаводе в Лиозно умер сотрудник МЧС.

"Белгоспищепром" выпустит 2 млн подарочных наборов к новогодним праздникам.

Белгидромет: конец октября будет по-осеннему комфортным.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 октября

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Выездная пресс-конференция, посвященная открытию музыкальной скамьи композитора Олега Молчана, пройдет в кафе Hi Jack по адресу г. Минск, ул. Раковская, 20. Начало в 11.00.

XХIV Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2021" пройдет в Могилеве по 27 октября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 октября

Всемирный день аудиовизуального наследия.

60 лет назад родился Бутман Игорь Михайлович, российский джазовый саксофонист, композитор, народный артист России (2011). В 2012 году возглавил Московский джазовый оркестр.

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