Картина дня: парад Победы в Москве, ситуация на рынке труда и "атомная работа"

ВЧЕРА

Картина дня.24 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с сыновьями присутствовал в Москве на военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Александр Лукашенко во время парада на Красной площади

Знаменная группа сводной роты почетного караула Министерства обороны Беларуси в составе 60 человек в Москве приняла участие в военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Белорусские военные пронесли по Красной площади Государственный флаг Республики Беларусь, боевые знамена партизанского отряда имени Железняка, а также соединений, принимавших участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Знаменная группа сводной роты почетного караула Министерства обороны Беларуси

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад в честь 75-летия Победы в Москве

Во время парада. Строй "Тактическое крыло" Липецкого авиацентра. Фото ТАСС - БЕЛТА

На заседании Президиума Совета Министров рассмотрен вопрос о состоянии рынка труда и принимаемых мерах по сохранению трудовых коллективов и обеспечению выплаты заработной платы. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, в нынешних условиях функционирования экономики это один из важнейших вопросов, находящихся в поле зрения правительства по поручению Президента.

Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1227,9.

Правительство утвердило новую редакцию визовых правил Беларуси.

Правительство заинтересовано в новых подходах к празднованию Дня белорусской письменности, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности в Белыничах.

Игорь Петришенко

Полесский государственный университет имеет огромные перспективы развития. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс во время посещения вуза.

Ольга Чуприс и Алексей Козырь в кабинете аквапоники

Более 3 тыс. школ Беларуси распахнут двери 1 сентября, сообщил министр образования Игорь Карпенко во время посещения Рымдюнской средней школы с литовским языком обучения.

Разработчики новых КоАП и ПИКоАП стремились привести кодексы к формуле идеального закона. Об этом во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" "Административный кодекс. Слушать и слышать людей" заявил первый заместитель начальника Академии МВД Беларуси кандидат юридических наук, доцент Алексей Башан. Запросы белорусского общества нашли объективное отражение в проектах обновленных КоАП и ПИКоАП, отметил заместитель председателя Верховного суда Сергей Кондратьев. В проекте обновленного КоАП впервые предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности. Предупреждение можно выносить по 93% составов правонарушений. сообщил директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов. По проекту обновленного КоАП суды получают широкие полномочия для того, чтобы освобождать людей от административной ответственности за незначительные правонарушения. В проекте обновленного КоАП подробно расписан регламент работы с несовершеннолетними.

Во время заседания

"Белнефтехим" ожидает танкер с азербайджанской нефтью в порту Одессы до конца июня.

Более 1 тыс. субъектов бизнеса в Минске получили льготы по арендной плате по указу №143.

Беларусь и Венгрия намерены расширять сотрудничество в атомной энергетике. Перспективы взаимодействия двух стран обсуждались на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича и Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Беларуси Жолта Чуторы.

КОММЕНТАРИЙ: "Атомная работа": где готовят кадры для БелАЭС и какой набор будет в этом году

Трассу М1/Е30 Брест - Минск - граница Российской Федерации планируется реконструировать под автомагистраль бесперебойного движения. Об этом сообщил главный инженер ГП "Белгипродор" Петр Невмержицкий.

Четыре станции минского метро планируется ввести в эксплуатацию в августе.

Фото из архива

Обновлен перечень зон, запрещенных для использования авиамоделей, изменения описаны в постановлении Минобороны №14 от 1 июня 2020 года.

КОММЕНТАРИЙ: Задолженность по алиментам с 1 июля будут считать по-новому

РЕПОРТАЖ из хозяйства, где для работников строят только большие квартиры, а для пожилых открыт досуговый центр

В Беларуси выздоровели и выписаны 40 136 пациентов с COVID-19.

Более 12 тыс. пожилых белорусов получили помощь от волонтеров "Добрых отрядов".

В Брестской крепости начинают реконструкцию Пятого форта.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении республиканского праздника "Купалье" - "Александрия собирает друзей -2020". Начало в 12.20.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Обеспечение здоровых и безопасных условий труда. Новая редакция закона Республики Беларусь "Об охране труда". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 июня

В Республике Беларусь - День работников прокуратуры.

Международный день Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Международный день охраны тропических лесов.

50 лет назад родилась Лобач Марина Викентьевна, белорусская спортсменка (художественная гимнастика), заслуженный мастер спорта СССР (1988), судья международной категории (1991). В 1991 году окончила Белорусский институт физической культуры. Абсолютная чемпионка Олимпийских игр (1988), чемпионка (1987) и серебряный призер (1985) чемпионатов мира в отдельных видах многоборья. Чемпионка Европы (1988) и серебряный призер в отдельных видах упражнений.

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