Картина дня: переговоры Лукашенко и Мирзиёева, рост пенсий и пособий и лучшие фото БЕЛТА в июле

ВЧЕРА

Картина дня. 1 августа

Переговоры президентов Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиёева прошли в Минске. Укрепление торгово-экономических связей является главным вопросом в белорусско-узбекистанских отношениях, заявил Александр Лукашенко. Он также отметил, что у двух стран есть взаимное стремление к разностороннему развитию диалога. Беларусь предлагает создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску белорусской техники, заявил белорусский лидер. Приоритетными направлениями белорусско-узбекистанского взаимодействия должны стать углубление производственной кооперации и создание совместных предприятий. Шавкат Мирзиёев в свою очередь отметил, что Беларусь и Узбекистан имеют обоюдное желание развивать сотрудничество. Президент Узбекистана высоко оценил успешность развития Беларуси и личные заслуги в этом главы государства. Президенты двух стран посетили выставку национальной продукции "Сделано в Узбекистане".

Во время церемонии официальной встречи Шавката Мирзиёева во Дворце Независимости

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко во время переговоров

Во время переговоров

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко время посещения выставки

Беларусь и Узбекистан договорились всемерно способствовать дальнейшему росту уровня двусторонних отношений. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном лидерами двух стран. Беларусь и Узбекистан заключили межправсоглашение о производственной и научно-технической кооперации. В Узбекистане планируют ежегодно производить 5 тыс. тракторов МТЗ и 500 комбайнов "Гомсельмаша", сообщил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин.

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко

Профицит республиканского бюджета в январе-июне 2019 года составил Br2 млрд.

В Беларуси с 1 августа повышены социальные и трудовые пенсии и различного вида пособия - как в связи с ростом заработной платы, так и в связи с изменением размера бюджета прожиточного минимума.

Фото из архива

ИНФОГРАФИКА: Рюкзак школьника

Тариф на транспортировку газа по распределительным трубопроводам увеличен на 18,7%.

Проекты указов об ипотеке и строительных сбережениях находятся в высокой степени готовности, сообщил начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко. Семейный капитал могут разрешить использовать досрочно для строительства жилья. В Беларуси прорабатываются новые меры для строительства жилья для минчан в городах-спутниках. Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования в целом по Беларуси за январь-июнь 2019 года составила Br1053, с использованием государственной поддержки - Br880.

Минский район и район Юйбэй китайского города Чунцин подписали меморандум об установлении побратимских связей. Поселок с чунцинским колоритом планируют построить в Минской области. Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве подписано в Миноблисполкоме. В китайском Чунцине к концу 2020 года появится туристический комплекс с прототипом Несвижского замка.

Система мониторинга общественной безопасности будет распознавать автомобильные номера 14 стран, а также выявлять определенных лиц в местах массового скопления людей. Наличие соответствующих функций предусмотрено постановлением МВД от 2 июля 2019 года №181 "О единых технических требованиях к программному обеспечению видеоаналитики".

МВД предлагает увеличить наказание за торговлю детьми до 20 лет лишения свободы, законопроект с соответствующими изменениями может поступить в парламент весной 2020 года.

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Анонсы на 2 августа

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: "Белорусская стоматология сегодня. Инновации в лечении и протезировании зубов, развитие стоматологического туризма". Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Вспомогательный счет туризма (ВСТ) как метод оценки роли туристических услуг в национальной экономике". Начало в 12.00.

Международная конференция по предупреждению потребления несовершеннолетними наркотиков и алкоголя пройдет в минском отеле "Мариотт". Регистрация участников начнется в 9.00.

Начнется Всебелорусский крестный ход, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 180-летию Полоцкого церковного собора, воссоединившего белорусских униатов с православной церковью.

Выставка "Древние деньги Востока - серебро и бумага", организованная совместно с Шэньянским финансовым музеем Китая, откроется в Национальном историческом музее Беларуси. В экспозиции будут показаны точные копии денежных единиц Китая, серебряных слитков и банкнот от эпохи династии Тан (VII-X века) до конца правления династии Цин, начала ХХ века.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 августа

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65 лет назад родился Шинкаренко Александр Иванович (Россия), белорусский альпинист, мастер международного класса, инструктор по альпинизму. Совершил восхождения на вершины Памира, Тянь-Шаня, Гималаев. Неоднократный чемпион Беларуси по альпинизму и скалолазанию. Призер первенств СССР в восхождениях технического класса.

60 лет назад родился Ваткин Владимир Романович (г.Минск), белорусский тренер (гимнастика спортивная), заслуженный тренер Беларуси. С 1983 года старший тренер СДЮШОР по спортивной гимнастике "Кольца Славы", тренер национальной команды Беларуси. С 1997 года на тренерской работе в Австралии. Участвовал в подготовке И. Иванкова; подготовил призеров чемпионатов Европы среди юниоров - мастеров спорта международного класса В.Шкуратовича и А.Евсикова; А.Кана. Признан лучшим тренером Беларуси.

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