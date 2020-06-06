Картина дня: переговоры Лукашенко и Орбана, чартеры "Белавиа" в Албанию и время природы

ВЧЕРА

Картина дня. 5 июня

Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошла во Дворце Независимости в Минске. Александр Лукашенко считает, что Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Глава государства рассчитывает на рост товарооборота с Венгрией в ближайшие годы до 500 млн евро. Беларусь готова поделиться своим опытом в строительстве АЭС. Президент Беларуси также заявил, что пандемия многое изменит, но сохранится давление со стороны тех, кто в этих условиях хочет изменить мир. В свою очередь Виктор Орбан заявил, что приехал в Минск с искренним намерением наладить сотрудничество между двумя странами, и выразил надежду, что его визит станет значимым шагом в развитии двусторонних отношений. Для ЕС наступило время отменить существующие санкции в отношении Беларуси, заявил премьер-министр Венгрии. Он также отметил, что некоторые государства Западной Европы навязывают другим свою точку зрения, и многие терпеливо относятся к такому положению дел. Виктор Орбан считает негативным фактом наличие дискриминации со стороны одних стран в отношении других по вопросам развития атомной энергетики.

Александр Лукашенко и Виктор Орбан во время церемонии официальной встречи

"В формате живого общения" - Лукашенко рассказал о политико-экономических итогах встречи с Орбаном.

Александр Лукашенко и Виктор Орбан

Беларусь готова делиться с Венгрией разработками в сфере электротранспорта, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

Виктор Орбан и Роман Головченко

Беларусь и Венгрия подписали меморандум о сотрудничестве в области электроэнергетики.

Министр энергетики Виктор Каранкевич и министр без портфеля, ответственный за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС "Пакш" Янош Шюли

Приоритетными в работе Министерства финансов должны быть вопросы повышения эффективности управления государственными финансами. Такую задачу поставил премьер-министр Роман Головченко перед новым министром финансов Юрием Селиверстовым, представляя его коллективу.

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев представил коллективу Министерства архитектуры и строительства нового руководителя Руслана Пархамовича. Новый руководитель министерства выразил надежду на поддержку всех сотрудников Минстройархитектуры, а также подведомственных предприятий и организаций.

Владимир Кухарев и Руслан Пархамович

Предприятиям Минпрома необходимо обратить особое внимание на вопросы диверсификации экспорта. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, представляя коллективу Минпрома нового министра промышленности Петра Пархомчика. Новый глава Минпрома рассказал о планах по развитию предприятий Минпрома. По его словам, главой государства поставлена задача, чтобы темпы роста производства белорусских предприятий были выше среднемировых.

Петр Пархомчик, Павел Утюпин и Юрий Назаров

Сохранить положительные традиции, но привнести новые подходы и тенденции - такие задачи поставил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко перед новым главой Комитета государственного контроля Иваном Тертелем во время представления его коллективу.

Иван Тертель, Игорь Сергеенко, бывший руководитель КГК Леонид Анфимов

Министерству энергетики России даны поручения снять заботящие белорусскую сторону вопросы по поставкам российского газа. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшегося заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Министерства связи Беларуси и России подтвердили намерение отменить роуминг между двумя странами к октябрю. Проблемы с доступом на российский рынок белорусских предприятий и товаров носят не политический, а технологический характер, и их необходимо решать, заявил Григорий Рапота. Для решения возникающих проблем, связанных с поставками белорусского продовольствия, Беларусь и Россия будут совершенствовать соответствующую информационную систему.

Беларусь и ООН готовят рамочную программу сотрудничества на 2021-2025 годы, сообщили в МИД.

ИНТЕРВЬЮ: Глава "БКМ Холдинг" о работе завода, будущих проектах и последствиях пандемии

Экономические последствия карантина из-за COVID-19 масштабнее самой пандемии. Такое мнение высказал директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский.

В Беларуси выздоровели и выписаны 22 066 пациентов с COVID-19.

В Беларуси более 300 человек стали донорами плазмы.

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило сдает плазму

Несмотря на снижение заболеваемости COVID-19 в некоторых регионах страны, белорусам стоит продолжить соблюдать меры дистанцирования и носить маски в местах массового скопления людей, сообщила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.

Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске.

В Беларусь прибыла вторая партия гуманитарной помощи из Польши для борьбы с эпидемией COVID-19.

Партия гуманитарной помощи из Польши

Всемирный день охраны окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня в более чем 100 странах. Тема Всемирного дня окружающей среды 2020 года "Время природы" посвящена сохранению биоразнообразия. Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Чартерные рейсы "Белавиа" будут летать в Албанию с 12 июня.

ФОТОФАКТ: В Полоцке отметили День памяти святой Евфросинии

Во время Крестного хода

ФОТОФАКТ: Семейство аистов попало в объектив фотографа

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 июня

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Международная выставка "Весна в Гомеле" по 10 июня пройдет в виртуальном формате на сайте vesna.ccigomel.by.

Могилевская областная филармония по 19 июня проводит музыкальный онлайн-марафон в поддержку медицинских работников "Руки, дарующие жизнь". Трансляции музыкальных номеров солистов и творческих коллективов будут проходить во всех аккаунтах социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram) и на YouTube-канале филармонии.

Белорусский республиканский союз молодежи по 22 июня проводит фотоконкурс "Сэлфі & фота з вышыванкай".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

7 июня

В Республике Беларусь - День мелиоратора.

195 лет назад родился Павлович Эдвард Францевич, художник, мемуарист. Учился в Жировичах, Слониме, Слуцке. Окончил Петербургскую академию искусств. С 1859 года преподавал в Новогрудской гимназии, основал там женский пансион и воскресную школу для местных жителей, любительский театр, где был режиссером, декоратором, актером. Подготовил и издал каталоги фондов музея Любомирских. Автор брошюры "Несколько слов литвина", мемуаров "Воспоминания из-под Вилии и Немана", "Из путешествий по Литве". Писал о культурно-общественной и литературной жизни Беларуси 1840-1860-х годах, белорусском поэте Ф.Савиче, быте белорусов. Работал в жанре портрета, выполнил зарисовки Новогрудка и его окрестностей, писал иконы. Умер в 1909 году.

8 июня

Всемирный день океанов.

210 лет назад родился Роберт Шуман, немецкий композитор и музыкальный критик. Один из самых значительных композиторов первой половины XIX века. В своей музыке отразил глубоко личностную природу романтизма. Умер в 1856 году.

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