Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, новогодний шопинг и события года по версии БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 29 декабря

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Кремле. Белорусский лидер отметил необходимость дальнейшей работы по решению проблемных вопросов в белорусско-российской повестке дня. Владимир Путин заявил, что Беларусь и Россия создают рабочую группу по дальнейшему развитию связей в сфере экономики, по другим направлениям.

События года - 2018. Версия БЕЛТА

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Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре 2018 года составил Br5,6 млрд.

Белинвестбанк в 2019 году увеличит объем кредитования жилья по указу №240 до Br55 млн.

Правительство утвердило направления и лимиты кредитования госпрограмм в 2019 году.

Совмин определил участников проекта по нормативному финансированию детсадов в 2019 году.

Совет Министров принял решение назначить министра экономики Дмитрия Крутого управляющим от Беларуси Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

В Беларуси изменилась методика определения территорий с напряженной ситуацией по занятости.

Беларусь и Южно-Африканская Республика разрабатывают проект создания сборочного производства белорусских тракторов.

Создание временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр - 2019 обсудили на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению соревнований.

Селфи-конкурс к II Европейским играм продлен до 25 февраля.

Состояние малыша, которому в сентябре этого года кардиохирурги РНПЦ детской хирургии провели одноэтапную коррекцию порока сердца, значительно улучшилось, сообщил заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник.

РЕПОРТАЖ: На часах уже 12 без пяти - пора на новогодний шопинг

Поезда метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут, сообщили в Минском метрополитене.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 декабря - 1 января

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Праздничные мероприятия пройдут в новогоднюю ночь по всей Беларуси. В Минске основными площадками гуляний станут Октябрьская площадь и территория, прилегающая ко Дворцу спорта. В 1.30 (1 января) планируется праздничный новогодний фейерверк. Он пройдет в районе Дворца спорта и у Ледового дворца, а также в два часа ночи будет еще один фейерверк над парком Уго Чавеса в районе улицы Казимировской.

Свято-Елисаветинский монастырь проведет по 6 января во Дворце искусства в Минске Международный православный рождественский фестиваль "Радость". Мероприятие включает православную выставку и праздничную культурную программу.

На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" в период новогодних каникул будет работать резиденция Деда Мороза.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

31 декабря

105 лет назад родилась Молчанова Зоя Ивановна (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусская и российская актриса, заслуженная артистка Беларуси. Исполняла характерные роли. Среди них: Ягодка ("Амнистия" Н.Матуковского), Кручинина ("Без вины виноватые" А.Островского), Марья ("Главная ставка" К.Губаревича) и др. Умерла в 1970 году.

95 лет назад родился Чеголин Петр Михайлович (Казахстан), белорусский ученый в области технической кибернетики, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Беларуси. Автор научных работ по статистическим проблемам технической кибернетики, идентификации процессов и динамических объектов, системам управления и автоматизации научных исследований. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2009 году.

45 лет назад родился Цискаридзе Николай Максимович, российский артист балета, народный артист Российской Федерации.

1 января

Новый год.

80 лет назад родился Сердюков Василий Васильевич (г.Элиста, Калмыкия), белорусский артист, заслуженный артист Беларуси, артист-вокалист Белорусского государственного музыкального театра. Создал ряд разноплановых образов.

80 лет назад родился Борисевич Виктор Иванович (д.Липники Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор. Автор научных работ по проблемам планирования и прогнозирования социально-экономического развития, регионального управления, экономике транспорта, организации труда и заработной платы в гражданской авиации.

75 лет назад родился Ковальчук Василий Васильевич (Волынская обл., Украина), белорусский певец, заслуженный артист Беларуси, народный артист Беларуси. Солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Бартоло и Фигаро, Лепорелло ("Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" В.А.Моцарта), Борис Тимофеевич ("Катерина Измайлова" Д.Шостаковича), Полицейский ("Визит дамы" С.Кортеса).

2 января

70 лет назад родился Андрейченко Владимир Павлович (д.Марьяново Лиозненского р-на Витебской обл.), государственный деятель Беларуси, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

70 лет назад родился Макарцов Николай Федорович (д.Вьюн Быховского р-на Могилевской обл.), белорусский режиссер, собиратель белорусского театрального фольклора, сценарист. Создатель и художественный руководитель Гомельского народного фольклорного музыкально-драматического театра "Жалейка" и профессионального Гомельского фольклорного театра "Жалейка". Режиссер Республиканской дирекции национальных художественных программ, режиссер-постановщик творческой мастерской "Эстрада" Белорусского союза музыкальных деятелей. Один из режиссеров-постановщиков праздников Белорусской письменности, города Минска. Умер в 2012 году.

185 лет назад родился Перов Василий Григорьевич, русский живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Автор известных картин "Тройка", "Приезд гувернантки", "Охотники на привале", "Христос в Гефсиманском саду" и других. Умер в 1882 году.

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