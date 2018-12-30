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Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, новогодний шопинг и события года по версии БЕЛТА

Общество 30.12.2018 | 08:56

ВЧЕРА

Картина дня. 29 декабря

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Кремле. Белорусский лидер отметил необходимость дальнейшей работы по решению проблемных вопросов в белорусско-российской повестке дня. Владимир Путин заявил, что Беларусь и Россия создают рабочую группу по дальнейшему развитию связей в сфере экономики, по другим направлениям.

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Поезда метро в новогоднюю ночь будут ходить до 4.00 с интервалом 6 минут, сообщили в Минском метрополитене.

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Праздничные мероприятия пройдут в новогоднюю ночь по всей Беларуси. В Минске основными площадками гуляний станут Октябрьская площадь и территория, прилегающая ко Дворцу спорта. В 1.30 (1 января) планируется праздничный новогодний фейерверк. Он пройдет в районе Дворца спорта и у Ледового дворца, а также в два часа ночи будет еще один фейерверк над парком Уго Чавеса в районе улицы Казимировской.

Свято-Елисаветинский монастырь проведет по 6 января во Дворце искусства в Минске Международный православный рождественский фестиваль "Радость". Мероприятие включает православную выставку и праздничную культурную программу.

На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" в период новогодних каникул будет работать резиденция Деда Мороза.

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31 декабря

105 лет назад родилась Молчанова Зоя Ивановна (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусская и российская актриса, заслуженная артистка Беларуси. Исполняла характерные роли. Среди них: Ягодка ("Амнистия" Н.Матуковского), Кручинина ("Без вины виноватые" А.Островского), Марья ("Главная ставка" К.Губаревича) и др. Умерла в 1970 году.

95 лет назад родился Чеголин Петр Михайлович (Казахстан), белорусский ученый в области технической кибернетики, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Беларуси. Автор научных работ по статистическим проблемам технической кибернетики, идентификации процессов и динамических объектов, системам управления и автоматизации научных исследований. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2009 году.

45 лет назад родился Цискаридзе Николай Максимович, российский артист балета, народный артист Российской Федерации.

1 января

Новый год.

80 лет назад родился Сердюков Василий Васильевич (г.Элиста, Калмыкия), белорусский артист, заслуженный артист Беларуси, артист-вокалист Белорусского государственного музыкального театра. Создал ряд разноплановых образов.

80 лет назад родился Борисевич Виктор Иванович (д.Липники Пуховичского р-на Минской обл.), белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор. Автор научных работ по проблемам планирования и прогнозирования социально-экономического развития, регионального управления, экономике транспорта, организации труда и заработной платы в гражданской авиации.

75 лет назад родился Ковальчук Василий Васильевич (Волынская обл., Украина), белорусский певец, заслуженный артист Беларуси, народный артист Беларуси. Солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Бартоло и Фигаро, Лепорелло ("Свадьба Фигаро", "Дон Жуан" В.А.Моцарта), Борис Тимофеевич ("Катерина Измайлова" Д.Шостаковича), Полицейский ("Визит дамы" С.Кортеса).

2 января

70 лет назад родился Андрейченко Владимир Павлович (д.Марьяново Лиозненского р-на Витебской обл.), государственный деятель Беларуси, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

70 лет назад родился Макарцов Николай Федорович (д.Вьюн Быховского р-на Могилевской обл.), белорусский режиссер, собиратель белорусского театрального фольклора, сценарист. Создатель и художественный руководитель Гомельского народного фольклорного музыкально-драматического театра "Жалейка" и профессионального Гомельского фольклорного театра "Жалейка". Режиссер Республиканской дирекции национальных художественных программ, режиссер-постановщик творческой мастерской "Эстрада" Белорусского союза музыкальных деятелей. Один из режиссеров-постановщиков праздников Белорусской письменности, города Минска. Умер в 2012 году.

185 лет назад родился Перов Василий Григорьевич, русский живописец, один из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Автор известных картин "Тройка", "Приезд гувернантки", "Охотники на привале", "Христос в Гефсиманском саду" и других. Умер в 1882 году.

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