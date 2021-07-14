Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, поддержка активного долголетия и советы водителям в жару

ВЧЕРА

Картина дня. 13 июля

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Главы государств обсудили развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Президент Беларуси подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне. Он также заявил, что противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору. Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике, заявил Владимир Путин.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича.

Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазлом Амуи. Беларусь и Иран экономически дополняют друг друга, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Ирана Андрей Савиных. Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений, заявил Абольфазл Амуи.

БМЗ увеличил в первом полугодии продажи продукции в 1,4 раза, до $847 млн. Об этом сообщил на пресс-конференции "Развитие металлургической отрасли Беларуси. Научные достижения и будущее белорусской металлургии" первый заместитель генерального директора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Анатолий Волков. Белорусские ученые совместно с БМЗ работают над проектом по гармонизации европейских стандартов по стали.

В Беларуси на 1 июля зарегистрировано на 20,7% меньше безработных, чем год назад.

Сеть ресурсных центров для образования взрослых и подготовка учителей для пожилых - о том, как система образования реагирует на демографические вызовы времени, проректор по учебной работе Республиканского института профессионального образования Елена Касьяник рассказала на пресс-конференции "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив".

Фото из архива

Врачей общей практики будут обучать гериатрическому подходу, сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) главный гериатр Министерства здравоохранения Людмила Жилевич на пресс-конференции "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив".

РЕПОРТАЖ: И все-таки наш… или Как через АВА-терапию родителям особенных детей помогают жить с ними и видеть мир их глазами

Почти все стационарные соцучреждения Беларуси вернулись от вахтового к обычному режиму работы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532.

ФОТОФАКТ: Витебск готовится к открытию юбилейного фестиваля "Славянский базар"

ФОТОФАКТ: "Беларусьфильм" снимает новый 8-серийный фильм

ГАИ рекомендовала водителям быть осторожными в жаркую погоду.

Температурный рекорд месяца побит 12 июля в Могилеве.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Обращение с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси: экологические аспекты". Начало в 11.00.

Первые мероприятия стартуют на "Славянском базаре в Витебске".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 июля

415 лет назад родился Рембрандт Харменс ван Рейн, голландский живописец, рисовальщик и офортист. Автор знаменитых полотен "Возвращение блудного сына", "Ночной дозор", "Даная" и др. Умер в 1669 году.

145 лет назад родилась Тётка (наст. Пашкевич Алоиза Степановна), белорусская поэтесса. В 1901 году окончила Виленское частное семинарское училище В.Прозоровой, в 1902-1904 годах училась на курсах П.Ф.Лесгафта. Одна из создательниц Белорусской социалистической громады, организатор революционных рабочих кружков. В 1906 году эмигрировала в Галицию, училась во Львовском университете. В 1908-1909 годах в Кракове, вольная слушательница Ягеллонского университета. В 1911 году выступала с театром И.Буйницкого по Беларуси. В 1912 году организовала тайные белорусские школы в Вильно, Ново-Вилейке, Лиде. В 1914 году в Минске основала журнал "Лучынка", проводила агитационную работу среди рабочих. Автор сборников стихов "Крещение свободой" и "Скрипка белорусская", книги "Первое чтение для детей-белорусов". Исследовала историю белорусского театра, выступала как публицист. Умерла в 1916 году.

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