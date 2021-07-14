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13.07.21 21:59 Число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке достигло 124 В мире
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13.07.21 19:56 Лукашенко и Путин договорились о цене на газ для Беларуси в 2022 году Президент
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13.07.21 19:24 Редкие издания Алоизы Пашкевич представлены на выставке в Щучине Культура
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Общество
14 июля 2021, 07:00

Картина дня: переговоры Лукашенко и Путина, поддержка активного долголетия и советы водителям в жару

ВЧЕРА

Картина дня. 13 июля

Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина прошла в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Главы государств обсудили развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. Президент Беларуси подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне. Он также заявил, что противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору. Беларусь остается для России большим и надежным партнером в экономике, заявил Владимир Путин.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА

КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича.

Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазлом Амуи. Беларусь и Иран экономически дополняют друг друга, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Ирана Андрей Савиных. Беларусь и Иран имеют потенциал для развития отношений, заявил Абольфазл Амуи.

БМЗ увеличил в первом полугодии продажи продукции в 1,4 раза, до $847 млн. Об этом сообщил на пресс-конференции "Развитие металлургической отрасли Беларуси. Научные достижения и будущее белорусской металлургии" первый заместитель генерального директора ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Анатолий Волков. Белорусские ученые совместно с БМЗ работают над проектом по гармонизации европейских стандартов по стали.

В Беларуси на 1 июля зарегистрировано на 20,7% меньше безработных, чем год назад.

Сеть ресурсных центров для образования взрослых и подготовка учителей для пожилых - о том, как система образования реагирует на демографические вызовы времени, проректор по учебной работе Республиканского института профессионального образования Елена Касьяник рассказала на пресс-конференции "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив".

Фото из архива
Фото из архива

Врачей общей практики будут обучать гериатрическому подходу, сообщила руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) главный гериатр Министерства здравоохранения Людмила Жилевич на пресс-конференции "Интегрированная поддержка активного долголетия в Беларуси. Реализация новых инициатив".

РЕПОРТАЖ: И все-таки наш… или Как через АВА-терапию родителям особенных детей помогают жить с ними и видеть мир их глазами

Почти все стационарные соцучреждения Беларуси вернулись от вахтового к обычному режиму работы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 586 пациентов с COVID-19, выписаны 532.

ФОТОФАКТ: Витебск готовится к открытию юбилейного фестиваля "Славянский базар"

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ГАИ рекомендовала водителям быть осторожными в жаркую погоду.

Температурный рекорд месяца побит 12 июля в Могилеве.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 июля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Обращение с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами в Беларуси: экологические аспекты". Начало в 11.00.

Первые мероприятия стартуют на "Славянском базаре в Витебске".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 июля

415 лет назад родился Рембрандт Харменс ван Рейн, голландский живописец, рисовальщик и офортист. Автор знаменитых полотен "Возвращение блудного сына", "Ночной дозор", "Даная" и др. Умер в 1669 году.

145 лет назад родилась Тётка (наст. Пашкевич Алоиза Степановна), белорусская поэтесса. В 1901 году окончила Виленское частное семинарское училище В.Прозоровой, в 1902-1904 годах училась на курсах П.Ф.Лесгафта. Одна из создательниц Белорусской социалистической громады, организатор революционных рабочих кружков. В 1906 году эмигрировала в Галицию, училась во Львовском университете. В 1908-1909 годах в Кракове, вольная слушательница Ягеллонского университета. В 1911 году выступала с театром И.Буйницкого по Беларуси. В 1912 году организовала тайные белорусские школы в Вильно, Ново-Вилейке, Лиде. В 1914 году в Минске основала журнал "Лучынка", проводила агитационную работу среди рабочих. Автор сборников стихов "Крещение свободой" и "Скрипка белорусская", книги "Первое чтение для детей-белорусов". Исследовала историю белорусского театра, выступала как публицист. Умерла в 1916 году.

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