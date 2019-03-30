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Картина дня: переговоры Лукашенко с Курцем, новации в лесном хозяйстве и БелАЭС на финише стройки

Общество 30.03.2019 | 09:00

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Президент Беларуси Александр Лукашенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц провели переговоры в Минске. Главной тематикой встречи стало экономическое сотрудничество. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Австрия должны наращивать двустороннее сотрудничество и прежде всего в торговле. Он отметил, что Беларусь готова сотрудничать с ЕС, но с учетом национальных интересов. Себастьян Курц рассчитывает на визит Президента Беларуси в Австрию в течение следующего полугодия. Федеральный канцлер также выступает за дальнейшее выстраивание добрых долгосрочных отношений между Австрией и Беларусью. Себастьян Курц отметил важную роль Беларуси в вопросе мирного урегулирования в регионе.

Себастьян Курц и Александр Лукашенко
Себастьян Курц и Александр Лукашенко

Беларусь готова расширять сотрудничество с австрийским бизнесом, заявил премьер-министр Сергей Румас на встрече с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Сергей Румас
Сергей Румас

Беларусь и Китай обсудили подготовку двусторонней встречи главы государства Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина в апреле текущего года, сообщили в белорусском посольстве в Пекине.

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае

Президент назначил представителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

Дополнительные меры по наведению порядка в системе расчетов при строительстве предусмотрены указом Президента Беларуси Александра Лукашенко №126 "Об открытии специальных счетов".

Фото из архива
Фото из архива

Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-феврале составил Br0,7 млрд.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 марта 2019 года составил $16,7 млрд, снизившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%, сообщили в Министерстве финансов.

Почти 22 тыс. человек получат единовременную помощь к 75-летию освобождения Беларуси.

Беларусь находится в высокой степени готовности для выпуска суверенных облигаций на финансовых рынках России и Китая, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович. Австрийский Raiffeisen Bank может стать одним из крупнейших кредиторов белорусской экономики, отметил министр. Белорусская сторона также выполнила все условия для получения седьмого транша кредита ЕФСР.

Максим Ермолович. Фото из архива
Максим Ермолович. Фото из архива

Беларусь намерена поставлять грузовую и коммунальную технику во вьетнамский Хошимин. Вопросы организации поставок обсуждались во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина с заместителем председателя Народного комитета города Хошимин Чан Винь Туеном.

Фото из архива
Фото из архива

Первый праворульный белорусский электробус скоро отправится в британский Ноттингем.

Фото посольства Великобритании в Беларуси
Фото посольства Великобритании в Беларуси

Совмин утвердил порядок финансирования расходов по ведению лесного и охотничьего хозяйства.

https://www.belta.by/economics/view/sovmin-utverdil-porjadok-finansirovanija-rashodov-po-vedeniju-lesnogo-i-ohotnichjego-hozjajstva-341898-2019/

В Беларуси внесены изменения и дополнения в Лесной кодекс. О новациях в лесном хозяйстве рассказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Николай Юревич.

РЕПОРТАЖ: Энергетический автобан и подготовка к завозу топлива - как выглядит БелАЭС на финише стройки.

Гродненская область способна стать популярным направлением для американцев в сфере экологического и ностальгического туризма. Сотрудничество в этом направлении стало одной из тем встречи председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова и временной поверенной в делах США в Беларуси Дженифер Мур.

Певица ZENA: Постараюсь влюбить в себя зрителя "Евровидения".

ZENA. Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша
ZENA. Фото Продюсерского центра Виктора Дробыша

"Белавиа" с 31 марта переходит на летнее расписание выполнения полетов, которое будет действовать по 26 октября.

В Минске определили единый график работы платных парковок.

Фото из архива
Фото из архива

В Витебске завершено расследование дела в отношении директора фирмы "Лакоста Тур".

Вокруг планеты. Самые зрелищные фестивали марта.

Фото Pacific Press Agency
Фото Pacific Press Agency

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По 2 апреля в Минске пройдет Международный фестиваль декоративного творчества "ТекСтильный букет", приуроченный к празднованию Дня единения народов Беларуси и России.

VIII Открытый конкурс юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2019" пройдет в Молодечно по 31 марта.

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31 марта

105 лет назад родился Новиченко Леонид Николаевич (Сумская обл., Украина), украинский литературовед и критик, иностранный член НАН Беларуси, доктор филологических наук, профессор, академик Национальной академии Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Член Международной ассоциации по изучению и популяризации славянских культур. Автор более 500 научных и литературно-критических публикаций. Исследовал украинско-белорусские литературные связи. Автор статей о творчестве Я.Коласа, К.Чорного, П.Панченко, И.Мележа, И.Науменко и других белорусских писателей. Умер в 1996 году.

65 лет назад родилась Вайкуле Лайма, латвийская и российская эстрадная певица, актриса и режиссер, народная артистка Латвийской Республики. Исполнительница песен "Я вышла на Пикадилли", "Чарли", "Вернисаж" и др.

1 апреля

День смеха.

Международный день птиц.

110 лет назад родился Смольский Бронислав Сильвестрович (г.Минск), белорусский музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Беларуси. Автор книг "Белорусская музыка за 40 лет", "Белорусский музыкальный театр", "Государственная академическая капелла БССР", "Белорусский государственный ордена Ленина Большой театр оперы и балета", статей о творчестве белорусских исполнителей и др. Умер в 2005 году.

100 лет назад родилась Кудревич Раиса Владимировна (г.Минск), белорусский живописец, график, заслуженный деятель искусств Беларуси, народный художник Беларуси. Ее творчеству свойственны поэтизация повседневности, гражданственность, четкое цветовое решение. Большое количество произведений посвящено молодежи: "В родной колхоз", "Подруги", "Гармонист идет", "Белорусские припевки", "Когда цветут сады" и др. Исторической тематике посвящены картины "А.С.Пушкин в Михайловском", "Рудобельская республика", а также произведения, исполненные в соавторстве с А.Гугелем: "Николай Островский", "Кастусь Калиновский", "Вечная слава", "Партизанам Беларуси посвящается". Автор портретов "Студентка", "Наташа", "Студент консерватории". Среди графических работ: серии "По Волге", "В Крыму", "Карпаты" и др. Умерла в 2000 году.

80 лет назад родился Бортников Геннадий Леонидович, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Наш дом", "Взрослые дети", "Квартира" и др. Умер в 2007 году.

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