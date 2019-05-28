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Картина дня: переговоры Макея и Лаврова, ЦИК о предстоящих выборах и работа транспорта во время Европейских игр

Общество 28.05.2019 | 07:00

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Картина дня. 27 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28-29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Помимо участия в саммите, программой визита главы белорусского государства запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Гитанаса Науседу с избранием на должность Президента Литовской Республики, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Совет Республики проанализирует лесное законодательство во исполнение поручений главы государства по повышению эффективности работы лесопромышленного комплекса, сообщили в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Фото из архива
Фото из архива

ЦИК предлагает провести выборы депутатов Палаты представителей 17 ноября, членов Совета Республики - 7 ноября, сообщила руководитель Центризбиркома Лидия Ермошина. Также она добавила, что ЦИК Беларуси считает нецелесообразным сохранять институт отзыва депутата, поскольку это не имеет перспектив для применения.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусско-российская группа по дальнейшему развитию интеграции, созданная по поручению президентов двух стран, в ближайшее время доложит результаты своей работы. Об этом завил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава белорусского МИД заявил, что положения Договора о создании Союзного государства не требуют пересмотра. Также он рассказал, что в июле планируется участие президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге. По итогам переговоров глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что по белорусско-российскому соглашению о взаимном признании виз завершаются необходимые процедуры.

Владимир Макей. Фото посольства Беларуси в России
Владимир Макей. Фото посольства Беларуси в России

СЗАО "БЕЛДЖИ" с начала организации производства выпустило свыше 15 тыс. автомобилей, сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Геннадий Свидерский. Службам такси в июне могут предложить программу покупки авто производства "БЕЛДЖИ".

Фото из архива
Фото из архива

Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" может стать образцом высококачественного развития в рамках инициативы "Пояс и путь", заявил президент Китайской академии общественных наук Се Фучжань на конференции "Инициатива "Пояс и путь". "Великий камень" подошел к тому этапу, в котором необходимо двигаться в направлении высококачественного развития, при котором поддерживается баланс масштаба, качества и эффективности, отметил главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн.

Ху Чжэн
Ху Чжэн

Начата реверсная транспортировка российской загрязненной нефти с территории Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь обсуждает с Казахстаном перспективы поставок не только нефти, но и нефтепродуктов для дальнейшей дополнительной переработки на отечественных НПЗ. Об этом в Нур-Султане рассказал посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов.

Жилье для медиков начнут строить в Лесковке в 2020 году, сообщил председатель Минского райисполкома Иван Крупко по итогам рассмотрения обращений, поступивших к "Большому разговору с Президентом".

Фото из архива
Фото из архива

НАН Беларуси и Европейская биотехнологическая ассоциация планируют развивать сотрудничество в сфере образования, сообщил заместитель председателя Президиума НАН Александр Кильчевский.

Грузовики в Минске во время II Европейских игр будут ездить ранним утром, поздним вечером или ночью, заявил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун. Специальные полосы для транспорта II Европейских игр выделят на проспектах Дзержинского и Победителей, а также на улице Немига.

Презентацию II Европейских игр провели на Олимпийском пикнике в Варшаве.

Фото minsk2019.by
Фото minsk2019.by

Курение во всех белорусских пассажирских поездах будет запрещено с 27 июля.

Белорусским врачам рекомендовано прекратить назначение лекарств от кашля с содержанием фенспирида.

РЕПОРТАЖ: Пока мы живы, помнить будем: как в агрогородке Тонеж чтут погибших в годы войны

Завершено расследование резонансного убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе, совершенное в 2016 году, сообщил первый заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Василий Галь.

Во время брифинга МВД и СК
Во время брифинга МВД и СК

Команда столичных спасателей одержала победу на международных соревнованиях в Варшаве.

Шесть наград завоевали белорусские борцы на международных турнирах в Казахстане и Италии.

Парламент Австрии выразил недоверие действующему федеральному канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству.

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Национальный пресс-центр в 10.00 организует выездную пресс-конференцию: "Зроблена на Беларусьфільме!". Представители студии документального кино "Летопись", студий игровых и анимационных фильмов расскажут о картинах, которые в настоящее время снимаются на студии, и о фестивальной судьбе кино, выпущенного в прошедшем году.

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы".

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Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

110 лет назад родилась Жеймо Янина Болеславовна (г.Волковыск Гродненской обл.), российская киноактриса. С детства выступала в цирке, работала на эстраде, в Театре-студии киноактера. С 1925 года снималась в фильмах "Моя родина", "Одна молодая учительница", "Два бойца", "Два друга" и др. Умерла в 1987 году.

80 лет назад родилась Писарева Людмила Ивановна (быв.д.Руба Витебского р-на), актриса, заслуженная артистка Беларуси. В 1964 году окончила студию при Белорусском театре им.Я.Коласа, до 2004 года работала в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Характерная актриса. Среди ролей: Ульяна ("Тревога" А.Петрашкевича), Мать ("Порог" А.Дударева), Долгова ("Касатка" А.Толстого) и др. Снялась в фильмах "Воскресная ночь", "Люди на болоте", "Паводок", "Дыхание грозы" и др. В 2002 году награждена орденом Ф.Скорины. Умерла в 2011 году.

80 лет назад родилась Максимова Лариса Павловна (г.Витебск), пианистка, заслуженная артистка Беларуси. С 1964 года концертмейстер Национальной телерадиокомпании Беларуси. Автор и ведущая циклов концертов "Романтическая песня 19 в.", программы "В поисках гармонии". Музыкальный руководитель программы "Венок неосуществленных мечтаний" на фестивале, приуроченном к 170-летию со дня рождения Л.Бетховена.

85 лет назад родился Шер Аркадий Соломонович, российский художник анимационного кино. Автор персонажей мультипликационной серии о Простоквашино и др. Умер в 2018 году.

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