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20 февраля 2020, 07:00

Картина дня: переговоры президентов Беларуси и Египта, эксперты о коронавирусе и температурные рекорды

ВЧЕРА

Картина дня. 19 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Каире переговоры с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Встреча глав государств прошла в президентском дворце "Аль-Иттихадия". Белорусская сторона заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала, заявил Александр Лукашенко. Он также сообщил, что Беларусь и Египет решили делать ставку на совместные предприятия. Египет намерен совместно с Беларусью выходить с общей продукцией на евразийский и африканский рынки, заявил Абдель Фаттах ас-Сиси.

Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси во время протокольной церемонии
Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси во время протокольной церемонии

По итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире страны подписали пакет документов. Беларусь и Египет могут приступить к созданию беспилотников уже в этом году. Белорусская сторона может принять участие в модернизации египетских предприятий.

Во время подписания документов
Во время подписания документов

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Каире с председателем Палаты представителей Египта Али Абделем аль-Саедом.

Глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Международного турнира по самбо на призы Президента. Турнир в очередной раз проходит в Минске с участием сильнейших самбистов планеты. И это свидетельствует о том, что он стал заметным явлением в спортивном календаре, имеет высокий статус и авторитет в мире, отметил Президент.

Беларусь готова продвигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой. Грузия предлагает Беларуси участие в предприятиях по выращиванию винограда.

Сергей Румас и Натия Турнава
Сергей Румас и Натия Турнава

Молокоперерабатывающий завод с белорусским капиталом откроется в Грузии, сообщил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов.

Михаил Мятликов
Михаил Мятликов

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко посетил Белорусский институт стратегических исследований. Игорь Сергеенко ознакомился с деятельностью института и его информационно-технологической инфраструктурой.

Игорь Сергеенко во время посещения
Игорь Сергеенко во время посещения

Практика выездных приемов и встреч с коллективами себя хорошо зарекомендовала и будет продолжена. Такое мнение высказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Администрация Президента держит на постоянном контроле вопрос заработной платы в бюджетной сфере. Обществу необходимо уделить внимание не просто социальным и экономическим гарантиям, но и правовой защите учителя, считает Ольга Чуприс.

Ольга Чуприс во время приема граждан
Ольга Чуприс во время приема граждан

Страны Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией завершают работу над проектом стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года, заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 февраля снизилась с 9% до 8,75% годовых.

Промышленность, строительство и сфера АПК - как будут сотрудничать Беларусь и Архангельская область.

Фото пресс-службы "Беллесбумпрома"
Фото пресс-службы "Беллесбумпрома"

Совмин одобрил проект международной технической помощи по укреплению МЧС.

Строительство четырех пеллетных заводов в Беларуси находится уже практически на финишной прямой. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

ОАО "Витязь" работает над созданием продуктов с интеллектуальными системами под концепцию умного города для структур городского хозяйства, сообщил помощник генерального директора по внедрению новой техники и технологий акционерного общества Владислав Павленко.

Участники очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Коронавирус: экономика страха" в пресс-центре БЕЛТА обсудили коронавирус в ракурсе экономических, политических и геополитических последствий.

Во время заседания
Во время заседания

Белорусские банки в достаточной степени обеспечивают защиту информации своих клиентов. Об этом заявила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич. Хищения денег с помощью компьютерных технологий перестают носить бытовой характер.

Татьяна Рускевич
Татьяна Рускевич

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды разрабатывает национальный план действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия на 2021-2025 годы.

Ввод жилья в эксплуатацию с незавершенным капитальным ремонтом и бесхозяйственность - председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов назвал основные проблемы в работе столичного ЖКХ на заседании коллегии контрольного ведомства.

Жилищная инспекция и цифровизация - КГК предлагает улучшить работу ЖКХ Минска.

Губернаторы отрабатывают взаимодействие на сборе по военной безопасности.

Геннадий Соловей
Геннадий Соловей

В Белорусском государственном университете с 1 марта изменяется стоимость обучения.

Имя представителя Беларуси на "Евровидении-2020" станет известно 28 февраля.

Температурные рекорды побиты 18 февраля в Минске, Витебске и Могилеве.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 февраля

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет круглый стол на тему "Общее среднее образование в Беларуси: актуальные тенденции". Начало в 15.00.

Национальный пресс-центр организует выездное пресс-мероприятие: "Роль представителей государства в управлении предприятиями на примере ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О первых данных переписи населения Республики Беларусь 2019 года". Начало в 11.00.

Республиканский конгресс об осознанном материнстве и отцовстве MAMA PRO откроет региональный тур в Молодечно. Мероприятие пройдет во Дворце культуры, начало в 12.00. Затем конгресс отправится еще в восемь городов и соберет тысячи будущих мам и пап.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 февраля

В Республике Беларусь - День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Международный день родного языка.

185 лет назад родился Микешин Михаил Осипович (Смоленская губ.), российский и белорусский скульптор, график и живописец. По проектам Микешина созданы памятники: "Тысячелетие России" в Новгороде, Екатерине II в Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве. Создал ряд зарисовок из жизни белорусов. Иллюстрировал произведения Н.Гоголя, Т.Шевченко, А.Пушкина. В Национальном художественном музее Республики Беларусь находится модель памятника Богдану Хмельницкому (1870-е годы). Умер в 1896 году.

115 лет назад родился Атаманов Лев Константинович, советский кинорежиссер-мультипликатор, один из зачинателей советской рисованной мультипликации, народный артист РСФСР (1978). Поставил фильмы "Аленький цветочек", "Золотая антилопа", "Котенок по имени Гав" и др. Обладатель призов многих международных кинофестивалей. Умер в 1981 году.

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