Картина дня: переговоры с Додоном и Токаевым, плакаты БЕЛТА ко Дню Победы и оплата проезда смартфоном

ВЧЕРА

Картина дня. 4 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с Президентом Молдовы Игорем Додоном и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во время разговоров обсуждались три основные темы: празднование 75-летия Победы, ситуация в условиях коронавирусной пандемии, а также подготовка предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета. Также в разговоре с Игорем Додоном Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси в ближайшее время будет определена дата предстоящих президентских выборов.

Александр Лукашенко

Сев льна завершается в Беларуси.

Фото из архива

День Победы для моей семьи - самый священный праздник, рассказал министр культуры Юрий Бондарь, возлагая цветы к стеле "Минск - город-герой" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого!".

Юрий Бондарь

Церемония передачи земли с мест воинской славы столицы во время акции "Во славу общей Победы" прошла в Минске.

Во время церемонии

Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы.

К 75-летию Великой Победы Белорусское телеграфное агентство подготовило 11 плакатов из серии "Беларусь помнит". Они использованы для создания билбордов, которые размещены во всех областных и районных центрах страны.

Плакат в Молодечно

Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси.

Фото из архива

В Беларуси будут постепенно снимать запреты на посещение лесов.

Министерство здравоохранения разъяснило механизм установления ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями.

Восемь учреждений Беларуси получат помощь на борьбу с COVID-19 по трансграничной программе.

Фото из архива

Страны Евразийского экономического союза по инициативе Роспотребнадзора подготовили проект комплексного плана предотвращения распространения коронавируса и других инфекционных заболеваний на территории союза.

В Гродно первые доноры сдали плазму для больных коронавирусом.

Онлайн-обучение в системе высшего образования позволяет минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Злотников.

Более 2 тыс. абитуриентов подали заявления в первый день регистрации на ЦТ.

Фото из архива

Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) предупреждает об активности вируса, который в основном нацелен на госструктуры.

В БелЖД рассказали, как защищают свою IT-инфраструктуру от хакеров и выбирают защищенный хостинг.

Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте электронную книгу памяти о белорусских дипломатах - ветеранах Великой Отечественной войны.

В Беларуси больше издают производственной и научно-популярной литературы.

В Минске можно оплатить проезд в общественном транспорте смартфоном.

Фото из архива

Около 30 тыс. саженцев арбузов высадят в этом году в хозяйстве "Рассвет имени Орловского".

ФОТОФАКТ: Весна в Бресте.

На улицах Бреста

"Крумкачы", "Локомотив" и "Спутник" лидируют в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси.

Польша приступает к строительству газопровода Baltic Pipe.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 мая

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Комитет по здравоохранению Мингорисполкома по 8 мая проведет онлайн-стримы, посвященные бережному отношению к женскому здоровью, особенно в период распространения COVID-19. Трансляции будут проходить с 20.00 до 21.30.

Республиканская научно-практическая конференция "Региональные СМИ Республики Беларусь в цифровую эпоху: от локальной проблематики к обеспечению информационной безопасности государства" пройдет на факультете журналистики БГУ в режиме онлайн.

В День печати будут подведены итоги и объявлены победители XVI Национального конкурса "Золотая Литера".

На сайте исторического факультета БГУ состоится трансляция фильма "Исторический факультет: дорогами войны".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 мая

280 лет назад родился Грубер Габриель, австрийский ученый-энциклопедист, архитектор, художник, профессор архитектуры и физики. Писал портреты, картины на религиозную тематику, пейзажи, изготавливал театральные декорации, миниатюры из слоновой кости, гравюры. Умер в 1805 г.

80 лет назад родился Липский Владимир Степанович, белорусский писатель. Работал главным редактором журнала "Вясёлка". Пишет для детей.

70 лет назад родился Мясникович Михаил Владимирович, государственный деятель Беларуси, ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси.

30 лет назад в Минске основан Центр белорусского фольклора.

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