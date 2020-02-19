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19 февраля 2020, 07:00

Картина дня: переговоры с "Роснефтью", вкус белорусского IT и возвращение перелетных птиц

ВЧЕРА

Картина дня. 18 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным. Глава государства заявил, что рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве. Игорь Сечин заявил, что настроен на конструктивные переговоры с Президентом Беларуси.

Александр Лукашенко и Игорь Сечин
Александр Лукашенко и Игорь Сечин

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №58 об организации деятельности студенческих отрядов.

Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область России, заявил Сергей Румас на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Во время встречи
Во время встречи

Деятельность правоохранителей по предотвращению наркоугрозы должна быть адекватна появляющимся вызовам, заявил сегодня премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совмина, где обсуждается противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика их потребления и социальная реабилитация больных наркоманией.

Сергей Румас
Сергей Румас

Число наркопреступлений в Беларуси уменьшилось, однако возросло количество изымаемых наркотиков, заявил министр внутренних дел Юрий Караев.

Юрий Караев
Юрий Караев

Грушевский сквер должен быть сохранен. О таком решении главы государства рассказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. По поручению Президента спикер верхней палаты парламента, которая также является уполномоченным главы государства по городу Минску, глубоко вникла в суть вопроса, встретилась с администрацией Московского района, застройщиками и местными жителями, внимательно выслушала все точки зрения и аргументы сторон.

Пришло время для прямых контактов между парламентами Беларуси и США, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных во время встречи с сотрудниками секретариата Комитета по международным отношениям Сената Конгресса США.

Во время встречи
Во время встречи

Углублению политического диалога и развитию всестороннего сотрудничества между Беларусью и США должно способствовать межпарламентское взаимодействие. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков на встрече с представителями Сената Конгресса США.

"Белнефтехим" продолжает переговоры с Польшей по организации реверсных поставок нефти, сообщили в пресс-службе концерна.

Минская область как инвестиционная площадка интересна немецким предприятиям. Такое мнение высказал посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер на встрече с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным.

Правительство определило объемы финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров от 15 февраля 2020 года №93 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года, сообщил председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Андрей Жишкевич. Банк развития Беларуси в 2020 году может разместить новый выпуск евробондов в белорусских рублях на сумму не менее Br200 млн.

Фото из архива
Фото из архива

КГК изучает ситуацию с начислением зарплаты работникам бюджетных организаций.

Центр сейсморазведочных работ создали в ПО "Белоруснефть". В одной структуре объединены возможности разведчиков и аналитиков недр.

ОАО "МАЗ" простаивать не будет, поступил дополнительный заказ на производство пассажирской техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности.

В свободной экономической зоне "Брест" планируют создать в этом году не менее 1 тыс. новых рабочих мест, сообщил глава администрации СЭЗ Федор Колончук.

В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м жилья, отапливаемого с помощью электричества. Об этом сообщила начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры Ольга Верамей.

Медали, завоеванные белорусскими спортсменами на ІІІ зимних юношеских Олимпийских играх, - результат работы сплоченного коллектива спортсменов, их тренеров и родителей. Это отметил во время церемонии чествования призеров состязаний первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Спортсмены на III юношеских Олимпийских играх показали высокие результаты в том числе благодаря выстроенной системе поддержки государством, сказал министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Тренер Игорь Пестерев, обладательница бронзовой медали в биатлоне Юлия Ковалевская, первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и заместитель председателя центрального совета Президентского спортивного клуба - исполнительный директор Андрей Карпович
Тренер Игорь Пестерев, обладательница бронзовой медали в биатлоне Юлия Ковалевская, первый вице-президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук и заместитель председателя центрального совета Президентского спортивного клуба - исполнительный директор Андрей Карпович

Презентация масштабного культурно-исторического проекта "Война и мир. Беларусь помнит", приуроченного к 75-летию Великой Победы, состоялась в пресс-центре Дома прессы в Минске.

Белорусские пограничники передали представителям пограничной службы ФСБ России по Псковской области Эстафету Победы, которая пройдет вдоль внешних границ государств - участников СНГ.

Во время церемонии
Во время церемонии

Министерство иностранных дел и минский центр разработки компании Wargaming презентовали книгу "Taste IT in Belarus".

В Минске регистрируются лишь единичные случаи гриппа, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

Рейсы Air China из Пекина в Минск и обратно отменены 19, 21 и 26 февраля, сообщили в представительстве авиаперевозчика в Минске.

РУП "Белпочта" временно приостановило прием всех почтовых отправлений в Китай.

На предкастинги X-Factor зарегистрировались более 1 тыс. участников, сообщила руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

Первые полевые жаворонки и кулики прилетели после зимовки в Беларусь, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Чибис. Фото из архива
Чибис. Фото из архива

ФОТОФАКТ: Февральская радуга в Минске

Белоруска Ирина Жук в прыжке с шестом стала второй на турнире во Франции.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 февраля

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19-20 февраля совершит официальный визит в Египет.

Пресс-конференция на тему "Предотвращение и раскрытие преступлений против информационной безопасности, хищений с использованием компьютерной техники, совершаемых в банковской сфере" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. Аккредитация СМИ обязательна. Зарегистрироваться можно по телефонам (017) 327-24-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Развитие лесной отрасли в Республике Беларусь в 2019 г. Планы и перспективы работы Министерства лесного хозяйства в текущем году". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 февраля

Всемирный день социальной справедливости.

75 лет назад родилась Бондарь Таисия Николаевна (г.п.Руденск Пуховичского р-на Минской обл.), белорусская писательница. Окончила Минский педагогический институт иностранных языков. Работала в газете "Лiтаратура i мастацтва", журнале "Беларусь", была главным редактором журнала "Всемирная литература", директором редакционно-издательского учреждения "Лiтаратура i мастацтва". Автор поэтических сборников "Окно в осень", "Праздничный снег", сборников рассказов и повестей "Синие яблоки", "Воздушный замок на двоих", романов "Жертвы", "Искушение" и др. Лауреат премии "За духовное возрождение" (2004). Умерла в 2005 году.

95 лет назад родился Роберт Олтман, американский режиссер, сценарист, продюсер. Поставил фильмы "Игрок", "Короткие истории", "Госфорд-парк". Обладатель призов многих престижных кинофестивалей. Лауреат почетной премии "Оскар" за выдающийся вклад в развитие киноискусства (2006). Умер в 2006 году.

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