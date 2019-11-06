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06 ноября 2019, 07:00

Картина дня: перспективные проекты с ОАЭ, новые поезда для метро и победители "Лістападзіка"

ВЧЕРА

Картина дня. 5 ноября

Продолжается визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в ОАЭ. Глава белорусского государства встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. На встрече, в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах.

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум
Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум

Ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета Министров по итогам работы экономики в январе-сентябре 2019 года. Если не будет подвижек по решению проблем на предприятиях с низкой зарплатой, правительство внесет главе государства предложения об освобождении от занимаемых должностей ответственных лиц, сказал Сергей Румас. Правительство изучит возможность сделать 31 декабря и 2 января выходными днями. Также в правительстве рассказали, как будут решать вопрос с обеспечением жильем многодетных.

Сергей Румас
Сергей Румас

Правительство и Национальный банк готовят план системных мер для ускоренного роста экономики Беларуси, сообщил премьер-министр Сергей Румас на нулевом чтении бюджета в Палате представителей. Он отметил, что для достижения BBП в $100 млрд нужны структурные изменения. Средняя зарплата в 2020 году составит Br1162. Минимальную зарплату и минимальный потребительский бюджет уравняют в Беларуси с 1 января 2020 года. Предпосылок для роста цен на топливо в настоящее время нет, в дальнейшем они могут корректироваться в зависимости от изменения цен на нефть. Правительства Беларуси и РФ планируют представить президентам проекты дорожных карт по интеграции к 1 декабря.

Выступает Сергей Румас
Выступает Сергей Румас

Республиканский бюджет на 2020 год должен заложить основу для старта новой пятилетки. На это обратил внимание председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства.

Владимир Андрейченко и Болеслав Пирштук
Владимир Андрейченко и Болеслав Пирштук

Беларусь в 2020 году продолжит политику по ограничению рефинансирования госдолга. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович на встрече парламентариев с премьер-министром Сергеем Румасом и членами правительства. В Беларуси предлагается усилить контроль за уплатой дорожного сбора.

Максим Ермолович
Максим Ермолович

Министерство экономики Беларуси ожидает роста ВВП в IV квартале 2019 года благодаря транспортной сфере и сельскому хозяйству, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

Глава МИД Беларуси Владимир Макей на юбилейных торжествах в Швеции по случаю 10-летия "Восточного партнерства" представил предложения по развитию этой инициативы на период до 2030 года.

Андреас Нурлен и Владимир Макей. Фото МИД
Андреас Нурлен и Владимир Макей. Фото МИД

Беларусь и Китай договариваются о расширении допуска белорусских товаров на китайский рынок, сообщили в посольстве Беларуси в Пекине. Беларусь получила право поставлять в Китай куриные субпродукты. Доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме белорусского экспорта в Китай составляет более 21%.

Совет Министров постановлением №740 от 4 ноября 2019 года утвердил специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания.

Перевод Избирательного кодекса на белорусский язык одобрен экспертным советом.

Аудиторская палата создана в Беларуси.

В Беларуси внесут изменения в Национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года, сообщила начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ольга Сазонова в пресс-центре БЕЛТА. В Беларуси в январе-сентябре рекультивировали более 240 мини-полигонов.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

ЗАО "Штадлер Минск" продемонстрировало электропоезд модели М110, изготовленный для Минского метрополитена и уже прошедший испытания и обкатку. Новые поезда могут начать перевозку пассажиров на второй линии минского метро в I квартале 2020 года.

Новый поезд прибыл на станцию "Каменная горка"
Новый поезд прибыл на станцию "Каменная горка"

Открыли дорогу, построят сад, проектируют школу: на севере Гродно развивается жилой район Грандичи.

В Минске объявлены победители конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2019".

Министр культуры Юрий Бондарь представил коллективу Большого театра оперы и балета Беларуси нового генерального директора. Им стал Александр Петрович, ранее работавший в должности директора Белорусского государственного академического музыкального театра.

Александр Петрович
Александр Петрович

Участниками благотворительного проекта "Купаловский открывает сердца" станут около 500 детей.

ФОТОФАКТ: Скрипач Артем Шишков впервые выступил с сольным концертом в Беларуси.

Температурные рекорды побиты 4 ноября в Минске, Могилеве и Бресте.

Белорусские тяжелоатлеты завоевали восемь медалей на турнире олимпийской квалификации в Гродно.

Геннадий Лаптев. Фото Weightlifting Belarus
Геннадий Лаптев. Фото Weightlifting Belarus

Минские "Цмокi" разгромили "Киев" в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 ноября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Профилактика внесезонных инфекционных заболеваний. Предупреждение заболеваемости корью, контроль эпидемиологической ситуации на границах Республики Беларусь". Начало в 11.00.

Национальный пресс центр организует видеоинтервью на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by: "О ходе избирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь". Начало в 14.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Опыт белорусских ученых в области радиологии". Начало в 12.00.

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Знаменательные даты 7 ноября

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В Республике Беларусь - День Октябрьской революции.

205 лет назад родился Микуцкий Станислав Павлович (Польша), белорусский языковед, фольклорист, доктор филологических наук (1878). Исследовал диалекты белорусского языка, собирал белорусский фольклор. Автор работ "Белорусские песни и загадки, записанные в Витебской губернии, в имении Зябки Дриссенского уезда", "Областные слова белорусских старцев", "Белорусские слова". Его фольклорные записи вошли в тома серии "Белорусское народное творчество". Умер в 1890 году.

120 лет назад родился Тарасенко Василий Родионович (Польша), белорусский археолог, кандидат исторических наук (1947). В 1929-1941 годах научный сотрудник Могилевского исторического музея, преподаватель Могилевского педагогического института. С 1944 года научный сотрудник, в 1963-1966 годах заведующий сектором археологии Института истории АН Беларуси, преподаватель БГУ и Минского педагогического института. Исследовал памятники железного и каменного веков на территории Смоленской и Могилевской областей. Вел раскопки в Полоцке и Волковыске. Один из авторов книг "История Минска", "История Белорусской ССР", "Очерки по археологии Белоруссии" и др. Умер в 1972 году.

90 лет назад родился Викторов Ричард Николаевич (г.Туапсе, Россия), российский и белорусский режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России (1974). В 1959-1965 годах работал на киностудии "Беларусьфильм", где снял художественные фильмы "Впереди - крутой поворот", "Третья ракета", "Любимая". Лауреат премии России (1977) и СССР (1982). Умер в 1983 году.

85 лет назад родился Рыбак Алесь (Александр Петрович) (д.Макавчицы Дзержинского р-на Минской обл.), белорусский писатель. Работал в журналах "Вожык", "Бярозка", газете "Калгасная праўда", на Белорусском радио, в секретариате Президиума Верховного Совета СССР, преподавал белорусский язык в Литературном институте имени М.Горького. Автор сборников рассказов и юморесок, романа "Нужно было жить", книг для детей. Умер в 2017 году.

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