Картина дня: перспективы кожевенной отрасли, Минздрав о третьей волне COVID-19 и чат-бот Malanka

ВЧЕРА

Картина дня. 23 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ОАО "Минское производственное кожевенное объединение". Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития кожевенной отрасли, стратегии развития ОАО "МПКО". Кожевенное производство является стратегическим направлением белорусской экономики, и его загубить нельзя, заявил Президент. Он отметил, что никакой приватизации Минского производственного кожевенного объединения быть не может. Александр Лукашенко уверен в хороших перспективах развития кожевенной отрасли.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что является самым большим сторонником суверенитета и независимости страны. Об этом он заявил, общаясь с работниками Минского производственного кожевенного объединения. Александр Лукашенко заявил, что принимает решения исходя из двух интересов - благосостояния граждан и построения сильного государства. Новых решений по пенсионному возрасту в Беларуси не планируется, сообщил глава государства. Президент подчеркивает, что государство не жалеет средств для спасения жизней и здоровья людей.

Лукашенко поручил объединить производителей кожаных изделий в "корпорацию". Что имел в виду Президент?

Во время совещания

РЕПОРТАЖ: "Шкурный вопрос" - как работает предприятие в Гатово, которое Лукашенко запретил приватизировать

На предприятии

Единство народа - великая ценность, и наша обязанность его сохранить. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз". С историей нельзя шутить и перекраивать ее как заблагорассудится, заявил Владимир Андрейченко. Мир должен помнить страшную правду о войне.

Во время международной научно-практической конференции

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Дереком Шоле, советником Государственного секретаря США в ранге заместителя Госсекретаря. Владимир Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси, акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство.

Генеральный консул Республики Беларусь в китайском городе Гуанчжоу Андрей Попов встретился с президентом Комитета по содействию международной торговле провинции Гуандун Фаном Лисю. Вниманию китайских партнеров был представлен потенциал поставок в Китай продукции предприятий Белорусского государственного концерна пищевой промышленности, в том числе товаров, реализуемых через Белорусскую универсальную товарную биржу, а также продукции молочных предприятий Беларуси.

Фото из архива

Поставки техники и развитие инфраструктуры АЭС - Беларусь хочет углубить сотрудничество с Бангладеш.

Во время переговоров. Фото посольства Беларуси в Индии

Центральный депозитарий Беларуси и Евразийский банк развития заключили депозитарный договор.

Совмин утвердил госпрограмму "Урегулирование чрезвычайных ситуаций".

В мире очень немногие политики, члены правительства, врачи, эпидемиологи и ученые высказывались против раздувания пандемии коронавируса. Одним из тех, кто пошел против мировых закулисных элит и с самого начала встал на сторону своих граждан, был Президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет журналист Кристиан Мюллер в австрийской газете Wochenblick.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1046 пациентов с COVID-19, выписаны 862.

Фото из архива

Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают этой весной, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич перед распределением выпускников в Витебском государственном медицинском университете. По словам министра, специалисты готовы к очередной волне, здесь важным остается вопрос, насколько она будет интенсивна.

Дмитрий Пиневич. Фото ВГМУ

Суд Московского района Бреста начал рассматривать уголовное дело в отношении участников уличных акций в Пинске 9 и 10 августа.

Расследование уголовных дел в отношении блогеров, которые, по мнению белорусских правоохранителей, совершали преступные деяния, продолжается. Об этом заявил начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско.

ГАИ Минска: более 1 тыс. водителей получили "административку" с 9 августа за блокировку дорог и сигналы.

ФОТОФАКТ: Белорусы собрались на пикеты у дипмиссий Украины в Минске и Бресте

Во время пикета

Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в электричках.

Совмещение выпускных экзаменов и ЦТ, Болонский процесс - Карпенко ответил на вопросы студентов.

В Беларуси запустили чат-бот Malanka для помощи электромобилистам, сообщили в пресс-службе "Белоруснефти".

Виктория Чайка стала бронзовым призером этапа КМ по пулевой стрельбе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Высокие технологии на службе столицы. Система электронных услуг в Минске: расширение функциональных возможностей и перспективные проекты". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Организация занятости и отдыха школьников в период весенних каникул. Безопасность детей". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Итоги реализации экологической инициативы "Создание системы сбора отходов электронного и электрического оборудования на территории Солигорского района Минской области" и проблематика отходов электронного и электрического оборудования в целом". Начало в 12.30.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоится пресс-конференция, посвященная культурно-познавательному проекту "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Начало в 15.00.

В Центре культуры "Витебск" (Витебск, ул.Маяковского, 1) состоится брифинг, посвященный XXIX Международному фестивалю искусств "Славянский базар". Начало в 12.00.

V Экспортный форум "Беларусь мясная" пройдет по 25 марта. Организует форум отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 марта

Международный день спортивного кино.

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.

65 лет назад родился Шифрин Ефим (Нахим) Залманович, российский актер, артист эстрады, сатирик. Отец актера был родом из Дрибина Могилевской области. Детство Ефима прошло в Орше. На эстраде он появился в конце семидесятых годов как артист разговорного жанра. В девяностые годы прошлого столетия Е.Шифрин стал признанным мастером российской эстрады. Создал свой театр. Лауреат первых премий на Всесоюзном и Московском конкурсах артистов эстрады и премии "Золотой Остап". Неоднократно участвовал в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-