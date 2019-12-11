Картина дня: перспективы Союзного государства, эффективность табачной отрасли и белорусские женщины в IT

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 11 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:20 Эксперты рассказали, кто и почему пытается хайпануть в аналитике Общество
11:18 Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области Президент
11:14 В информационном поле Беларуси идет жесткая борьба западных и российских сил - аналитик БИСИ Политика
11:12 Жителя Лунинца будут судить за пьяное ДТП с велосипедистом Происшествия
11:04 Поезд сбил парня в Петриковском районе Происшествия
11:01 В Гродненской области продавали опасные настольные светильники Регионы
11:00 Мошенники похитили со счетов предприятий Витебской области более Br88 тыс. Происшествия
11:00 Макаров про аналитику о Беларуси: везде какие-то сценарии апокалипсиса Общество
10:56 Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников Общество
10:49 Беларусь изучает международный опыт развития и стимулирования инновационного бизнеса Экономика
10:45 Аналитик о растущей эффективности малых стран: в международных отношениях им некуда отступать Политика
10:41 Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией на постсоветском пространстве - депутат Общество
10:40 Прокуратура: работа антикризисных управляющих в хозяйствах Гродненской области формальна и неэффективна Происшествия
10:33 Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске Общество
10:30 Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий Политика
10:27 Сборная Беларуси по хоккею отправилась в Будапешт на Турнир шести наций Спорт
10:19 "Хороший мальчик" спас семью от пожара в США Калейдоскоп
10:15 Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать - эксперт Общество
09:59 Послушать "Музыку добра" можно будет в Могилеве с 26 декабря Культура
09:55 Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле Общество
09:50 Беларусь и Египет намерены углубить промышленную кооперацию Экономика
09:50 Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси Экономика
09:45 Волейболисты "Шахтера" проведут матч 1/16 финала Кубка ЕКВ с немецким "Юнайтед Воллейс" Спорт
09:31 Трамп рассматривает предложение посетить Россию по случаю 75-летия Победы В мире
09:30 На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования Общество
09:27 Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
09:19 При стрельбе в Нью-Джерси погибли четыре человека В мире
09:00 "Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне Общество
08:53 В Браславском районе горело сенохранилище Происшествия
08:48 Образы белорусских женщин через календарные обряды представит фотовыставка в Гомеле Афиша
Все новости
Все новости
Общество
11 декабря 2019, 07:00

Картина дня: перспективы Союзного государства, эффективность табачной отрасли и белорусские женщины в IT

ВЧЕРА

Картина дня. 10 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом глава государства заявил на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли.

Во время совещания
Во время совещания

В 2020 году государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке, сообщил министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у Президента. Максим Ермолович также заявил, что Беларусь и Россия ведут переговоры по унификации акцизной политики.

Максим Ермолович
Максим Ермолович

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Глава государства во время встречи анонсировал контакты с руководством России.

Во время встречи
Во время встречи

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №449 "О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации".

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Стипендии Президента Республики Беларусь назначены 99 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

В ближайшем будущем Союзное государство намерено сконцентрировать свои усилия на реализации крупных проектов, а также сферах транспорта и энергетики. Об этом сообщил в Москве государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы". Принятие соглашения между Беларусью и Россией по взаимному признанию виз зависит от решений глав двух государств, сообщил Григорий Рапота. Препятствием в решении вопроса об отмене роуминга между Беларусью и Россией стали бизнес-интересы операторов сотовой связи двух стран.

Григорий Рапота
Григорий Рапота

Белорусско-российская интеграция переживает новый этап создания экономической базы Союзного государства, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Владимир Семашко
Владимир Семашко

Страны Евразийского экономического союза ожидают от будущего председательства Беларуси в ЕАЭС прорыва, заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

Россия с помощью Беларуси намерена создать новый уникальный космический спутник, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Во время конференции
Во время конференции

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 декабря.

Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%.

Беларусь установила дипотношения с Багамскими островами, сообщили в пресс-службе МИД.

Шейла Кэри и Валентин Рыбаков. Фото МИД
Шейла Кэри и Валентин Рыбаков. Фото МИД

Экспозиции белорусских производителей представлены на крупных международных выставках Ближнего Востока, которые проходят в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо"
Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо"

ЕС вложит более 5 млн евро в развитие пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица".

Кондитерская фабрика "Коммунарка" с 2013 года увеличила экспорт продукции в три раза в натуральном выражении, сообщил генеральный директор предприятия Иван Данченко. "Коммунарка" произвела уже 1 млн новогодних подарков. В Беларуси изучают возможность создания холдинга на базе кондитерской фабрики "Коммунарка".

Шоколадный фонтан
Шоколадный фонтан

Восемь белорусских инициатив для поддержки бизнеса в регионах получат по $110 тыс. от проекта ЕС-ПРООН.

КОММЕНТАРИЙ: Пути белорусских женщин в IT

Пилотный для Беларуси проект по энергетической утилизации твердых бытовых отходов могут реализовать в Минске, сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

Новую схему по обращению с отходами разрабатывают в Минске, сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез. Все мини-полигоны в Беларуси должны быть рекультивированы не позже 2023 года.

Сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска запустят только после устранения недостатков, выявленных при тестировании системы, сообщили в ГП "Минсктранс".

Титул"Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший российскую столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.

Юрий Лужков. Фото ТАСС
Юрий Лужков. Фото ТАСС

В Чехии в больнице Остравы произошла стрельба, погибли шесть человек, трое получили ранения.

Фото <a href="https://www.pravo.cz/" target="_blank" rel="nofollow">Právo</a>
Фото Právo

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция первого заместителя министра лесного хозяйства Беларуси Валентина Шатравко состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Итоговая пресс-конференция о реализации учреждением реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" социального проекта "Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью "Крокi на Гукi", состоится в 12.00 в конференц-зале офиса ЦП ОО "БелТИЗ".

Торжественное открытие ярмарки инновационных идей Smart Patent 2019 состоится в 10.00 в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 декабря

Международный день нейтралитета.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

95 лет назад родился Пашкевич Никифор Евдокимович (д.Филистово Толочинского р-на Витебской обл), белорусский критик и литературовед, заслуженный работник культуры Беларуси (1974). Автор книг о послевоенной белорусской прозе, статей о творческой индивидуальности Янки Брыля, Ивана Мележа, Ивана Науменко. Лауреат Государственной премии Беларуси (1966). Умер в 2003 году.

95 лет назад родился Каплан Исаак Михайлович (Менделеевич), советский и российский художник кино, народный художник Российской Федерации (1996). Умер в 1997 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Эксперты рассказали, кто и почему пытается хайпануть в аналитике
Олег Макаров Макаров про аналитику о Беларуси: везде какие-то сценарии апокалипсиса
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
Фото из архива Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией на постсоветском пространстве - депутат
Фото организаторов Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске
Олег Макаров Мода на Беларусь в мире со временем может пойти на спад, нужно успеть ее монетизировать - эксперт
Главное
Во время совещания Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию
Лукашенко на встрече с Сергеенко и Кочановой анонсировал контакты с руководством России
Беларусь хочет гармонизировать интересы центров сил, а не служить предметом их борьбы - Воронецкий
В Dana Mall спешит главный Дед Мороз страны!
Топ-новости
Русый освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Могилевской области
Совершенствуется госрегулирование в области защиты информации
Всемирный банк подготовит предложения по созданию кластеров в сфере АПК Беларуси
Пресс-конференция об организации елочных базаров пройдет сегодня в БЕЛТА
Витебский бизнесмен реализует социальный проект по робототехнике для школьников
На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования
Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске
Спецфонд Президента выделит около Br157 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Беларусь и Египет намерены углубить промышленную кооперацию
Белорусский сквер дружбы появился в Стамбуле
Семашко: Союзное государство переживает принципиально новый этап
Титул "Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета
Восемь белорусских инициатив для поддержки бизнеса в регионах получат по $110 тыс. от проекта ЕС-ПРООН
Страны ЕАЭС ожидают прорыва от председательства Беларуси в союзе - Субботин
Умер Юрий Лужков
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.