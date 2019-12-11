Картина дня: перспективы Союзного государства, эффективность табачной отрасли и белорусские женщины в IT

ВЧЕРА

Картина дня. 10 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал не допустить серьезного роста цен на табачную продукцию в случае унификации налогового законодательства с Россией. Об этом глава государства заявил на совещании, где обсуждались вопросы повышения эффективности работы табачной отрасли.

Во время совещания

В 2020 году государство ожидает увеличения доходов от табачной промышленности и планирует усилить контроль за оборотом ее продукции на внутреннем рынке, сообщил министр финансов Максим Ермолович по итогам совещания у Президента. Максим Ермолович также заявил, что Беларусь и Россия ведут переговоры по унификации акцизной политики.

Максим Ермолович

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации Президента Игорем Сергеенко и председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Глава государства во время встречи анонсировал контакты с руководством России.

Во время встречи

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №449 "О совершенствовании государственного регулирования в области защиты информации".

Глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

Стипендии Президента Республики Беларусь назначены 99 молодым ученым. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

В ближайшем будущем Союзное государство намерено сконцентрировать свои усилия на реализации крупных проектов, а также сферах транспорта и энергетики. Об этом сообщил в Москве государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на научно-практической конференции "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы". Принятие соглашения между Беларусью и Россией по взаимному признанию виз зависит от решений глав двух государств, сообщил Григорий Рапота. Препятствием в решении вопроса об отмене роуминга между Беларусью и Россией стали бизнес-интересы операторов сотовой связи двух стран.

Григорий Рапота

Белорусско-российская интеграция переживает новый этап создания экономической базы Союзного государства, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Владимир Семашко

Страны Евразийского экономического союза ожидают от будущего председательства Беларуси в ЕАЭС прорыва, заявил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин.

Россия с помощью Беларуси намерена создать новый уникальный космический спутник, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Во время конференции

Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 декабря.

Инфляция в Беларуси в ноябре составила 0,2%.

Беларусь установила дипотношения с Багамскими островами, сообщили в пресс-службе МИД.

Шейла Кэри и Валентин Рыбаков. Фото МИД

Экспозиции белорусских производителей представлены на крупных международных выставках Ближнего Востока, которые проходят в Египте и Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо"

ЕС вложит более 5 млн евро в развитие пунктов пропуска "Брузги" и "Берестовица".

Кондитерская фабрика "Коммунарка" с 2013 года увеличила экспорт продукции в три раза в натуральном выражении, сообщил генеральный директор предприятия Иван Данченко. "Коммунарка" произвела уже 1 млн новогодних подарков. В Беларуси изучают возможность создания холдинга на базе кондитерской фабрики "Коммунарка".

Шоколадный фонтан

Восемь белорусских инициатив для поддержки бизнеса в регионах получат по $110 тыс. от проекта ЕС-ПРООН.

КОММЕНТАРИЙ: Пути белорусских женщин в IT

Пилотный для Беларуси проект по энергетической утилизации твердых бытовых отходов могут реализовать в Минске, сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

Новую схему по обращению с отходами разрабатывают в Минске, сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации жилфонда и производственным вопросам ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез. Все мини-полигоны в Беларуси должны быть рекультивированы не позже 2023 года.

Сервис безналичной оплаты проезда в наземном транспорте Минска запустят только после устранения недостатков, выявленных при тестировании системы, сообщили в ГП "Минсктранс".

Титул"Студент года-2019" завоевала представитель Барановичского госуниверситета.

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший российскую столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.

Юрий Лужков. Фото ТАСС

В Чехии в больнице Остравы произошла стрельба, погибли шесть человек, трое получили ранения.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 декабря

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Пресс-конференция первого заместителя министра лесного хозяйства Беларуси Валентина Шатравко состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

Итоговая пресс-конференция о реализации учреждением реабилитации инвалидов по зрению "Центр успешного человека" социального проекта "Больше свободы: навигационные системы для людей с инвалидностью "Крокi на Гукi", состоится в 12.00 в конференц-зале офиса ЦП ОО "БелТИЗ".

Торжественное открытие ярмарки инновационных идей Smart Patent 2019 состоится в 10.00 в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 декабря

Международный день нейтралитета.

Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

95 лет назад родился Пашкевич Никифор Евдокимович (д.Филистово Толочинского р-на Витебской обл), белорусский критик и литературовед, заслуженный работник культуры Беларуси (1974). Автор книг о послевоенной белорусской прозе, статей о творческой индивидуальности Янки Брыля, Ивана Мележа, Ивана Науменко. Лауреат Государственной премии Беларуси (1966). Умер в 2003 году.

95 лет назад родился Каплан Исаак Михайлович (Менделеевич), советский и российский художник кино, народный художник Российской Федерации (1996). Умер в 1997 году.

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