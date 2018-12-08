Картина дня: Петришенко о равных условиях в ЕАЭС, рост ЗВР и символ Национальной кинопремии

ВЧЕРА
Картина дня. 7 декабря
Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а создание равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя состоявшуюся накануне в Санкт-Петербурге дискуссию на Высшем Евразийском экономическом совете. Он отметил, что белорусская сторона предложила внести в Договор о создании ЕАЭС поправку об однократности применения изъятий в отношении какого-либо товара из режима свободной торговли. По его словам, Беларусь недополучает около 1% от распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС по любым существующим методикам расчета. Беларусь также настаивает не на компенсации в условиях проведения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, а на сохранении сложившихся базовых условий сотрудничества.
Развитие цифровой экономики становится темой номер один на пространстве СНГ. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Экономического совета Содружества в Москве.
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд.
Беларусь выступает в поддержку мер по повышению военной транспарентности, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ходе 25-й встречи СМИД ОБСЕ в Милане. Министр привлек внимание к инициативе Президента Беларуси о запуске нового широкого диалога по вопросам международной безопасности и подчеркнул важность наращивания совместных действий по реагированию на современные вызовы и угрозы.
Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан в ЕС. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске белорусско-польской межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества. Беларусь и Польша готовят к подписанию около 10 договоров трансграничной тематики, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.
Активные и неравнодушные жители способны помочь местной власти в решении актуальных вопросов. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время выездного приема граждан в Новогрудском райисполкоме. Она отметила, что местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан.
В Беларуси усовершенствуют систему опеки и попечительства над взрослыми, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными. В частности, планируется создать на районном уровне координационные советы по опеке над недееспособными, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.
Первую в Беларуси госкорпорацию планируется создать на базе организаций Госкомимущества.
В Кричеве состоялось открытие бизнес-инкубатора. Эта площадка стала первой из четырех аналогичных учреждений, которые в ближайшее время начнут работу в Могилевской области по проекту ПРООН и Минэкономики "Малые города" на средства Российской Федерации.
Работа контролеров ведется в новых условиях в этом году: значительно сокращено число проверок, акцент смещен в сторону предупреждения нарушений. Это отметил председатель КГК Леонид Анфимов на третьем заседании совета по контрольной деятельности.
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Белорусские медики с начала года выполнили более 450 операций по трансплантации органов, сообщил директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Белорусское законодательство в области трансплантологии признано соответствующим принципам Конвенции о правах человека и биомедицине.
Символом Национальной кинопремии Беларуси станет статуэтка в виде кинопленки с папоротником.
Белоруска Дарья Грохотова выиграла многоборье юношеского турнира на призы Марины Лобач.
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 8-9 декабря
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Мария Василевич представит Беларусь 8 декабря в финале конкурса "Мисс мира - 2018" в китайском городе Санья.
В Минске 8 декабря пройдет II инклюзивный бал. В программе - мастер-классы по танцам, визажу, аквагриму, росписи хной, созданию свечей и пряников.
Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" пройдет в Беларуси по 8 января 2019 года.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
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9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе ООН. 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Объявлен в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
120 лет назад родилась Волчанецкая Валентина Федоровна (г.Нижний Новгород, Россия), белорусская певица, народная артистка Беларуси. Обладала красивым голосом (меццо-сопрано), прекрасными актерскими данными. Среди партий: Графиня ("Пиковая дама" П.Чайковского), Кармен ("Кармен" Ж.Бизе), Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова) и др. Умерла в 1980 году.
155 лет назад родился Белоусов Иван Алексеевич (1863-1930), русский поэт, переводчик. Автор стихов и рассказов для детей. Один из первых переводчиков произведений Я.Купалы, составитель и редактор первого сборника стихов поэта на русском языке "Избранные стихи в переводах русских поэтов". Умер в 1930 году.
10 декабря
В Республике Беларусь - День прав человека.
Международный день прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Отмечается во всем мире с 1950 года.
90 лет назад родился Василевский Николай Семенович (д.Мокраны Копыльского р-на Минской обл.), белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор. Исследовал разные аспекты происхождения, образования, семантики и функционирования глаголов в современном белорусском литературном языке. Умер в 1989 году.
100 лет назад родился Тарасов Анатолий Владимирович (1918-1995), один из основоположников российской школы хоккея с шайбой, выдающийся хоккейный тренер. Включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Умер в 1918 году.
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