Картина дня: Петришенко о равных условиях в ЕАЭС, рост ЗВР и символ Национальной кинопремии

ВЧЕРА

Картина дня. 7 декабря

Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а создание равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя состоявшуюся накануне в Санкт-Петербурге дискуссию на Высшем Евразийском экономическом совете. Он отметил, что белорусская сторона предложила внести в Договор о создании ЕАЭС поправку об однократности применения изъятий в отношении какого-либо товара из режима свободной торговли. По его словам, Беларусь недополучает около 1% от распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС по любым существующим методикам расчета. Беларусь также настаивает не на компенсации в условиях проведения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, а на сохранении сложившихся базовых условий сотрудничества.

Игорь Петришенко. Фото ЕЭК

Развитие цифровой экономики становится темой номер один на пространстве СНГ. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Экономического совета Содружества в Москве.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд.

Фото из архива

Беларусь выступает в поддержку мер по повышению военной транспарентности, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ходе 25-й встречи СМИД ОБСЕ в Милане. Министр привлек внимание к инициативе Президента Беларуси о запуске нового широкого диалога по вопросам международной безопасности и подчеркнул важность наращивания совместных действий по реагированию на современные вызовы и угрозы.

Во время выступления Владимира Макея. Фото МИД

Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан в ЕС. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске белорусско-польской межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества. Беларусь и Польша готовят к подписанию около 10 договоров трансграничной тематики, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Рената Щенх и Евгений Шестаков. Фото МИД

Активные и неравнодушные жители способны помочь местной власти в решении актуальных вопросов. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время выездного приема граждан в Новогрудском райисполкоме. Она отметила, что местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан.

Наталья Кочанова

В Беларуси усовершенствуют систему опеки и попечительства над взрослыми, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными. В частности, планируется создать на районном уровне координационные советы по опеке над недееспособными, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Первую в Беларуси госкорпорацию планируется создать на базе организаций Госкомимущества.

В Кричеве состоялось открытие бизнес-инкубатора. Эта площадка стала первой из четырех аналогичных учреждений, которые в ближайшее время начнут работу в Могилевской области по проекту ПРООН и Минэкономики "Малые города" на средства Российской Федерации.

Председатель Кричевского райисполкома Дмитрий Бочков и заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор во время открытия бизнес-инкубатора

Работа контролеров ведется в новых условиях в этом году: значительно сокращено число проверок, акцент смещен в сторону предупреждения нарушений. Это отметил председатель КГК Леонид Анфимов на третьем заседании совета по контрольной деятельности.

ИНТЕРВЬЮ: Оплата через ЕРИП и уведомления онлайн - какие новшества ожидают должников

Фото из архива

Белорусские медики с начала года выполнили более 450 операций по трансплантации органов, сообщил директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Белорусское законодательство в области трансплантологии признано соответствующим принципам Конвенции о правах человека и биомедицине.

Символом Национальной кинопремии Беларуси станет статуэтка в виде кинопленки с папоротником.

Белоруска Дарья Грохотова выиграла многоборье юношеского турнира на призы Марины Лобач.

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти.

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Анонсы на 8-9 декабря

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Мария Василевич представит Беларусь 8 декабря в финале конкурса "Мисс мира - 2018" в китайском городе Санья.

В Минске 8 декабря пройдет II инклюзивный бал. В программе - мастер-классы по танцам, визажу, аквагриму, росписи хной, созданию свечей и пряников.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" пройдет в Беларуси по 8 января 2019 года.

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9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе ООН. 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Объявлен в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

120 лет назад родилась Волчанецкая Валентина Федоровна (г.Нижний Новгород, Россия), белорусская певица, народная артистка Беларуси. Обладала красивым голосом (меццо-сопрано), прекрасными актерскими данными. Среди партий: Графиня ("Пиковая дама" П.Чайковского), Кармен ("Кармен" Ж.Бизе), Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова) и др. Умерла в 1980 году.

155 лет назад родился Белоусов Иван Алексеевич (1863-1930), русский поэт, переводчик. Автор стихов и рассказов для детей. Один из первых переводчиков произведений Я.Купалы, составитель и редактор первого сборника стихов поэта на русском языке "Избранные стихи в переводах русских поэтов". Умер в 1930 году.

10 декабря

В Республике Беларусь - День прав человека.

Международный день прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Отмечается во всем мире с 1950 года.

90 лет назад родился Василевский Николай Семенович (д.Мокраны Копыльского р-на Минской обл.), белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор. Исследовал разные аспекты происхождения, образования, семантики и функционирования глаголов в современном белорусском литературном языке. Умер в 1989 году.

100 лет назад родился Тарасов Анатолий Владимирович (1918-1995), один из основоположников российской школы хоккея с шайбой, выдающийся хоккейный тренер. Включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Умер в 1918 году.

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