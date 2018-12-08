Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
8 декабря 2018, Сб
0°C
Сплошная облачность EUR 2.4253
USD 2.1329
RUB 3.1894
Главное
От снятия барьеров до формирования общих рынков - Лукашенко высказался о нерешенных вопросах в ЕАЭС
Президент
Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше
Политика
Кочанова: местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан
Регионы
Петришенко: Беларуси нужны не низкие цены на газ, а равные условия для субъектов хозяйствования
Экономика
Открытие магазина "Корона" в Бресте!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Поезд сошел с рельсов в Республике Корея: пострадали 14 человек
10:21 В мире
В Минске возле вокзала по ул.Ульяновской до мая будут ходить только трамваи
10:06 Регионы
Из-за пожара в жилом доме в Ганцевичах эвакуировали 35 человек
09:57 Происшествия
ФОТОРЕПОРТАЖ: Посвященный Году малой родины альбом презентовали на "Песне года Беларуси - 2018"
09:48 Культура
В ночном клубе Италии в давке погибли шесть человек
09:42 В мире
Белорусский арбитр Иван Дедюля получил удар в лицо во время матча чемпионата КХЛ
09:21 Спорт
Тренерский штаб сборной Беларуси (U-20) по хоккею назвал состав на ЧМ
09:14 Спорт
Хоккеисты "Гомеля" потерпели шестое поражение подряд в экстралиге
09:08 Спорт
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
09:00 Общество
GEFEST расширяет ассортимент встраиваемой техники
09:00 Общество
Картина дня: Петришенко о равных условиях в ЕАЭС, рост ЗВР и символ Национальной кинопремии
08:41 Общество
Пассажир попал под поезд метрополитена на станции "Первомайская"
01:07 Происшествия
В Кировской области РФ палеонтологи обнаружили новый вид древнего звероящера
00:57 Калейдоскоп
FIA подвела итоги года и наградила лучших автогонщиков сезона
00:28 Спорт
В Ватикане построили рождественский вертеп из песка
23:56 Калейдоскоп
NASA впервые записало шум ветра на Марсе
23:24 Калейдоскоп
Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом
22:48 Технологии
Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка
22:20 В мире
В Испании легкий самолет упал на АЗС: два человека погибли
21:52 В мире
Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года
21:20 Политика
Все новости
Темы
Премия "Лидер потребительского рынка" Премия "Лидер потребительского рынка"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Год малой родины Год малой родины
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: Петришенко о равных условиях в ЕАЭС, рост ЗВР и символ Национальной кинопремии

Общество 08.12.2018 | 08:41

ВЧЕРА

Картина дня. 7 декабря

Беларуси нужны не низкие цены на российский газ, а создание равных условий для субъектов хозяйствования. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя состоявшуюся накануне в Санкт-Петербурге дискуссию на Высшем Евразийском экономическом совете. Он отметил, что белорусская сторона предложила внести в Договор о создании ЕАЭС поправку об однократности применения изъятий в отношении какого-либо товара из режима свободной торговли. По его словам, Беларусь недополучает около 1% от распределения ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС по любым существующим методикам расчета. Беларусь также настаивает не на компенсации в условиях проведения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли, а на сохранении сложившихся базовых условий сотрудничества.

Игорь Петришенко. Фото ЕЭК
Игорь Петришенко. Фото ЕЭК

Развитие цифровой экономики становится темой номер один на пространстве СНГ. Об этом заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании Экономического совета Содружества в Москве.

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь выступает в поддержку мер по повышению военной транспарентности, заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ходе 25-й встречи СМИД ОБСЕ в Милане. Министр привлек внимание к инициативе Президента Беларуси о запуске нового широкого диалога по вопросам международной безопасности и подчеркнул важность наращивания совместных действий по реагированию на современные вызовы и угрозы.

Во время выступления Владимира Макея. Фото МИД
Во время выступления Владимира Макея. Фото МИД

Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан в ЕС. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске белорусско-польской межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества. Беларусь и Польша готовят к подписанию около 10 договоров трансграничной тематики, сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Рената Щенх и Евгений Шестаков. Фото МИД
Рената Щенх и Евгений Шестаков. Фото МИД

Активные и неравнодушные жители способны помочь местной власти в решении актуальных вопросов. Такое мнение высказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время выездного приема граждан в Новогрудском райисполкоме. Она отметила, что местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

В Беларуси усовершенствуют систему опеки и попечительства над взрослыми, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными. В частности, планируется создать на районном уровне координационные советы по опеке над недееспособными, сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Первую в Беларуси госкорпорацию планируется создать на базе организаций Госкомимущества.

В Кричеве состоялось открытие бизнес-инкубатора. Эта площадка стала первой из четырех аналогичных учреждений, которые в ближайшее время начнут работу в Могилевской области по проекту ПРООН и Минэкономики "Малые города" на средства Российской Федерации.

Председатель Кричевского райисполкома Дмитрий Бочков и заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор во время открытия бизнес-инкубатора
Председатель Кричевского райисполкома Дмитрий Бочков и заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Зак Тэйлор во время открытия бизнес-инкубатора

Работа контролеров ведется в новых условиях в этом году: значительно сокращено число проверок, акцент смещен в сторону предупреждения нарушений. Это отметил председатель КГК Леонид Анфимов на третьем заседании совета по контрольной деятельности.

ИНТЕРВЬЮ: Оплата через ЕРИП и уведомления онлайн - какие новшества ожидают должников

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские медики с начала года выполнили более 450 операций по трансплантации органов, сообщил директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо. Белорусское законодательство в области трансплантологии признано соответствующим принципам Конвенции о правах человека и биомедицине.

Символом Национальной кинопремии Беларуси станет статуэтка в виде кинопленки с папоротником.

Белоруска Дарья Грохотова выиграла многоборье юношеского турнира на призы Марины Лобач.

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-9 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Мария Василевич представит Беларусь 8 декабря в финале конкурса "Мисс мира - 2018" в китайском городе Санья.

В Минске 8 декабря пройдет II инклюзивный бал. В программе - мастер-классы по танцам, визажу, аквагриму, росписи хной, созданию свечей и пряников.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" пройдет в Беларуси по 8 января 2019 года.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией. Объявлен по инициативе ООН. 9-11 декабря 2003 года в мексиканском городе Мерида состоялась политическая конференция высокого уровня, на которой была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Объявлен в сентябре 2015 года Генеральной Ассамблеей ООН. Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году была принята Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

120 лет назад родилась Волчанецкая Валентина Федоровна (г.Нижний Новгород, Россия), белорусская певица, народная артистка Беларуси. Обладала красивым голосом (меццо-сопрано), прекрасными актерскими данными. Среди партий: Графиня ("Пиковая дама" П.Чайковского), Кармен ("Кармен" Ж.Бизе), Любаша ("Царская невеста" Н.Римского-Корсакова) и др. Умерла в 1980 году.

155 лет назад родился Белоусов Иван Алексеевич (1863-1930), русский поэт, переводчик. Автор стихов и рассказов для детей. Один из первых переводчиков произведений Я.Купалы, составитель и редактор первого сборника стихов поэта на русском языке "Избранные стихи в переводах русских поэтов". Умер в 1930 году.

10 декабря

В Республике Беларусь - День прав человека.

Международный день прав человека. В этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Отмечается во всем мире с 1950 года.

90 лет назад родился Василевский Николай Семенович (д.Мокраны Копыльского р-на Минской обл.), белорусский языковед, доктор филологических наук, профессор. Исследовал разные аспекты происхождения, образования, семантики и функционирования глаголов в современном белорусском литературном языке. Умер в 1989 году.

100 лет назад родился Тарасов Анатолий Владимирович (1918-1995), один из основоположников российской школы хоккея с шайбой, выдающийся хоккейный тренер. Включен в Зал славы Международной федерации хоккея. Умер в 1918 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4253 BYN 2.424 BYN 2.428 BYN
USD
2.1329 BYN 2.131 BYN 2.132 BYN
RUB
3.1894 BYN 3.19 BYN 3.195 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

"Песня года Беларуси - 2018" в Минске
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Золотовалютные резервы Беларуси за ноябрь 2018 года, по предварительным данным, выросли на $323,3 млн (4,7%)* до $7 439,9 млн в эквиваленте на 1 декабря 2018 года.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным с точки зрения политики и экономики
Лукашенко поздравил Уэли Маурера с избранием на пост Президента Швейцарии
Пресс-секретарь Президента Беларуси о накале дискуссии на саммите ЕАЭС: потом извинялись все перед всеми
Политика
Иоанна Казана-Вишневецкий и Михаил Мясникович Беларусь заинтересована в увеличении числа проектов ООН для местного самоуправления
Вопрос о назначении нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца года
Пресс-секретарь Президента Беларуси: ЕАЭС создавался для того, чтобы каждый день было лучше
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,4 млрд
Беларусь в предстоящие четыре года может потерять от налогового маневра в России до $11 млрд
Совет ЕЭК принял концепцию цифровой трансформации промышленности в ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива Из-за пожара в жилом доме в Ганцевичах эвакуировали 35 человек
Пассажир попал под поезд метрополитена на станции "Первомайская"
Такси в Гродно сбило ребенка на пешеходном переходе, водитель скрылся
Регионы
Наталья Кочанова Кочанова: местной власти стоит больше прислушиваться к инициативам активных граждан
В Минске возле вокзала по ул.Ульяновской до мая будут ходить только трамваи
В Гродненской области снижается количество преступлений в быту
Спорт
Антонен Гигонна, Йоханнес Бё и Александр Логинов Йоханнес Бё победил в спринте на этапе КМ в Поклюке, Мартен Фуркад не попал в 20-ку, лучший из белорусов - 50-й
Белорусский арбитр Иван Дедюля получил удар в лицо во время матча чемпионата КХЛ
Тренерский штаб сборной Беларуси (U-20) по хоккею назвал состав на ЧМ
Технологии
Фото из архива Парк высоких технологий открыл в регионах Беларуси около 50 IT-классов
Илон Маск изменил дату открытия тоннеля под Лос-Анджелесом
"Яндекс.Навигатор" сможет сам заплатить за топливо на АЗС
Культура
Алена Ланская ФОТОРЕПОРТАЖ: Посвященный Году малой родины альбом презентовали на "Песне года Беларуси - 2018"
Объявлен список номинантов на премию Grammy
Художница Анастасия Фетисова посвятила 1000-летию Бреста персональную выставку
В мире
На месте происшествия. Фото из Twitter-аккаунта Vigili del Fuoco В ночном клубе Италии в давке погибли шесть человек
Поезд сошел с рельсов в Республике Корея: пострадали 14 человек
Тринадцать человек погибли в Бразилии при попытке ограбления банка
Калейдоскоп
Скриншот из видео на YouTube Вышел трейлер четвертых "Мстителей"
В Кировской области РФ палеонтологи обнаружили новый вид древнего звероящера
В Ватикане построили рождественский вертеп из песка
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Наталья Жаркина,
Зак Тэйлор,
Ирина Усова,
Николай Якубовский 11 декабря, 14:30 Проект "Зеленые города": опыт реализации пилотных инициатив и перспективы развития зеленого градостроительства в Беларуси Пресс-конференция Владимир Гракун,
Елизавета Козленко,
Андрей Кузьмич 5 декабря О развитии производства органической продукции в Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Юлия Комлева,
Александр Веденин,
Денис Крупец 21 ноября Подготовка к проведению в Минске чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках - 2019 Пресс-конференция Борис Васильев,
Светлана Демешко 14 ноября "Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы Пресс-конференция Андрей Лобович,
Валерий Голубовский 13 ноября Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Газета 7 дней
На рубежах бесспорной точности
Водительская сознательность
Сто лет НЕ ОДИНОЧЕСТВА
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия