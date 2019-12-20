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Общество
20 декабря 2019, 07:00

Картина дня: план обороны Беларуси, самые пунктуальные авиакомпании и Новый год из прошлого в фото БЕЛТА

ВЧЕРА

Картина дня. 19 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание Совета безопасности, на которое были вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Совет безопасности на заседании во Дворце Независимости одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подписывает документы
Александр Лукашенко подписывает документы

Церемония ввода в промышленную эксплуатацию Центра управления перевозками БЖД с участием премьер-министра Сергея Румаса прошла в Минске. Белорусская железная дорога не только занимает лидирующие позиции в сфере национальных перевозок, но и является связующим звеном в транспортной системе между странами Европы и Азии, отметил премьер-министр.

Центр управления перевозками БЖД
Центр управления перевозками БЖД

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова считает, что нужно ускорить создание Молодежного совета при Национальном собрании. Об этом она заявила на заключительном заседании первой сессии Совета Республики седьмого созыва. Наталья Кочанова считает, что белорусским сенаторам нужно быть активнее в социальных сетях. Беларусь в диалоге с РФ нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах, заявила спикер.

Выступает Наталья Кочанова
Выступает Наталья Кочанова

Постоянные комиссии сформированы на заседании Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

Во время заседания
Во время заседания

Беларусь и Россия разрабатывают новые проекты концепций совместных научно-технических программ, сообщили в пресс-службе ГКНТ по итогам пятого заседания Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства.

Министерство энергетики Беларуси рассчитывает на ясность по цене российского газа до конца 2019 года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. Министерство энергетики Беларуси принимает меры для ввода второго энергоблока АЭС в 2021 году. ГПО "Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей предложения по экспорту белорусской электроэнергии. У Беларуси есть возможности поставлять в Украину 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии в год. Энергосистема Беларуси сократит потребление газа до 4 млрд куб.м после ввода двух блоков БелАЭС.

Министерство строительства и архитектуры постановлением от 16 декабря 2019 года №69 утвердило 14 новых строительных норм, сообщили в пресс-службе ведомства.

Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании года.

Фото из архива
Фото из архива

Тарифы на внутренние пассажирские ж/д перевозки повышаются в Беларуси.

В Минске подорожает проезд в общественном транспорте.

ФОТОФАКТ: Предновогодний Минск

На Октябрьской площади
На Октябрьской площади

"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА.

Импровизированный квартет по сюжету басни Крылова, вылепленный из снега детьми у новогодней елки. Рабочий поселок Минского тракторного завода. Фото БЕЛТА из фондов БГАКФФД, 27 декабря 1957 г.
Импровизированный квартет по сюжету басни Крылова, вылепленный из снега детьми у новогодней елки. Рабочий поселок Минского тракторного завода. Фото БЕЛТА из фондов БГАКФФД, 27 декабря 1957 г.

Алексей Бага покинул пост главного тренера БАТЭ.

Алексей Бага. Фото из архива
Алексей Бага. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 декабря

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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Отцы и дети. Как сделать пап более вовлеченными в воспитание?". В рамках мероприятия состоится анонсирование республиканского конкурса среди СМИ по вопросам отцовства. Начало в 12.00.

Новогодний экспресс в поместье Деда Мороза отправится из Минска.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 декабря

85 лет назад родился Чигринов Иван Гаврилович, прозаик, драматург, народный писатель Беларуси (1994). Автор романов "Плач перепелки", "Оправдание крови", "Свои и чужие", инсценировки "Плач перепелки", соавтор сценария фильма "Руины стреляют...". Лауреат Государственной премии Беларуси (1974). Умер в 1996 году.

40 лет назад родился Махнев Вадим Геннадьевич, белорусский спортсмен (гребля на байдарках), мастер спорта Беларуси международного класса (2000), заслуженный мастер спорта Беларуси (2004). Бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр (2004). Серебряный призер чемпионата мира (2002).

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