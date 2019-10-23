Картина дня: планы по строительству жилья, переобучение безработных и 100-тысячный безвизовый турист в Гродно

ВЧЕРА

Картина дня. 22 октября

Глава государства Александр Лукашенко наградил государственными наградами ряд военнослужащих Службы безопасности Президента, а также вручил погоны старшему офицерскому составу СБП. Торжественное мероприятие во Дворце Независимости прошло в преддверии 25-летия Службы безопасности Президента. Александр Лукашенко назвал эту дату очередной значимой вехой в истории этого подразделения.

Выступает Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на действия, связанные с размещением в Литве в непосредственной близости у границы с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в переписи населения.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр России Дмитрий Медведев провели переговоры в Москве.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Беларусь по экспорту софта на душу населения стала одним из лидеров стран Восточной Европы и СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, выступая в Москве в инновационном центре "Сколково" на международном форуме "Открытые инновации". Беларусь успешно справляется с проблемой оттока кадров из IT-сферы. Уровень ответственности общества должен встать вровень с развитием технологий, отметил премьер-министр.

Сергей Румас

Развивать государственную службу в Беларуси стремятся в ногу со временем. Об этом заявил первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков на открытии международной научно-практической конференции "Государственная служба: современное состояние и перспективы развития" в Академии управления при Президенте. Закон о государственной службе в Беларуси адаптируют под госаппарат, который во время оптимизации удалось осовременить, сделать компактным, заявил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Министр иностранных дел Владимир Макей во время визита в Германию рассказал о знаковых международных инициативах руководства Беларуси. В мероприятии приняли участие более ста представителей германских политических, дипломатических, экспертных и академических кругов.

Выступает Владимир Макей. Фото МИД

США продлили приостановку санкций против девяти белорусских предприятий.

ЕИБ выделит 90 млн евро на софинансирование проекта по расширению устойчивого энергопользования в Беларуси.

Национальный банк Беларуси разработал проект концепции обеспечения кибербезопасности в банковской сфере. Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БАНКИТ". Беларусь сейчас не обсуждает новую программу с МВФ. Центробанки Беларуси и России в конце октября обсудят дорожную карту по интеграции в СГ.

Беларусбанк с 2015 года выделил на строительство частных домов около Br530 млн, сообщил директор департамента кредитования населения головного офиса банка Виктор Агеев.

В Беларуси в 2020 году планируется построить около 4 млн кв.м жилья, из них около 44% - индивидуальное жилищное строительство, сообщила начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Усенкова. Более 60 тыс. человек в Беларуси состоят в очереди на получение земельных участков. В городах-спутниках Минска сделают акцент на застройке пониженной этажности. Такие подходы планируется заложить в обновленные генеральные планы населенных пунктов, сообщил заместитель председателя комитета архитектуры и строительства Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко. Проекты по созданию таунхаусов реализуют в Минской области, это направление в ближайшие годы будет активно развиваться.

В Минской области в следующем году завершится строительство восьми детских садов и центра дошкольного образования, а в 2021-м откроется УПК "Детский сад - начальная школа" в Молодечно и второй детский сад в Колодищах, сообщили в главном управлении по образованию Миноблисполкома.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выставка "Деревообработка" проходит в Минске

На выставке

В Беларуси безработным предлагается пройти обучение более чем по 100 профессиям, сообщил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Беларуси Олег Токун во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Более 60% безработных после прохождения обучения или курсов по переподготовке получают гарантию трудоустройства. В Беларуси сегодня пользуются спросом каменщики, продавцы, грибоводы, сообщила заместитель начальника управления политики занятости - начальник отдела рынка труда Министерства труда и социальной защиты Алена Докукина. В Беларуси вводятся новые формы обучения и переобучения для людей с инвалидностью.

Во время онлайн-конференции

Более 500 подлинных музейных предметов впервые представлены посетителям Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны на временной экспозиции "Возвращая время", которая открылась в день 75-летия учреждения. Музей истории Великой Отечественной войны является для белорусов храмом памяти, заявил директор учреждения Владимир Воропаев.

На выставке "Возвращая время"

Игра БРСМ "Голосую!" стала доступна пользователям смартфонов.

Фото БРСМ

"Минсктранс" меняет расписание международных направлений на период с 27 октября по 28 марта в связи с переходом Европы на зимнее время.

В Гродно встретили 100-тысячного безвизового туриста с начала текущего года.

Виктор Лискович вручает Александру Кучинскому памятные сувениры

Ученые Белорусского государственного университета обнаружили в Минской области геодезические пункты Центральноевропейской дуги, возраст которых насчитывает более 180 лет.

Борцы Александр Гуштын и Ксения Станкевич завоевали серебро и бронзу Всемирных военных игр в Китае.

Геннадий Лаптев завоевал серебряную медаль на молодежном ЧЕ по тяжелой атлетике.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 октября

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Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который находится в Беларуси с официальным визитом.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Политическое, экономическое и культурное взаимодействие между Республикой Беларусь и Австрийской Республикой на современном этапе". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Животноводство в Беларуси: повышение эффективности и расширение экспортного потенциала". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 октября

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В Республике Беларусь - День специальной разведки.

День Организации Объединенных Наций.

Всемирный день информации о развитии.

100 лет назад родилась Гельман Полина Владимировна (Украина), Герой Советского Союза, кандидат экономических наук, доцент. С 1920 года жила в Гомеле. В 1951 году окончила Военный институт иностранных языков. В Великую Отечественную войну с мая 1942 года на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах, в Отдельной Приморской армии, на 4-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах: штурман, начальник связи эскадрильи 46-го гвардейского Таманского авиаполка ночных бомбардировщиков. Участница обороны Кавказа, освобождения Кубани, Таманского полуострова, Крыма, Беларуси, Польши, боев в Германии. Совершила 860 боевых вылетов на бомбардировку переправ, складов, аэродромов, живой силы и боевой техники противника. Умерла в 2005 году.

70 лет назад родилась Исаенок Мария Ивановна (д.Кисели Городокского р-на Витебской обл.), белорусский художник. В 1969 году окончила Минское художественное училище. Работает в жанрах портрета, натюрморта, пейзажа. Автор картин "Осенние грибы", "Натюрморт со стеклом", "Бабье лето" и др.

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