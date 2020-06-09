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Общество
09 июня 2020, 07:00

Картина дня: платформа дистанционного обучения, организация жилищного надзора и #расліныгорада

ВЧЕРА

Картина дня. 8 июня

В Совете Республики в режиме онлайн прошло заседание Ассоциации руководителей учреждений образования. Вместе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой директора школ обсудили создание единой платформы дистанционного обучения, расширение взаимодействия с семьей и другие актуальные вопросы системы образования.

Марина Ильина и Наталья Кочанова
Марина Ильина и Наталья Кочанова

Беларусь и Молдова рассматривают возможность проведения в ближайшее время в Минске очередного заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с учетом текущей эпидемиологической обстановки, сообщили в пресс-службе МИД. Данный вопрос в числе других обсуждался на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове Анатолия Калинина с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

Во время встречи. Фото МИД
Во время встречи. Фото МИД

Авиакомпания "Белавиа" с 16 июня возобновляет полеты из Минска в Кишинев.

ИНТЕРВЬЮ: Любой вызов способен открыть новые возможности для ведения бизнеса

Две корпорации из Пекина стали генподрядчиками строительства стадиона и бассейна за счет помощи КНР.

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Китае

ИНТЕРВЬЮ: Чжао Цюянь: Китай ждет Беларусь на 127-й Кантонской онлайн-ярмарке

МАЗ совместно с ООО "Пожснаб" (Борисов) отгрузили первую партию пожарной и аварийно-спасательной техники для Государственного национального агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии.

Фото МАЗ
Фото МАЗ

"Белоруснефть" сделала первую прокачку бензина АИ-95 через магистральный нефтепродуктопровод Новополоцк-Фаниполь, сообщили в пресс-службе предприятия.

Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси поддержат кластерные и социально значимые инициативы в 12 районах республики, сообщили в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

В Беларуси на начало 2020 года насчитывалось 3 265 действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, за последние 9 лет их число увеличилось на треть.

Проект постановления об организации системы жилищного надзора вынесен на общественное обсуждение.

В Беларуси выздоровели и выписаны 23 880 пациентов с COVID-19

Фото из архива
Фото из архива

Оздоровление в белорусских лагерях с круглосуточным пребыванием в этом году пройдут, по предварительным прогнозам, около 100 тыс. детей. Об этом сообщил на заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай.

Прием документов в первые классы школ Беларуси начнется 12 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусский республиканский союз молодежи проведет республиканский семейный интернет-челлендж "#раЗАм з бацькам", приуроченный ко Дню отца, сообщила секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

В Беларуси запустили акцию #расліныгорада, чтобы обратить внимание жителей на биоразнообразие городов и близость природы, сообщили в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".

ФОТОФАКТ: Рогачев сегодня

Жаркая погода будет в Беларуси до конца недели, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Дети купаются в фонтане парка Жилибера
Дети купаются в фонтане парка Жилибера

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" претендует на проведение чемпионата мира 2025 года по биатлону.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 июня

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Профилактика пищевых отравлений в летний период. Безопасные и полезные блюда белорусской кухни". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О подведении итогов конкурса по формированию туристического бренда столицы "Минск - твои яркие ассоциации". Начало в 11.00.

На Youtube-канале Национального пресс-центра пройдет online-видеобрифинг, приуроченный ко Всемирному дню донора крови. Начало трансляции в 16.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 июня

65 лет назад родился Зданевич Леонтий Ульянович (д.Аркадия Брестского р-на), белорусский архитектор. В 1978 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Среди основных работ: Дворец Республики, здание посольства Украины в Беларуси по ул.Старовиленской, его интерьеры и благоустройство прилегающей территории, жилая индивидуальная застройка квартала Большая Слепянка и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (2005).

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