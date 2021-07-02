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Общество
02 июля 2021, 07:00

Картина дня: пленарное заседание Форума регионов, программа Дня Независимости и правила сбора ягод

ВЧЕРА

Картина дня. 1 июля

Форум регионов Беларуси и России стал важнейшим экономическим и коммуникационным проектом Союзного государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления на пленарном заседании форума. Цифровизация должна быть ориентирована на развитие реальных производств и улучшение жизни людей, отметил Президент. Глава государства назвал строительство БелАЭС самым грандиозным и успешным белорусско-российским проектом последних десятилетий. Александр Лукашенко считает санкции в отношении Беларуси бесцеремонными попытками устранить конкурентов и наложить лапу на ресурсы. Беларусь и Россия не просто выдержат атаки Запада, но и используют их для усиления сотрудничества. Президент предложил разработать долгосрочную стратегию интеграции Союзного государства.

Беларусь для России не просто добрый сосед, но прежде всего ближайший союзник. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России. Россия продолжит оказывать помощь Беларуси в условиях непрекращающегося внешнего давления.

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Лидеры отметили позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи.

Фото из архива
Фото из архива

Третий день Форума регионов - главное.

Союз Беларуси и России прошел проверку временем, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Форум регионов Беларуси и России стал одним из знаковых событий в жизни двух стран.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Беларусь и Россия - больше чем партнеры и союзники, их позиции совпадают по всем ключевым вопросам. Об этом заявила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко, подводя итоги VIII Форума регионов Беларуси и России.

Минтруда скорректировало инструкцию о порядке исчисления среднего заработка.

Единая система поиска вакансий "Работа без границ" начала действовать в ЕАЭС.

Фото из архива
Фото из архива

В Брестской области начал действовать местный сбор за пересечение границы при выезде из Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1023 пациента с COVID-19, выписаны 1187.

Ученые Беларуси и РФ могут создать вакцину от COVID-19, которая добавляется в молочные продукты.

Фото из архива
Фото из архива

Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергей Чернявский в пресс-центре БЕЛТА напомнил о правилах сбора ягод и грибов в Беларуси.

ФОТОФАКТ: За 2021 год в Полесских районах Гомельской области восстановят более 3 тыс. болот

Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости.

Выдавать сертификаты ЦТ в Беларуси начнут с 16 июля.

На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 65 абитуриентов.

ФОТОФАКТ: Национальный аэропорт Минск провел споттинг-сессию и экскурсию

Любители споттинга фотографируют посадку самолета
Любители споттинга фотографируют посадку самолета

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Анонсы на 2 июля

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В Беларуси по случаю празднования Дня Независимости пройдет акция по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам.

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Знаменательные даты 3 июля

В Республике Беларусь - День Независимости.

В Республике Беларусь - День кооперации.

Международный день кооперативов.

Международный день Днепра.

80 лет назад родился Корольков Геннадий Анатольевич, российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Три дня Виктора Чернышева", "Черный принц", "Трактир на Пятницкой", "Тени исчезают в полдень" и др. Умер в 2007 году.

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