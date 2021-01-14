Картина дня: победа Соболенко в Абу-Даби, обольский гончар и как правильно кататься на тюбингах

ВЧЕРА

Картина дня. 13 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с победой на турнире в Абу-Даби.

Арина Соболенко. Фото j48tennis.net

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила площадки ОАО "Горизонт".

Предприятия Минпрома рассчитывают в 2021 году увеличить среднюю зарплату на 9-10%. Об этом рассказал министр промышленности Петр Пархомчик в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1". "БЕЛДЖИ" изучит спрос на электромобили и будет готовиться к производству.

Совет Министров продлил лицензирование импорта портландцемента из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза на шесть месяцев.

Фото из архива

Три дня без больничного, самоизоляция для работников - Минтруда разъяснило новшества в указе №143.

Митрополит Вениамин: присутствие владыки Филарета рядом с нами всегда придавало сил и вдохновения.

Проститься с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси можно до 18.00 14 января.

Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности. Также Минэнерго рассказало о ходе строительства второго энергоблока БелАЭС.

Фото из архива

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 27 марта в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

В тестовом режиме начал работу новый компонент учебно-методического обеспечения образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования - единый информационно-образовательный ресурс.

КОММЕНТАРИЙ: Система Волкова. Как учитель математики из Витебска учит особому мышлению и логике

Сертификат на 5 тыс. евро передали Кормянской больнице австрийские партнеры.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрии в Беларуси Алоизия Вергеттер (справа) передает сертификат заместителю главного врача по медицинской части Тамаре Бисюковой

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1972 пациента с COVID-19, выписан 2281.

Минздрав дал рекомендации по безопасному катанию на санках и тюбингах.

Фото из архива

ГАИ: кататься на тюбингах следует на оборудованных горках вдали от проезжей части.

Чай, теплая одежда, одеяла - как Красный Крест согревает в морозы бездомных и других нуждающихся.

Фото из архива

Караник: необходимо бережно сохранить и передать потомкам наше богатое культурное наследие.

РЕПОРТАЖ: Как обольский гончар сочетает в народном ремесле исконные традиции и современные тренды.

ФОТОФАКТ: Новогодний бал прошел в Большом театре Беларуси

Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею рассказал подробности встречи с Рене Фазелем.

Десятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Абу-Даби.

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 90 млн.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 14 января

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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет в Совете Республики прямую телефонную линию с 15.00 до 18.00. Звонки принимаются по тел. 8 (017) 328-53-24.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты с 10.00 до 12.00 на своем сайте проведет электронную ярмарку вакансий.

В Пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке "Книжные новинки от Издательского дома "Звязда". Начало в 15.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Производство и реализация легковых автомобилей в Беларуси - итоги года. Перспективы развития автомобильного рынка страны". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 января

100 лет назад родится Алексеев Леонид Васильевич (Россия), российский и белорусский археолог, историк, доктор исторических наук (1982). В 1948 году окончил Московский университет. В 1948-1950 годах работал в Гродненском историко-археологическом музее, Институте истории НАН Беларуси, с 1953-го в Институте археологии АН СССР. В 1962-1966 годах преподавал общий курс археологии в Могилевском педагогическом институте. Изучал археологию, историю архитектуры и искусства Беларуси и Смоленщины IX-XIII веков, составил подробные археологические карты региона. Проводил раскопки древних городов Беларуси - Браслава, Друцка, Мстиславля. Автор работ по истории декабризма, истории дореволюционной науки. Умер в 2008 году.

95 лет назад родился Шуба Павел Павлович (д. Танежицы Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский языковед, доктор филологических наук (1972), профессор (1973), заслуженный деятель науки Беларуси (1982). В 1951 году окончил Минский педагогический институт. С 1955 года работал в Институте языкознания АН Беларуси, с 1961-го преподавал в БГУ (с 1974 года заведующий кафедрой). Исследовал грамматику и словообразование современных белорусского и русского языков, белорусскую топонимику и ономастику. Автор монографий "Наречие в белорусском языке", "Глагол в белорусском языке", научных трудов "Введение в грамматику белорусского языка", "Предлог в белорусском языке" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998). Умер в 2000 году.

85 лет назад родился Сипаков Янка (Иван Данилович) (д.Зубревичи Оршанского р-на Витебской обл.), белорусский писатель и переводчик, заслуженный деятель культуры Беларуси (1997). В 1960 году окончил БГУ. Работал в журналах "Вожык", "Маладосць", "Беларусь", в издательстве "Беларуская энцыклапедыя". Его поэзии свойственны лиризм, романтическая возвышенность, выразительность поэтической картины, жанровое разнообразие. Автор сборников "Женщина среди мужчин", "Пять струн", "Тоска в стиле ретро" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1976). Умер в 2011 году.

130 лет назад родился Мандельштам Осип Эмильевич (1891-1938), русский поэт. Автор поэтического сборника "Камень", цикла "Воронежские тетради", книги "Разговор о Данте". Был репрессирован, реабилитирован посмертно.

55 лет назад родился Кончаловский Егор (настоящее имя Георгий Андреевич Михалков), российский киноактер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Снимался в фильмах "Антикиллер", "Побег", "Трюкачи".

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