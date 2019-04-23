Картина дня: победа Зеленского, отключение отопления в домах и самые длинные маршруты минского транспорта

ВЧЕРА

Картина дня. 22 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Глава государства подтвердил, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом.

Владимир Зеленский. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Некачественная российская нефть привела к выходу из строя дорогостоящего оборудования на Мозырском НПЗ, сообщили на предприятии. Повышенное содержание хлорорганических соединений в нефти опасно для оборудования белорусских нефтеперерабатывающих заводов, сообщил заведующий лабораторией прикладной механики Физико-технического института НАН Беларуси Святослав Красневский.

Мозырский НПЗ. Фото из архива

Беларусь и Монголия заключили межправительственное генеральное соглашение о предоставлении экспортного кредита, которое позволит обеспечить поставки в Монголию белорусской техники.

ИНТЕРВЬЮ: Национальное кадастровое агентство о планах по реализации проекта Тwinning

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает ввести дополнительное условие для юридических лиц, которые претендуют на включение в перечень производителей оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках. Это предусмотрено постановлением Совета Министров, которое вынесено на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси

На первом энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.

В Минске отключают отопление в жилфонде.

Министерство образования постановлением от 8 апреля 2019 года №35 определило контрольные цифры приема в колледжи и лицеи некоторых вузов для получения начального, базового и среднего образования.

Фото из архива

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в районе Белорусского государственного педагогического университета.

Суд Гродненского района вынес приговор по делу о взрыве на Скидельском сахарном комбинате.

"Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Шереметьево.

Фото из архива

"Яндекс" назвал самые длинные и короткие маршруты минского транспорта.

Белорусские грации завоевали две награды на юниорском турнире по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, который завершился в Баку.

Белорусские спортсменки завоевали четыре награды на этапе мировой серии по синхронному плаванию, который прошел в Казани (Россия). Белорусская команда в технической программе поднялась на вторую ступень пьедестала почета с результатом 83,4736 балла.

Президент Шри-Ланки объявил 23 апреля днем траура по погибшим во время субботних терактов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 апреля

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Пресс-конференция по итогам республиканского социологического исследования "Молодежный бренд - 2018" состоится в пресс-центре БЕЛТА, начало в 11.00. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре Беларуси состоится пресс-конференция: "Европейская неделя иммунизации - 2019. Предупредить. Защитить. Привить". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре Беларуси состоится пресс-конференция: "О всесторонней работе государственных органов по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС". Начало в 12.30.

В Национальном пресс-центре Беларуси состоится пресс-конференция: "О противодействии киберпреступности. Профилактика преступлений в сфере высоких технологий". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 апреля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира.

Международный день солидарности молодежи.

Всемирный день защиты подопытных животных.

120 лет назад родился Зариский Оскар (г.Кобрин Брестской обл.), американский математик, один из основателей алгебраической геометрии, член Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук. Автор научных трудов по теории множеств, алгебраической геометрии, линейным системам. Умер в 1986 году.

75 лет назад родился Янович Иван Петрович (д.Б.Завшицы Солигорского р-на Минской обл.), белорусский конструктор в области медицинской техники. Разработчик специального технологического оборудования для производства полупроводниковых приборов и интегральных схем, новых методов термообработки металлов и их сплавов, искусственных клапанов сердца и других оригинальных микроизделий для кардиохирургии. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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