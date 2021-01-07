Картина дня: подарки первому новорожденному, цены на газ и рождественские богослужения

ВЧЕРА

Картина дня. 6 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил семью, в которой родился первый в 2021 году ребенок. От главы государства были переданы подарки и цветы родителям. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и руководство Витебского облисполкома также поздравили маму первого родившегося в стране в наступившем году ребенка.

Трансляции рождественских богослужений из Свято-Духова кафедрального собора пройдут 6 и 7 января.

Свято-Духов кафедральный собор

Все вопросы проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года урегулированы указом Президента от 10 января 2020 года №10, в том числе вопрос безвизового посещения Беларуси участниками и болельщиками.

Фото из архива

Золотовалютные резервы Беларуси составляют $7,5 млрд.

Правительство установило новые цены на газ, тарифы на электрическую и тепловую энергию.

В Беларуси в 2020 году на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций на сумму Br300 млн и $463,44 млн.

Совет Министров определил объемы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2021 год.

Фото из архива

Правительство утвердило размеры надбавок сельхозпроизводителям за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию.

Совет Министров определил порядок финансирования мероприятий по ведению лесного и охотничьего хозяйства в 2021 году.

Правительство утвердило Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2021-2025 годы.

Фото из архива

В Беларуси актуализируются подходы к оценке прозрачности структуры собственности банка и небанковской кредитно-финансовой организации. Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 17 декабря 2020 года №403.

Акции ОАО "Паритетбанк" до 1 мая 2021 года будут переданы в собственность Беларуси.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии в Беларуси Клодом Альтерматтом. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога.

Детей сотрудников сербской компании AGROPANONKA приехал поздравить Дед Мороз на тракторе "Беларус".

Фото посольства Беларуси в Сербии

Первокурсница юридического факультета БГУ Стефания-Виталия Винничек избрана молодежным послом Целей устойчивого развития Беларуси.

Беларусь и Финляндия обсудили развитие региональных аспектов сотрудничества, включая расширение связей между городами Несвиж и Савонлинна.

За плодотворный труд и значительный вклад в развитие сферы соцзащиты населения наградили лучших работников системы труда, занятости и социальной защиты Минской области.

Во время церемонии награждения

Шесть ученых стали лауреатами конкурса "100 молодых талантов НАН Беларуси".

Около 30 звонков поступило на горячую линию Комитета государственного контроля по вопросу несвоевременной выплаты заработной платы от жителей Минска и регионов республики.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1854 пациента с COVID-19, выписаны 1820.

Фото из архива

Шесть граждан Украины похитили с карт белорусов более Br200 тыс. - расследование завершено.

ФОТОФАКТ: В Гродно появился живой рождественский вертеп.

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 января

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" по 10 января проходит в Беларуси.

Премьера новогодней сказки "Кот в сапогах" состоится в Новом драматическом театре.

На сцене Театра эстрады пройдет детский новогодний мюзикл "Волшебное зеркало".

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 января

115 лет назад родилась Калаптур Нина Федоровна (Украина), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1975). Окончила театральную студию рабочей молодежи в Днепропетровске. Работала в театрах Кривого Рога, Одессы, Куйбышева. С 1951 году в ансамбле оперетты при Белорусской государственной эстраде, с 1962 года в Могилевском областном театре музыкальной комедии, с 1970 года в Могилевском областном театре драмы и комедии им. В.Дунина-Марцинкевича в Бобруйске. Среди лучших ролей: Амалия ("Летучая мышь" И.Штрауса), Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Кукушкина ("Доходное место" А.Островского) и др. Умерла в 1981 году.

85 лет назад родился Кохановский Геннадий Александрович (д.Домаши Молодечненского р-на Минской обл.), белорусский историк, археолог, фольклорист, литературовед, доктор исторических наук (1992). В 1963 году окончил Московский педагогический институт. С 1964 года сотрудник, заместитель директора, директор Минского областного краеведческого музея в Молодечно, с 1981 года в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси, с 1991 года в Национальном научно-просветительном центре им. Ф.Скорины. Исследовал историю археологии, музейного дела, краеведения Беларуси. Автор литературно-критических очерков о Я.Купале, М.Богдановиче, М.Чароте. Инициатор создания и первый председатель Белорусского краеведческого товарищества. Один из авторов памятника "Дороге" в д.Мясота Молодечненского района. Умер в 1994 году.

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