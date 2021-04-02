Картина дня: поддержка отечественных производителей, развитие здравоохранения и подготовка к ЦТ

ВЧЕРА

Картина дня. 1 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность слаженной работы государственных органов в вопросах защиты внутреннего рынка и интересов отечественных производителей. Об этом он заявил, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича. Президент заявил о необходимости контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары и не допускать фактов их необоснованного роста.

Николай Снопков, Александр Лукашенко и Владимир Колтович

Для увеличения доли отечественных товаров на рынке нужно не с импортом бороться, а создавать систему поддержки отечественных производителей, стимулировать развитие производств. Такое мнение высказал журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада Президенту. За нарушение законодательства, которое регулирует необоснованный рост цен, в Беларуси предусмотрены значительные штрафные санкции, поэтому такие нарушения обходятся дорого для торговых объектов, отметил министр.

Владимир Колтович

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом.

Любой экономический успех Беларуси дает интеграционный эффект для всего Евразийского экономического союза. Об этом заявил на онлайн-брифинге член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Отсутствие в Евразийском экономическом союзе собственного рейтингового агентства в условиях ведущейся со стороны западных стран гибридной войны ведет к значительным финансовым потерям, отметил Сергей Глазьев.

Фото ЕЭК

Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил решение организаторов "Евровидения" не допустить Беларусь к участию в конкурсе, назвав их действия отвратительными.

Беларусбанк снизил ставки по потребительским кредитам и покупке машин Geely.

Фото из архива

Заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказала о мерах, принятых для проведения ЦТ в условиях пандемии. Консультации по подготовке к ЦТ в учреждениях общего среднего образования пройдут 11-15 июня. Анализ соответствия заданий ЦТ школьной программе проводится на постоянной основе, сообщила проректор по методической работе Академии последипломного образования Светлана Уклейко. Сложность тестов централизованного тестирования в 2021 году не изменилась, сообщил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. РИКЗ рассказал об алгоритмах подготовки абитуриентов к ЦТ.

Во время круглого стола

РЕПОРТАЖ: Совсем не шутка: Брестский государственный технический университет отмечает 55-летие

Создание симуляционных центров и резидентуры, рост зарплат - Пиневич о развитии здравоохранения.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич с выпускниками

С улучшением эпидситуации по COVID-19 следует заняться активным выявлением диабета второго типа, заявила главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения, главный внештатный эндокринолог Минздрава Наталия Карлович во время круглого стола в БЕЛТА "Внедрение инновационных технологий профилактики, диагностики и лечения эндокринологических заболеваний". Число пациентов, получающих картриджную форму инсулина, в 2021 году вырастет еще на 3,5 тыс.

Во время круглого стола

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с COVID-19, выписаны 1308.

ФОТОФАКТ: День здоровья прошел в аквапарке "Лебяжий"

День письменности в 2022 году пройдет в Добруше. Об этом сообщил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время диалоговой площадки с молодежью региона.

"Белтелеком" активно готовится к внедрению ID-карт.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 апреля

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие: торжественное собрание, посвященное Дню единения народов Беларуси и России "Союзное государство: открывая новые возможности". Место проведения: Дворец Республики (г.Минск, Октябрьская пл., 1). Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню геолога в Беларуси (4 апреля), "Раскрытые тайны недр. Развитие нефтедобычи и других полезных ископаемых в Беларуси". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Перспективы подготовки и выпуска энциклопедических изданий". Начало в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 апреля

100 лет назад родился Волынец Николай Иванович (д.Целевичи Слуцкого р-на Минской обл.), белорусский художник. В 1940 году окончил Витебское художественное училище. Работал в жанре портрета и пейзажа. Автор портретов неизвестного солдата, фронтовой медсестры, пейзажей "Золотая осень", "Утро в Беловежской пуще" и др. Умер в 2003 году.

50 лет назад родилась Заворотнюк Анастасия Юрьевна, российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).

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