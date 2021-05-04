Картина дня: подготовка к ЭКСПО в Дубае, проект "Подвиг молодых" и как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море

ВЧЕРА

Картина дня. 3 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с триумфом на чемпионате Европы в Сочи.

Фото из архива

Павильон на 1400 кв.м с зонами бизнеса и инвестиций - как Беларусь представят на ЭКСПО в Дубае.

Игорь Петришенко во время заседания

Белорусский республиканский союз молодежи запускает сегодня в социальных медиа республиканский патриотический онлайн-проект "Подвиг молодых", посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото организаторов

Сегодня в Витебской области стартовал патриотический челлендж "Эстафета памяти - единство поколений".

Фото из архива

Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны.

"Белтелеком" предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси. Акция проходит ко Дню Победы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Деревянное зодчество Новгородской области.

РЕПОРТАЖ: Как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море.

Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского "Динамо".

Курсант МЧС Вячеслав Кривошей стал победителем Республиканской универсиады по самбо среди мужских и женских команд, завоевав золотую медаль в весовой категории до 58 кг.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 4 мая.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 мая

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IX Научно-практическая конференция "Электронная культура" по теме "Реальность и виртуальность в условиях пандемии" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси.

Молодежный форум "Свет Великой Победы" пройдет по 6 мая в БГУ на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина". Мероприятие приурочено к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками форума станут более 150 представителей студенческих объединений БГУ.

Пасхальный фестиваль пройдет по 7 мая в Белорусской государственной академии музыки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

5 мая

В Республике Беларусь - День печати.

125 лет назад родился Слонский Евстафий Григорьевич (д.Юрьево Смолевичского р-на Минской обл.), Герой Советского Союза (1944). Участник гражданской войны 1918-1920 гг. В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. на Воронежской фронте. Заместитель командира полка майор Слонский отличился в 1943 г. в битве за Днепр в Киевской области, где с первыми подразделениями форсировал реку и овладел д.Юшки, чем обеспечил переправу своего полка. В бою личным примером вдохновлял бойцов, раненый, не покинул поля сражения. Погиб в 1943 г. при отражении контратаки врага.

115 лет назад родился Потехин Василий Васильевич (г.Москва), белорусский режиссер, заслуженный артист Беларуси (1949). Работал в БГТ-3, Мозырском колхозно-совхозном театре, Пинском областном драматическом театре, в Белгосэстраде, Белорусском театре юного зрителя. Поставил ряд спектаклей классического и национального репертуара: "Не верьте тишине" И.Шамякина, "Овод" по Э.Войнич, "Пора любви" В.Катаева, "Нестерка" В.Вольского и др. Умер в 1963 г.

95 лет назад родился Печкин Яромир Александрович (г.Санкт-Петербург), белорусский скульптор, архитектор. В 1952 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина в Ленинграде. Создатель ряда памятников бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, рельефов, скульптурных групп. Умер в 1976 г.

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