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07:17 Историко-патриотический марафон "Я пишу тебе из 41..." проходит в Могилеве Регионы
07:00 Картина дня: подготовка к ЭКСПО в Дубае, проект "Подвиг молодых" и как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море Общество
00:33 Билл Гейтс и его супруга заявили о расторжении брака В мире
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03.05.21 23:48 Во Франции произошел пожар в церкви святых Петра и Павла В мире
03.05.21 23:18 Юниоры Беларуси уступили россиянам в четвертьфинале хоккейного ЧМ Спорт
03.05.21 22:59 ФОТОФАКТ: В Большом театре продолжаются репетиции балета "Лебединое озеро" в постановке Елизарьева Культура
03.05.21 22:29 Из центра для несовершеннолетних преступников в Венесуэле сбежали более 50 человек В мире
03.05.21 21:55 В Гомельском районе пройдет акция "Памяти подвига будем верны" Регионы
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03.05.21 21:40 Каноны творчества преподавателей БГАИ раскроют на выставке в Минске Общество
03.05.21 21:29 Белорусский анимационный фильм "263 ночи" покажут ко Дню Победы в музее ВОВ Культура
03.05.21 21:21 Пасхальный фестиваль в Гомеле начнется 4 мая Регионы
03.05.21 21:11 В Беларуси планируют развивать проекты по использованию торфопродукции на цементных заводах Экономика
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03.05.21 20:39 Велопробег по местам памяти в Молодечненском районе соберет около 120 участников Регионы
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03.05.21 19:54 В Минске вынесли приговоры еще двум участникам массовых беспорядков Происшествия
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04 мая 2021, 07:00

Картина дня: подготовка к ЭКСПО в Дубае, проект "Подвиг молодых" и как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море

ВЧЕРА

Картина дня. 3 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с триумфом на чемпионате Европы в Сочи.

Фото из архива
Фото из архива

Павильон на 1400 кв.м с зонами бизнеса и инвестиций - как Беларусь представят на ЭКСПО в Дубае.

Игорь Петришенко во время заседания
Игорь Петришенко во время заседания

Белорусский республиканский союз молодежи запускает сегодня в социальных медиа республиканский патриотический онлайн-проект "Подвиг молодых", посвященный 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Фото организаторов
Фото организаторов

Сегодня в Витебской области стартовал патриотический челлендж "Эстафета памяти - единство поколений".

Фото из архива
Фото из архива

Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны.

"Белтелеком" предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатные звонки по Беларуси. Акция проходит ко Дню Победы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 834 пациента с COVID-19, выписаны 648.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Деревянное зодчество Новгородской области.

РЕПОРТАЖ: Как в Кричеве собирают корабли и мечтают о море.

Игорь Шуневич покидает пост генерального директора минского "Динамо".

Курсант МЧС Вячеслав Кривошей стал победителем Республиканской универсиады по самбо среди мужских и женских команд, завоевав золотую медаль в весовой категории до 58 кг.

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси на 4 мая.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 мая

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IX Научно-практическая конференция "Электронная культура" по теме "Реальность и виртуальность в условиях пандемии" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси.

Молодежный форум "Свет Великой Победы" пройдет по 6 мая в БГУ на базе спортивно-оздоровительного комплекса "Бригантина". Мероприятие приурочено к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участниками форума станут более 150 представителей студенческих объединений БГУ.

Пасхальный фестиваль пройдет по 7 мая в Белорусской государственной академии музыки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

5 мая

В Республике Беларусь - День печати.

125 лет назад родился Слонский Евстафий Григорьевич (д.Юрьево Смолевичского р-на Минской обл.), Герой Советского Союза (1944). Участник гражданской войны 1918-1920 гг. В Великую Отечественную войну с июня 1941 г. на Воронежской фронте. Заместитель командира полка майор Слонский отличился в 1943 г. в битве за Днепр в Киевской области, где с первыми подразделениями форсировал реку и овладел д.Юшки, чем обеспечил переправу своего полка. В бою личным примером вдохновлял бойцов, раненый, не покинул поля сражения. Погиб в 1943 г. при отражении контратаки врага.

115 лет назад родился Потехин Василий Васильевич (г.Москва), белорусский режиссер, заслуженный артист Беларуси (1949). Работал в БГТ-3, Мозырском колхозно-совхозном театре, Пинском областном драматическом театре, в Белгосэстраде, Белорусском театре юного зрителя. Поставил ряд спектаклей классического и национального репертуара: "Не верьте тишине" И.Шамякина, "Овод" по Э.Войнич, "Пора любви" В.Катаева, "Нестерка" В.Вольского и др. Умер в 1963 г.

95 лет назад родился Печкин Яромир Александрович (г.Санкт-Петербург), белорусский скульптор, архитектор. В 1952 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина в Ленинграде. Создатель ряда памятников бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, рельефов, скульптурных групп. Умер в 1976 г.

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