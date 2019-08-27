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27 августа 2019, 07:00

Картина дня: подготовка к школе, общежития для студентов и как проходят соревнования WorldSkills

ВЧЕРА

Картина дня. 26 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра образования Игоря Карпенко. Глава государства потребовал обеспечить подготовку к школе всех без исключения детей. Александр Лукашенко также обратил внимание на недопустимость слишком большой нагрузки на детей в школах, особенно домашними заданиями. Учитель является центральной фигурой в белорусском обществе, отметил глава государства. Зарплаты учителей в Беларуси должны равняться как минимум средней зарплате по стране. Президент поручил до конца года провести расширенное совещание по теме образования с участием не только представителей Министерства образования, но и педагогической общественности, экспертов.

Александр Лукашенко и Игорь Карпенко
Александр Лукашенко и Игорь Карпенко

Министерство образования предпринимает необходимые меры для безопасного пребывания детей в учреждениях образования, но при этом не намерено устанавливать тотальный контроль в школах. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Игорь Карпенко пригласил главу государства 2 сентября принять участие в открытии школы-новостройки в Уручье.

Игорь Карпенко. Фото из архива
Игорь Карпенко. Фото из архива

Первый Белорусско-израильский форум высоких технологий и инноваций по информационно-коммуникационным, био- и нано- технологиям, а также инновационным материалам, пройдет в Минске осенью. Такая договоренность достигнута во время встречи председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Беларуси Алоном Шогамом.

Актуальные вопросы многосторонней повестки дня, в том числе международную безопасность, разоружение и борьбу с терроризмом, совместные мероприятия в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также гуманитарное и культурное двустороннее сотрудничество обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Дмитрий Мезенцев и Андрей Дапкюнас. Фото МИД
Дмитрий Мезенцев и Андрей Дапкюнас. Фото МИД

Экспорт белорусской сельхозпродукции в первом полугодии составил $2,577 млрд, что на 1,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов. Беларусь планирует получить право поставок картофеля, говядины и мяса птицы в ЕС. Беларусь рассчитывает до конца года получить право на поставки говядины в Турцию. В первом полугодии Беларусь увеличила экспорт мясной продукции в Китай в 38 раз по сравнению с январем-июнем 2018 года.

Около 900 вкладов на Br3,5 млн открыто с начала года через сельские отделения почтовой связи, сообщила заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина.

Фото из архива
Фото из архива

В БГУ 78% нуждающихся в жилье студентов получат места в общежитиях. БГПУ обеспечит местами в общежитиях всех иногородних первокурсников.

Учение с транспортными войсками пройдет в Беларуси 27-29 августа, в нем примут участие в том числе призванные из запаса военнослужащие.

В Беларуси продолжается пожароопасный сезон. За прошедшую неделю гослесохрана ликвидировала 16 возгораний в лесном фонде.

Фото из архива
Фото из архива

Очередные исследования проб воды из водоемов в районе всех столичных пляжей показали, что купание в них безопасно, сообщили в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Минское метро перешло на зимний режим работы с 26 августа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 августа

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Онлайн-конференция об особенностях правовых отношений в садоводческих товариществах пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Участие примут представители министерств экономики и юстиции, Государственного комитета по имуществу, Минского облисполкома, ГПО "Белэнерго". Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ", присылать в Viber и Telegram на номер 8044-583-84-04. Ответы будут публиковаться после 12.00 по мере готовности.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню белорусской письменности. Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Обеспечение экологической безопасности Республики Беларусь". Начало в 12.30.

В Минске в Доме прессы впервые продемонстрируют факсимильное воспроизведение Брестской библии 1563 года, выполненное Национальной библиотекой Беларуси. Начало в 11.00.

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Знаменательные даты 28 августа

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145 лет назад родился Власов Александр Никитович (г.Вилейка Минской обл.), белорусский общественный и культурный деятель, публицист, издатель. Один из основателей белорусского издательского общества "Наша хата" в Вильно. Участвовал в печатании белорусских календарей, книг Я.Коласа, М.Богдановича, Э.Ожешко и др. Организатор и один из руководителей Товарищества белорусской школы. В 1922-1929 годах под его опекой действовала Радошковичская белорусская гимназия им.Ф.Скорины. Автор статей "О ткачестве в Беларуси", "Что думает народ о школах", "О дорогах в Беларуси" и др. Писал о развитии пищевой промышленности, опубликовал экономический очерк "Беларусь. Литва". В 1939 году репрессирован. Умер в 1941 году. Реабилитирован в 1961 году.

110 лет назад родился Бергер Михаил Аркадьевич (г.Минск), белорусский пианист, педагог, заслуженный артист Беларуси, профессор. Выступал в концертах как солист и ансамблист. Автор фортепианных произведений "Вариации", "Этюды", обработок народных мелодий, пьес для детей, фантазий для скрипки и фортепиано и др. Умер в 1981 году.

95 лет назад родилась Ковалева Евгения Антоновна (г.Рогачев Гомельской обл.), актриса, заслуженная артистка Беларуси. Окончила студию при Белорусском театре им.Я.Купалы, работала в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Творческая индивидуальность проявилась в создании правдивых, искренних народных характеров в белорусском национальном репертуаре. Среди ролей: Поля ("Характеры" В.Шукшина), Даша ("Цитадель славы" К.Губаревича), Оксана ("Таблетку под язык" А.Макаенка) и др. Умерла в 2006 году.

70 лет назад родилась Петрик Лариса Леонидовна (Россия), белорусская спортсменка (спортивная гимнастика), заслуженный мастер спорта СССР. Чемпионка Олимпийских игр в командном зачете и в вольных упражнениях, бронзовый призер в упражнениях на гимнастическом бревне. Чемпионка мира в командном зачете. Серебряный в командном зачете и бронзовый в упражнениях на бревне призер чемпионатов мира. Бронзовый призер чемпионата Европы в вольных упражнениях и на бревне. В 1963-1969 годах инструктор Белорусского республиканского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

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