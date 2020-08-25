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25 августа 2020, 07:00

Картина дня: подготовка к учебному году, программа жилищного строительства и вакцинация от гриппа

ВЧЕРА

Картина дня. 24 августа

В Беларуси надо очень активно начинать новый учебный год. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко. Президент потребовал защитить учителей в школах от всяких нападок.

Александр Лукашенко, Игорь Петришенко, Игорь Карпенко
Александр Лукашенко, Игорь Петришенко, Игорь Карпенко

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина. Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении. Кроме того, главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. Граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации.

Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение принял глава государства Александр Лукашенко.

Дмитрий Пиневич и Наталья Кочанова
Дмитрий Пиневич и Наталья Кочанова

Более 40 трудовых коллективов Малоритского района Брестской области подписали открытое письмо в поддержку Президента, сообщил председатель райисполкома Михаил Баценко. Идея родилась, когда делегация района возвращалась с митинга в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, который прошел 16 августа на площади Независимости в Минске. Во время своего выступления Александр Лукашенко, в частности, упомянул Малориту.

Министерство обороны информирует о попытке нарушения воздушного пространства Беларуси.

МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности в связи с проведением на территории Беларуси ряда общественно-политических массовых мероприятий 23 августа. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Профсоюзы призвали работников не поддаваться на провокации. Такой призыв содержится в решении Президиума Федерации профсоюзов Беларуси, заседание которого прошло сегодня в штаб-квартире национального профцентра.

Михаил Орда. Фото ФПБ
Михаил Орда. Фото ФПБ

Белорусские компании заинтересованы в экспорте продукции в Красноярский край. Об этом шла речь на бизнес-встрече онлайн, сообщили в Белорусской торгово-промышленной палате.

БМЗ планирует увеличить выпуск металлокорда и проволоки по итогам августа.

"Беллегпром" отмечает положительную динамику производства в кожевенно-обувной отрасли.

Татьяна Лугина. Фото концерна "Беллегпром"
Татьяна Лугина. Фото концерна "Беллегпром"

Белорусские аграрии намолотили 7,5 млн т зерна.

Программа жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывается в Минске. Такая информация размещена на официальном Telegram-канале Минского горисполкома.

Национальный банк Беларуси принял решение о приостановлении с 24 августа по 15 сентября 2020 года проведения постоянно доступных операций поддержки ликвидности в форме кредитов овернайт.

В БГУ на все формы получения высшего образования зачислены более 5 тыс. абитуриентов.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси выздоровели и выписаны 68 925 пациентов с COVID-19.

В Беларуси началась подготовка к кампании вакцинации против гриппа, которая в этом году пройдет в особенных условиях.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию, сообщает со ссылкой на сайт перевозчика.

Фото из архива
Фото из архива

С 1 сентября граждане Украины будут въезжать в Беларусь по-новому, сообщили в Госпогранкомитете.

Николай Януш признан лучшим игроком 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси.

Николай Януш (в центре)
Николай Януш (в центре)

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 августа

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Завершение детской летней оздоровительной кампании 2020 года. Пребывание детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных и стационарных лагерях". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 августа

140 лет назад родился Аполлинер Гийом (наст. Вильгельм Аполлинарий Кастровицкий) (г.Рим), французский поэт. Род поэта белорусского происхождения - Кастровицкие владели поместьем Дорошковичи под Новогрудком. После восстания 1863-1864 годов имение было конфисковано, дед Гийома эмигрировал в Италию, там и прошли детство и юность поэта. С 1899 года Аполлинер в Париже. Участник 1-й мировой войны. Литературную деятельность он начал в 1901 году. Во многих произведениях поэта прослеживается духовная связь со славянскими странами (роман "Женщина в кресле", рассказ "Встреча в Праге" и др.). Большинство произведений поэта опубликовано посмертно. При жизни вышли сборники "Алкоголь. Стихи 1898-1913", "Каллиграммы. Стихотворения Войны и Мира" и некоторые другие. Широкую известность получил роман Аполлинера "Женщина". На белорусский язык произведения поэта переводила Э.Огнецвет (сборник "Земной океан"). Умер в 1918 году.

80 лет назад родился Артимович Анатолий Ефимович (д.Куренец Вилейского р-на Минской обл.), белорусский скульптор, профессор, заслуженный деятель искусств Беларуси (2013). В 1966 году окончил Белорусский театрально-художественный институт, преподает в Белорусской академии искусств. Работает в области монументальной и мемориальной скульптуры. Один из создателей Кургана Славы Советской Армии - освободительницы Беларуси, мемориального комплекса Брестская крепость-герой. Лауреат Государственной премии Беларуси (1999).

95 лет назад родился Тодоровский Петр Ефимович, российский кинооператор и режиссер кино, народный артист России (1985). Среди операторских работ художественный фильм "Весна на Заречной улице". Режиссер кинофильмов "Верность", "Городской романс", "Любимая женщина механика Гаврилова", "Военно-полевой роман" и др. Лауреат Государственной премии России (1995). Умер в 2013 году.

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