Картина дня: подготовка к ВНС, приглашение на Игры в Пекине и как встретить китайский Новый год

ВЧЕРА

Картина дня. 8 февраля

В преддверии VI Всебелорусского народного собрания Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заключительное совещание по вопросам подготовки и проведения форума.

Александр Лукашенко во время совещания

Результаты и выводы анонсированного Президентом масштабного социологического исследования, несомненно, позволят прямо или косвенно ответить на вопросы, связанные с потенциальными сценариями будущего развития белорусского общества. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Как нам подойти к вопросу об устойчивом развитии?

Коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся Беларуси отправлено в Совет Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Подпись под письмом оставили более 1 млн 130 тыс. работников предприятий и организаций нашей страны. Это солидарный протест трудящихся против незаконных и необоснованных мер, принятых Евросоюзом в отношении белорусских предприятий.

Беларусь будет готова ввести маркировку молочной продукции в срок, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков. Беларусь и Россия в 2021 году сохранили балансы поставок продовольствия на уровне 2020-го. Беларусь рассчитывает в 2025 году нарастить экспорт сельхозпродукции до $7 млрд.

Фото из архива

В Беларуси в новой пятилетке будут пересмотрены подходы по оказанию адресной помощи семьям с одним-двумя детьми. О поэтапных изменениях рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Младенческая и материнская смертность в Беларуси в 2020 году достигли исторических минимумов.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19, выписаны 526.

Фото из архива

Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное сообщение. БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетов.

"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Москвы в Минск до пяти в неделю.

"Белавиа" приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля.

Фото из архива

Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку.

Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Взять Быка за рога - советы посла КНР, как правильно встретить китайский Новый год.

Минсвязи выпускает марку "Год Быка".

Фото из архива

Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Белорусские легкоатлеты завоевали три серебряных награды на турнирах во Франции, Эстонии и Германии.

Работники МЧС завоевали золото и серебро на чемпионате Беларуси по самбо.

Фото МЧС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Беларусь - Китай: новый вектор развития в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества", приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Начало в 11.30.

В Республиканском доме молодежи в Минске пройдет открытый онлайн-диалог БРСМ "Единство. Развитие. Независимость".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 февраля

90 лет назад родился Подкина Марианна Борисовна (г.Краснодар, Россия), российская и белорусская артистка балета, педагог, народная артистка России (1967). В 1950 году окончила Пермское хореографическое училище. В 1950-1991 годах работала в российских и зарубежных театрах. С 1994 года репетитор-педагог в Государственном театре музыкальной комедии Республики Беларусь, с 1998 года в Национальном академическом театре балета Беларуси. До 1974 года выступала на сцене. Среди партий: Одиллия ("Лебединое озеро" П.Чайковского), Хозяйка Медной горы ("Каменный цветок" С.Прокофьева) и др. Умерла в 2003 году.

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