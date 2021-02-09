Картина дня: подготовка к ВНС, приглашение на Игры в Пекине и как встретить китайский Новый год

ВЧЕРА
Картина дня. 8 февраля
В преддверии VI Всебелорусского народного собрания Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заключительное совещание по вопросам подготовки и проведения форума.
Результаты и выводы анонсированного Президентом масштабного социологического исследования, несомненно, позволят прямо или косвенно ответить на вопросы, связанные с потенциальными сценариями будущего развития белорусского общества. Такое мнение высказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников.
КОММЕНТАРИЙ: Как нам подойти к вопросу об устойчивом развитии?
Коллективное письмо против санкций с подписями трудящихся Беларуси отправлено в Совет Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. Подпись под письмом оставили более 1 млн 130 тыс. работников предприятий и организаций нашей страны. Это солидарный протест трудящихся против незаконных и необоснованных мер, принятых Евросоюзом в отношении белорусских предприятий.
Беларусь будет готова ввести маркировку молочной продукции в срок, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Беларусь в 2020 году начала поставки сельхозпродукции на 20 новых рынков. Беларусь и Россия в 2021 году сохранили балансы поставок продовольствия на уровне 2020-го. Беларусь рассчитывает в 2025 году нарастить экспорт сельхозпродукции до $7 млрд.
В Беларуси в новой пятилетке будут пересмотрены подходы по оказанию адресной помощи семьям с одним-двумя детьми. О поэтапных изменениях рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Младенческая и материнская смертность в Беларуси в 2020 году достигли исторических минимумов.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 808 пациентов с COVID-19, выписаны 526.
Беларусь и Россия возобновляют железнодорожное сообщение. БЖД на первый рейс Минск - Москва продала более 230 билетов.
"Аэрофлот" увеличивает число рейсов из Москвы в Минск до пяти в неделю.
"Белавиа" приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля.
Белорусские и российские военные проводят совместную штабную тренировку.
ИНТЕРВЬЮ: Взять Быка за рога - советы посла КНР, как правильно встретить китайский Новый год.
Минсвязи выпускает марку "Год Быка".
Национальный олимпийский комитет Беларуси получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Белорусские легкоатлеты завоевали три серебряных награды на турнирах во Франции, Эстонии и Германии.
Работники МЧС завоевали золото и серебро на чемпионате Беларуси по самбо.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 9 февраля
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Беларусь - Китай: новый вектор развития в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества", приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. Начало в 11.30.
В Республиканском доме молодежи в Минске пройдет открытый онлайн-диалог БРСМ "Единство. Развитие. Независимость".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 февраля
90 лет назад родился Подкина Марианна Борисовна (г.Краснодар, Россия), российская и белорусская артистка балета, педагог, народная артистка России (1967). В 1950 году окончила Пермское хореографическое училище. В 1950-1991 годах работала в российских и зарубежных театрах. С 1994 года репетитор-педагог в Государственном театре музыкальной комедии Республики Беларусь, с 1998 года в Национальном академическом театре балета Беларуси. До 1974 года выступала на сцене. Среди партий: Одиллия ("Лебединое озеро" П.Чайковского), Хозяйка Медной горы ("Каменный цветок" С.Прокофьева) и др. Умерла в 2003 году.
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