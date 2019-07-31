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Картина дня: подготовка к выборам, экономические задачи на 2020 год и I Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Общество 31.07.2019 | 07:00

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Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с председателем ЦИК Лидией Ермошиной. Парламентские выборы пройдут в Беларуси по закону и в рамках Конституции, заявил глава государства. Лидия Ермошина предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября. Александр Лукашенко поручил проработать эти предложения, еще раз проинформировать его и подготовить соответствующие проекты указов. Беларусь будет без ограничений приглашать международных наблюдателей на выборы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, сообщила председатель ЦИК. Она также рассказала, что к парламентским выборам в Беларуси начнет работать новое мобильное приложение, с его помощью избиратели смогут точно определить свой участок для голосования и даже маршрут к нему.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о ходе реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы". Глава государства напомнил, что, когда принималось решение об образовании Белорусской национальной биотехнологической корпорации, ставилась амбициозная цель создать предприятие завтрашнего дня.

Во время доклада
Во время доклада

Правительство определило экономические задачи на 2020 год, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании в Совете Министров, где обсуждались основные прогнозные документы на следующий год.

Сергей Румас
Сергей Румас

Бюджет Беларуси на 2020 год планируется с дефицитом Br1,4 млрд, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Он отметил, что источники для финансирования дефицита бюджета накоплены. Максим Ермолович сообщил, что в бюджете Беларуси 2020 года для финансирования программы семейного капитала планируется предусмотреть около Br350 млн.

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана создает предпосылки для конкретных проектов, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Садыком Сафаевым. Михаил Мясникович подчеркнул, что двум странам необходимо двигаться по пути создания совместных компаний. Беларуси и Узбекистану необходимо гармонизировать национальные торговые законодательства, заявил председатель Совета Республики. Форум регионов Беларуси и Узбекистана открыл новые горизонты взаимодействия во многих областях, заявил Садык Сафаев.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве подписан на I Форуме регионов Беларуси и Узбекистана. Минск и Ташкент проведут Дни культуры, бизнес-форумы и совместные спортивные тренировки.

Во время подписания
Во время подписания

Совместное белорусско-узбекское фармацевтическое предприятие, которое создается в Узбекистане, начнет отгрузку продукции на его рынок в 2020 году, сообщил и. о. генерального директора Управляющей компании холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин.

За первое полугодие 2019 года Минск выполнил четыре из шести ключевых показателей эффективности работы, сообщил председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович. Более 12 тыс. минчан будут трудоустроены на вновь созданные рабочие места по итогам I полугодия. География экспорта предприятий Минска продолжает расширятся, в настоящее время товары экспортируются в 119 стран.

Венгерская авиакомпания Wizz Air весной 2020 года начнет осуществлять полеты по маршруту Будапешт-Минск, сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский.

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Фото из архива
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115 лет назад родился Минкевич Франц Адольфович (г.Минск), Герой Советского Союза. В период Великой Отечественной войны совершил 97 боевых вылетов с целью бомбардировки военно-промышленных объектов, высадки парашютистов в тылу врага. С января 1942 года как ведущий группы тяжелых бомбардировщиков участвовал в налетах на Берлин, в мае 1942-го группа бомбардировщиков под его командованием бомбила военные объекты и железнодорожные станции в оккупированном Минске. До 1947 года в Советской Армии, полковник, затем до 1962 года на хозяйственной работе. Умер в 1988 году.

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