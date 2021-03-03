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07:00 Картина дня: подробности переговоров с Путиным, когда начнется вакцинация от COVID и цветы к 8 Марта Общество
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03 марта 2021, 07:00

Картина дня: подробности переговоров с Путиным, когда начнется вакцинация от COVID и цветы к 8 Марта

ВЧЕРА

Картина дня. 2 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере рассказал о подробностях недавних переговоров с Президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы. По его словам, на встрече с российским лидером, в частности, обсуждалось взаимодействие в формате Союзного государства, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, противостояние различным вызовам, в том числе внешним. При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы.

Во время совещания
Во время совещания

Военные Беларуси и России подписали пятилетнюю программу стратегического партнерства.

Фото из архива
Фото из архива

Заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин заявил, что Союзное государство в случае необходимости готово использовать соответствующие механизмы для защиты от давления из-за рубежа.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №77 "О деятельности таможенных органов". Документ направлен на создание более комфортных условий перемещения граждан через границу.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №76 "Об оформлении правоудостоверяющих документов".

Беларусь придает большое значение участию в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, член Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Рачков. С учетом обстановки в мире информационная безопасность становится во главу угла, заявил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко потребовал принять меры для реализации директив о развитии ЖКХ и стройотрасли.

Роман Головченко
Роман Головченко

Новые строительные нормы утверждены в Беларуси.

Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением извне, заявил во время встречи с коллективом СОАО "Коммунарка" генеральный прокурор Андрей Швед.

Андрей Швед
Андрей Швед

Суд в Минске вынес обвинительный приговор по делу о разглашении врачебной тайны.

Екатерина Борисевич
Екатерина Борисевич

Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Светланы Тихановской. Данные обстоятельства стали известны в ходе расследования дела Сергея Тихановского и выделены в отдельное производство.

Белорусские предприятия подписали контракты на $7 млн на продовольственной выставке в Дубае.

Субсидию на организацию своего дела в 2020 году получили более 1,6 тыс. безработных.

К вакцинации от коронавируса всех желающих планируется приступить в апреле. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Минск и Гродненская область станут пилотными регионами по внедрению методов распределения бюджетного финансирования на оказание медпомощи.

Во время заседания
Во время заседания

Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 869 пациентов с COVID-19, выписаны 788.

Фото из архива
Фото из архива

Более 211 тыс. человек оздоровились в санаторно-курортных организациях Минской области в 2020 году.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси разрабатывают проект закона о регулировании безопасности при использовании атомной энергии. Об этом сообщила начальник сектора правового обеспечения Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Елена Жигалко во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА.

Во время брифинга
Во время брифинга

КОММЕНТАРИЙ: Ядерное право: как в Беларуси регулируют использование атомной энергии и радиационную безопасность

Леса Беларуси ежегодно поглощают более 35 млн т углекислого газа, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

ФОТОФАКТ: Минский парниково-тепличный комбинат к 8 Марта подготовил 170 тыс. тюльпанов и 50 тыс. роз

Минспорт утвердил перечень высоких результатов для команд.

Нацрекорд и 7 медалей: курсанты Университета МЧС выступили на соревнованиях по гиревому марафону.

Футболисты "Шахтера" впервые стали обладателями Суперкубка Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 марта

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Современные решения для комфортного жилья и зеленого строительства от отечественных предприятий". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Роль женщин в белорусском обществе. Актуальные вопросы семейной политики, материнства и детства, социальной защиты", приуроченная к Международному женскому дню - 8 Марта. Начало в 11.00.

Республиканский промопроект "Выбираем студотряд!" стартует в учреждениях образования.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 марта

В Республике Беларусь - День милиции.

75 лет назад родился Яковлев Вадим Васильевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1985). Снимался в фильмах "Угол падения", "Любовь Яровая", "Долгие версты войны", "Его батальон" и др.

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