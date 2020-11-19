Картина дня: поезда на праздники, обустройство военных городков и Кальварийская башня

ВЧЕРА

Картина дня. 18 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Хайсама бен Тарека аль Саида и граждан этой страны с юбилейным, 50-м Национальным днем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил жителей Латвии с 102-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.

Фото из архива

В Новополоцке прошло выездное заседание научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси. Эксперты под председательством спикера верхней палаты Натальи Кочановой обсудили перспективы развития инновационно-промышленного Новополоцкого нефтехимического кластера.

Базовая ставка в Беларуси с 1 января 2021 года вырастет до Br195. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 18 ноября 2020 года №659.

Совмин уточнил список должностных лиц - представителей государства в органах управления ОАО.

Государственная программа "Обустройство военных городков" на 2021-2025 годы утверждена в Беларуси.

Разъяснительная работа, патрули милиции, дежурства - такие меры по наведению порядка приняты для отдельных территорий Минска. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

Депутаты Мингорсовета проголосовали за внесение изменений в инвестиционную программу Минска на 2020 год.

Проблемы, вызванные пандемией COVID-19, снизили уровень международного сотрудничества в сфере безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

К проектированию объектов дорожной отрасли нужно выработать новые подходы. Об этом сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время посещения ГП "Белгипродор".

Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов во внутриреспубликанском сообщении на новогодние и рождественские праздники.

Фото из архива

Авиакомпания "Белавиа" продлила до 26 ноября приостановку рейсов в Баку.

ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" поставит 330 автобусов "Минсктрансу".

В Беларуси на 18 ноября выздоровели и выписаны 98 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Фото из архива

Наше здоровье - в наших руках: Караник о масках, социальной дистанции и второй волне коронавируса.

КОММЕНТАРИЙ: Алина Дронина: Диагностируем коронавирус по мировым стандартам

Фото из архива

На территории Брестской и Гродненской областей вводится обязательный масочный режим.

В Беларуси с 18 по 24 ноября по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирная неделя правильного использования антибиотиков.

ФОТОФАКТ: В Минске восстановили Кальварийскую башню

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 ноября

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Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец проведет с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц (строго по записи).

Министр иностранных дел Владимир Макей проведет прием граждан в Молодечненском райисполкоме.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Урожай-2020: итоги и достижения. Диверсификация экспорта продуктов питания". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Социокультурная политика белорусского государства - ключевой фактор укрепления единства нации.

Презентация международного фестиваля "Арт-Минск" и выставочного проекта "Графика года". Начало в 13.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Защита прав ребенка в Республике Беларусь. Развитие ювенальной юстиции". Начало в 15.00.

ХIХ Международная конференция "Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2020)" пройдет в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси.

Электронная ярмарка вакансий для молодых специалистов пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Рабочие места предложат ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ГП "Минсктранс" (два филиала), РУП "Белмедпрепараты", УП "Минсккоммунтеплосеть", ОАО "Минскремстрой" и ООО "Деливери Плюс".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 ноября

Всемирный день ребенка. Отмечается ежегодно по призыву ООН в ознаменование принятия 20 ноября 1959 года XIV сессией Генеральной Ассамблеи ООН Декларации прав ребенка и Конвенции по правам ребенка.

День индустриализации Африки. В рамках второго Десятилетия промышленного развития Африки (1991-2000 годы) Генеральная Ассамблея провозгласила 20 ноября Днем индустриализации Африки (резолюция 44/237 от 22 декабря 1989 года). Целью проведения Дня является заручиться поддержкой международного сообщества в деле индустриализации Африки.

75 лет назад начался Нюрнбергский процесс над главными фашистскими преступниками (окончен 01.10.1946). Процесс проводил Международный военный трибунал, созданный Лондонским соглашением между СССР, США, Францией и Великобританией, к которому присоединились еще 19 государств.

10 лет назад Минск стал столицей VIII Международного детского песенного конкурса "Евровидение-2010". Творческое состязание юных артистов из 14 стран наблюдали не только 17 тысяч зрителей в комплексе "Минск-Арена", но и телевизионная аудитория 20 стран. По признанию исполнительного продюсера Европейского вещательного союза Сванте Стокселиуса, шоу в Минске было "одним из лучших, на которых он когда-либо бывал". Победу на конкурсе одержал представитель Армении Владимир Арзуманян. Белорусский участник Даниил Козлов вошел в пятерку лучших.

140 лет назад родился Климов Михаил Михайлович, русский актер, народный артист СССР (1937). С 1909 года в Малом театре. Обладал ярким комедийным дарованием. Лучшие роли в русском классическом репертуаре: Лыняев и Городулин ("Волки и овцы" и "На всякого мудреца довольно простоты" А.Н.Островского), Толоконников ("Растеряева улица" Г.И.Успенского). Снимался в фильмах "Процесс о трех миллионах", "Человек из ресторана" и др. Умер в 1942 году.

95 лет назад родилась Плисецкая Майя Михайловна, российская артистка балета, балетмейстер, народная артистка СССР (1959), Герой Социалистического Труда (1985). В 1943-1990 годах солистка Большого театра в Москве. В 1983-1984 годах художественный руководитель балетной труппы Римского оперного театра, в 1988-1990 годах в Мадриде. Создала технически совершенные образы, которые отличаются героической патетикой, психологической глубиной. Среди лучших творческих достижений: "Умирающий лебедь", "Кармен-сюита", "Гибель розы". В последние годы талант балерины еще больше раскрылся в балетах-монологах "Айседора" и "Болеро". Как балетмейстер она поставила балеты "Анна Каренина", "Чайка". С успехом снималась на телевидении и в кино. Лауреат Ленинской премии (1964), премии А.Павловой (1962). Умерла в 2015 году.

70 лет назад родился Ткаченок Александр Леонидович, актер, народный артист Беларуси (1998). В 1998 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1975 года актер Национального академического драматического театра им.М.Горького. Актер большого творческого диапазона и высокого профессионального мастерства. Среди ролей: Лопахин ("Вишневый сад" А.Чехова), Мольер ("Мольер" М.Булгакова), Актер ("На дне" М.Горького) и др. Снялся в фильмах "Жил-был доктор", "Михайло Ломоносов", телевизионных постановках. Как режиссер поставил спектакль "Шум за сценой". Лауреат Государственной премии Беларуси (1986).

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