Картина дня: поездка Лукашенко на "Белгипс", доставка продуктов пожилым и топ городов для виртуальных туров

ВЧЕРА

Картина дня. 27 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ОАО "Белгипс". Главе государства доложили о выполнении его поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Президент считает необходимым вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны. Александр Лукашенко также высказался о застройке Минска. Глава государства во время общения с трудовым коллективом ОАО "Белгипс" пообещал работникам помочь с расширением участка дороги от МКАД до предприятия. Президент также отметил, что в Беларуси принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Он также сообщил, что Беларусь не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы. Президент предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия

Весенний сев в Витебской области должен быть организован четко и эффективно. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси Сергей Румас перед председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым во время ознакомления с весенне-полевыми работами в ОАО "Подъельцы" Миорского района.

Сергей Румас во время посещения ОАО "Подъельцы" Миорского района

Правительство изучит возможность льгот инвесторам для строительства гостиниц. Это предусмотрено планом мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси, который утвержден первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым.

Национальный банк планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка. НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода.

Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам с учетом рекомендаций Нацбанка, сообщили представители банков.

ОАО "АСБ Беларусбанк" отменил ряд ограничений по отдельным видам операций с банковскими карточками, сообщили в отделе коммуникаций банка.

Фото из архива

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий людям будут максимально произведены в первые дни апреля. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

Предлагаемая одиноким пожилым и инвалидам помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств с каждым днем становится все более востребованной. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

В Беларуси выздоровели 32 пациента, которые были заражены коронавирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото из архива

Минздрав рассчитывает на сознательность белорусов по поводу своего здоровья, заявила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова. Белорусская промышленность удовлетворяет потребность в дезсредствах, заявил начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Минздрава Юрий Дадян. Служба скорой медицинской помощи работает в обычном режиме, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил признательность белорусскому народу за акцию солидарности с Италией в связи с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса.

Национальная библиотека

Генеральное консульство Беларуси в Шанхае передало медицинские средства индивидуальной защиты Центру изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете.

Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае

Авиакомпания "Белавиа" продолжит полеты в Москву, несмотря на решение РФ о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Минск возглавляет топ лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, экскурсий по музеям и достопримечательностям через интернет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28-29 марта

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Университет гражданской защиты МЧС 28 марта впервые проведет день открытых дверей в онлайн-режиме. Мероприятие начнется в 11.00 и будет транслироваться на YouTube-канале университета.

Республиканский театр белорусской драматургии 28 марта покажет на своем YouTube-канале трансляцию спектакля "Адэль".

Купаловский театр в рамках проекта "Тыдзень Купалаўскага online" организует 29 марта показ записи спектакля "Школа падаткаплацельшчыкаў".

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" по 4 апреля пройдет в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

29 марта

120 лет назад родился Корш-Саблин Владимир Владимирович, белорусский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1935), народный артист Беларуси (1955), народный артист СССР (1969). Один из основоположников белорусского художественного кинематографа. В 1945-1960 годах и 1969-1974 годах художественный руководитель киностудии "Беларусьфильм". Основное место в творчестве занимали фильмы историко-революционной тематики с характерной романтической приподнятостью, эпической широтой. Как режиссер дебютировал фильмом "В огне рожденная". Постановщик первого звукового фильма в белорусском игровом кино "Первый взвод". Поставил фильмы "Золотые огни", "Поют жаворонки", "Константин Заслонов" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968), Государственной премии СССР (1950). Умер в 1974 году.

115 лет назад родился Гринблат Моисей Яковлевич, белорусский этнограф, фольклорист, историк, кандидат исторических наук (1945). Окончил Ленинградский университет. Работал в Белорусском отделе Наркомпроса БССР, актером в труппе В.Голубка. Исследовал происхождение, быт и культуру белорусов, народную лексику. Один из авторов исследования "Белорусское народное устно-поэтическое творчество". Составил сборники фольклора "Песни белорусского народа", "Загадки" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986, посмертно). Умер в 1983 году.

30 марта

75 лет назад родился Эрик Клэптон, английский рок-музыкант, певец и композитор, один из основателей британского блюза. Единственный артист, чье имя трижды занесено в американский Зал славы рок-н-ролла.

75 лет назад родился Толубеев Андрей Юрьевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1991). Снимался в фильмах "Убить дракона", "Слезы капали", "Ребро Адама", в телесериалах "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург". Умер в 2008 году.

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