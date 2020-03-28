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Общество
28 марта 2020, 09:00

Картина дня: поездка Лукашенко на "Белгипс", доставка продуктов пожилым и топ городов для виртуальных туров

ВЧЕРА

Картина дня. 27 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил ОАО "Белгипс". Главе государства доложили о выполнении его поручений по развитию производства строительных материалов в Беларуси и реализации инвестиционных проектов в этой сфере. Президент считает необходимым вернуться к теме норм в строительстве, чтобы они не были избыточны. Александр Лукашенко также высказался о застройке Минска. Глава государства во время общения с трудовым коллективом ОАО "Белгипс" пообещал работникам помочь с расширением участка дороги от МКАД до предприятия. Президент также отметил, что в Беларуси принимаются необходимые меры по профилактике и предотвращению распространения коронавируса COVID-2019. Он также сообщил, что Беларусь не будет отменять мероприятия к 75-летию Победы. Президент предостерег бизнес от увольнения людей в сложное время.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия
Александр Лукашенко во время посещения предприятия

Весенний сев в Витебской области должен быть организован четко и эффективно. Такую задачу поставил премьер-министр Беларуси Сергей Румас перед председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым во время ознакомления с весенне-полевыми работами в ОАО "Подъельцы" Миорского района.

Сергей Румас во время посещения ОАО "Подъельцы" Миорского района
Сергей Румас во время посещения ОАО "Подъельцы" Миорского района

Правительство изучит возможность льгот инвесторам для строительства гостиниц. Это предусмотрено планом мероприятий по совершенствованию инвестиционного климата в Беларуси, который утвержден первым заместителем премьер-министра Дмитрием Крутым.

Национальный банк планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка. НББ рекомендовал банкам рассмотреть возможность увеличения лимитов операций в магазинах без ввода ПИН-кода.

Белорусские банки готовы рассматривать предоставление кредитных каникул физлицам с учетом рекомендаций Нацбанка, сообщили представители банков.

ОАО "АСБ Беларусбанк" отменил ряд ограничений по отдельным видам операций с банковскими карточками, сообщили в отделе коммуникаций банка.

Фото из архива
Фото из архива

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пострадавшим от ее последствий людям будут максимально произведены в первые дни апреля. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

Предлагаемая одиноким пожилым и инвалидам помощь в доставке на дом продуктов питания и лекарств с каждым днем становится все более востребованной. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак.

В Беларуси выздоровели 32 пациента, которые были заражены коронавирусом COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Фото из архива
Фото из архива

Минздрав рассчитывает на сознательность белорусов по поводу своего здоровья, заявила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова. Белорусская промышленность удовлетворяет потребность в дезсредствах, заявил начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Минздрава Юрий Дадян. Служба скорой медицинской помощи работает в обычном режиме, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. Минздрав сообщил о средствах на благотворительном счете для помощи медикам на фоне коронавируса.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди выразил признательность белорусскому народу за акцию солидарности с Италией в связи с чрезвычайной ситуацией из-за коронавируса.

Национальная библиотека
Национальная библиотека

Генеральное консульство Беларуси в Шанхае передало медицинские средства индивидуальной защиты Центру изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете.

Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае
Фото генерального консульства Беларуси в Шанхае

Авиакомпания "Белавиа" продолжит полеты в Москву, несмотря на решение РФ о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Минск возглавляет топ лучших городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, экскурсий по музеям и достопримечательностям через интернет.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28-29 марта

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Университет гражданской защиты МЧС 28 марта впервые проведет день открытых дверей в онлайн-режиме. Мероприятие начнется в 11.00 и будет транслироваться на YouTube-канале университета.

Республиканский театр белорусской драматургии 28 марта покажет на своем YouTube-канале трансляцию спектакля "Адэль".

Купаловский театр в рамках проекта "Тыдзень Купалаўскага online" организует 29 марта показ записи спектакля "Школа падаткаплацельшчыкаў".

Республиканская добровольная акция "Неделя леса" по 4 апреля пройдет в Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

29 марта

120 лет назад родился Корш-Саблин Владимир Владимирович, белорусский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1935), народный артист Беларуси (1955), народный артист СССР (1969). Один из основоположников белорусского художественного кинематографа. В 1945-1960 годах и 1969-1974 годах художественный руководитель киностудии "Беларусьфильм". Основное место в творчестве занимали фильмы историко-революционной тематики с характерной романтической приподнятостью, эпической широтой. Как режиссер дебютировал фильмом "В огне рожденная". Постановщик первого звукового фильма в белорусском игровом кино "Первый взвод". Поставил фильмы "Золотые огни", "Поют жаворонки", "Константин Заслонов" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968), Государственной премии СССР (1950). Умер в 1974 году.

115 лет назад родился Гринблат Моисей Яковлевич, белорусский этнограф, фольклорист, историк, кандидат исторических наук (1945). Окончил Ленинградский университет. Работал в Белорусском отделе Наркомпроса БССР, актером в труппе В.Голубка. Исследовал происхождение, быт и культуру белорусов, народную лексику. Один из авторов исследования "Белорусское народное устно-поэтическое творчество". Составил сборники фольклора "Песни белорусского народа", "Загадки" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986, посмертно). Умер в 1983 году.

30 марта

75 лет назад родился Эрик Клэптон, английский рок-музыкант, певец и композитор, один из основателей британского блюза. Единственный артист, чье имя трижды занесено в американский Зал славы рок-н-ролла.

75 лет назад родился Толубеев Андрей Юрьевич, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1991). Снимался в фильмах "Убить дракона", "Слезы капали", "Ребро Адама", в телесериалах "Агент национальной безопасности" и "Бандитский Петербург". Умер в 2008 году.

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