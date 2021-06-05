Картина дня: поездка Лукашенко на "Гранит", старт трудового семестра и подготовка к купальному сезону

ВЧЕРА

Картина дня. 4 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Брестскую область, в том числе предприятие "Гранит", где строят новый горно-обогатительный комбинат. Президент потребовал взять на контроль ситуацию с работой на внешних рынках. Александр Лукашенко ознакомился с новыми технологиями добычи гранитного щебня и работой отечественной беспилотной техники на месторождении "Ситницкое" РУПП "Гранит" в Лунинецком районе. В ближайшее время будут приняты меры, чтобы никто не мешал предприятию "Гранит" работать на внутреннем рынке, заявил глава государства. Президент поручил в течение недели разобраться с проблемами, которые есть в функционировании санатория "Свитанак" предприятия "Гранит", расположенного возле Микашевичей. Александр Лукашенко пообещал работникам предприятия "Гранит" в Микашевичах, что дорога Кобрин - Гомель будет реконструирована. Недружественные действия Запада - это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси, отметил глава государства.

О защите своего рынка и "интеллектуальных карьерах". Подробности визита Лукашенко на "Гранит".

Надо больше информировать людей о проводимой на местах работе, о решаемых проблемах. Тогда будет меньше вопросов от населения и спекуляций. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на выездном расширенном заседании Президиума Совета Республики на тему "Об эффективности и результатах работы Минского райисполкома, Минского районного Совета депутатов с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году и за пять месяцев 2021 года".

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении на весенней сессии, сообщил председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко.

Правлением Национального банка принято постановление от 28 мая 2021 года №141, которым утверждена инструкция о порядке валютно-обменных операций.

Минэнерго и Госатомнадзор прокомментировали заявление Еврокомиссии в связи с выдачей лицензии БелАЭС.

Министр обороны Виктор Хренин наградил военнослужащих 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, которые добились высоких результатов в боевой подготовке.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает, что директива Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) по безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси является политизацией авиационной безопасности. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков, указывается в заявлении.

Федерация профсоюзов Беларуси инициирует международную правовую экспертизу правомерности санкций Евросоюза. Об этом заявил председатель ФПБ Михаил Орда во время встречи с представителями трудового коллектива "Белавиа".

Фото ФПБ

Вопрос о включении данных о вакцинации в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19" прорабатывается, но это не должно стать новым барьером для перемещения граждан внутри Евразийского экономического союза. Об этом заявила на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. Оплата за роуминг внутри Евразийского экономического союза максимально будет приближена к "домашнему" тарифу к 2025 году.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1183 пациента с COVID-19, выписаны 1297.

Фото из архива

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси.

"Белавиа" с 16 июня возобновляет рейсы в Алматы.

Авиакомпания Nordwind открывает полеты из Казани в Минск.

Новый поезд Гомель - Москва будет курсировать ежедневно с 10 июня.

Фото из архива

Открытие третьего трудового семестра состоялось в столице: Минская городская организация БРСМ в парке Победы вручила трудовые путевки участникам студенческих отрядов города.

ФОТОФАКТ: Участники фестиваля "Вытокі. Крок да Алімпу" посетили ресурсный центр машиностроительного профиля в Орше

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы во время подготовки к купальному сезону 2021 года обследовали все зоны рекреации, утвержденные решениями органов исполнительной власти. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5-6 июня

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В БГУ 5 июня пройдут спортивные соревнования по бегу с преодолением препятствий BSU Race 2021.

В национальном парке "Беловежская пуща" 5 июня пройдет 4-й открытый фестиваль самодеятельного творчества "Добрыя суседзi".

Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет по 5 июня в Орше.

Международный студенческий коммуникационный форум "PR-кветка-2021" пройдет по 6 июня в БГУ. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме на платформе YouTube-канала.

Международный форум искусств "Детская биеннале в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь" пройдет по 13 июня по адресу ул.Некрасова, 3. Будут демонстрироваться арт-проекты детей и молодежи, театральные постановки, а также творчество юных художников, актеров, музыкантов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

6 июня

В Республике Беларусь - День мелиоратора.

День русского языка.

180 лет назад родилась Ожешко Элиза, польская писательница. Во время восстания 1863-1864 гг. была связной партизанского отряда Р.Траугутта, действовавшего в Белорусском Полесье. Автор рассказов "Эхо", "Тадеуш", "В зимний вечер", повестей "Низины", "Хам", романа-эпопеи "Над Неманом". Инсценировки ее произведений неоднократно шли в театрах Беларуси. По повести "Хам" поставлен одноименный многосерийный телефильм. Умерла в 1910 году. В Гродно установлен памятник писательнице, ее именем названа одна из главных улиц.

60 лет назад родился Хоронеко Вячеслав Васильевич, белорусский спортсмен (гиревой спорт), мастер спорта СССР (1987), мастер спорта Беларуси международного класса (1975). Бронзовый призер чемпионата Европы (1992). Обладатель кубков СССР (1991), СНГ (1992). Серебряный призер чемпионата СССР (1991), Кубка СССР (1989). Многократный чемпион Беларуси.

7 июня

110 лет назад родился Сурганов Федор Анисимович, государственный и партийный деятель Беларуси, один из организаторов и руководителей комсомольского подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны. В 1939-1941 годах секретарь Горецкого райисполкома, 1-й секретарь Могилевского обкома ЛКСМБ. В 1942-1945 годах секретарь ЦК ЛКСМБ. В 1942-1943 годах в составе оперативной группы ЦК КП(б)Б и БШПД на Калининском фронте. В августе 1943 - июле 1944 глдов в тылу врага: уполномоченный ЦК КП(б)Б и ЦШПД, один из руководителей партизанского движения и комсомольского подполья на территории Вилейской, Барановичской и Белостокской областей. С 1947 года 2-й секретарь Минского обкома КПБ, с 1954 председатель Минского облисполкома, в 1955-1956 1-й секретарь Минского обкома КПБ. В 1956-1959 и 1962-1965 годах секретарь, в 1959-1962 годах и с марта 1965 года 2-й секретарь ЦК КПБ. Одновременно заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР, заместитель председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР, председатель Бюро ЦК КПБ по руководству сельским хозяйством. Умер в 1976 году. Его именем названа улица в г.Минске.

75 лет назад родился Жарин Геннадий Лаврентьевич, белорусский художник. В 1974 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал преимущественно в монументальной живописи. Автор витражей и станковых работ. Умер в 2014 году.

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