Картина дня: поездка Лукашенко на Гродненщину, доплаты медикам и оперный театр Беларуси в топ-3 СНГ

ВЧЕРА

Картина дня. 17 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. При посещении ОАО "Стеклозавод "Неман" в Лидском районе глава государства пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Также Александр Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу "Неман" и заявил о расширении производства. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса, и подчеркнул важность защиты и обеспечения всем необходимым медперсонала. Также глава государства заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

Александр Лукашенко во время посещения стеклозавода "Неман"

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Эвакуации.

Доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут существенными, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Он рассказал, что Беларусь получила пробную партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Также министр подчеркнул, что все службы работают на то, чтобы обеспечить безопасность школьников и сохранить непрерывность учебного процесса. Владимир Караник рассказал, что ситуация в Витебске стабилизировалась. Минздрав призвал белорусов в предстоящие большие выходные оставаться дома.

Владимир Караник. Фото из архива

В Беларуси делают все для минимизации последствий пандемии коронавируса, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время переговоров по видео-конференц-связи с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Во время переговоров

Акценты в борьбе с коронавирусной инфекцией нужно смещать в районы, потому что вирус пришел туда. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко перед заседанием областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения в Витебске.

Владимир Андрейченко

Предприятиям надо помочь выдачей льготных кредитов в нынешних условиях пандемии. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на заседании Консультативного совета палат государств - членов ЕАЭС. Также он сообщил, что проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года находится на финальной стадии согласования.

Михаил Мясникович. Фото ЕЭК

МНЕНИЕ: Врач-инфекционист Олеся Черноглаз: помимо квалифицированной медпомощи важен и настрой пациента

Правительство временно отвязало повышение зарплат от роста производительности труда.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Также он заявил, что Минобразования пока не планирует переносить окончание учебного год.

Фото из архива

В Беларуси ограничили продажу нетабачных никотиносодержащих изделий.

Запрет на посещение лесов действует в 79 районах Беларуси.

Большой театр Беларуси вошел в топ-3 оперных театров СНГ.

Учащиеся гомельского колледжа кулинарии испекли пасхальные куличи для медработников.

Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 апреля

Брестский государственный технический университет 18 апреля проведет день открытых дверей в онлайн-режиме. На YouТube-канале БрГТУ об особенностях обучения расскажет декан факультета электронно-информационных систем. Начало трансляции в 12.00.

На YouTube-канале Национального академического драматического театра имени М.Горького 18 апреля состоится трансляция спектакля "Чудаки" по произведению Максима Горького. Ссылка на просмотр будет доступна на сайте театра, а также в его группах в соцсетях с 18.00 в день просмотра до 18.00 следующего дня.

В Минской области по 30 апреля организован месячник по наведению порядка на земле.

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Знаменательные даты

19 апреля

Православные верующие празднуют Светлое Христово Воскресение (Пасху).

120 лет назад родился Птушко Александр Лукич, российский кинорежиссер, художник и сценарист, народный артист СССР (1969). Один из зачинателей советского объемного мультфильма. Экранизировал сказки, легенды, былины. Лауреат Государственной премии СССР (1947). Умер в 1973 году.

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