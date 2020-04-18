Картина дня: поездка Лукашенко на Гродненщину, доплаты медикам и оперный театр Беларуси в топ-3 СНГ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 18 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:11 Офицеры Военной академии инициировали сбор средств для поддержки здравоохранения Общество
09:34 БАТЭ примет "Торпедо-БелАЗ", "Витебск" сыграет с брестским "Динамо" в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу Спорт
09:16 Лукашенко поздравил с 70-летием олимпийского чемпиона по велоспорту Владимира Каминского Президент
09:09 КГК Витебской области проведет горячую линию по обеспеченности аптек и медучреждений средствами защиты Регионы
09:05 Лукашенко подтвердил заинтересованность в развитии межгосударственных связей с Зимбабве Президент
09:00 Лукашенко: православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа Президент
09:00 Картина дня: поездка Лукашенко на Гродненщину, доплаты медикам и оперный театр Беларуси в топ-3 СНГ Общество
00:53 Техас первым в США начнет снимать ограничения, введенные из-за коронавируса В мире
00:21 Шоураннер "Твин Пикс" намекнул на возможное продолжение сериала Калейдоскоп
17.04.20
17.04.20 23:45 Эмодзи, выражающие заботу в период пандемии, появятся в Facebook Технологии
17.04.20 23:03 Пражский аэропорт подвергся кибератаке В мире
17.04.20 22:21 ФОТОРЕПОРТАЖ: Вокруг Гродно прошел автомобильный Крестный ход со святой Плащаницей Регионы
17.04.20 22:09 Рядом с Солнечной системой нашли планету-"близнеца" Земли Технологии
17.04.20 22:05 Белорусская пионерия запускает 20 апреля онлайн-проект "По следам Победы" Общество
17.04.20 21:53 В Италии 4 мая могут открыть рестораны, бары и парки В мире
17.04.20 21:48 Более 500 открыток отправили медикам активисты столичного БРСМ Регионы
17.04.20 21:41 БНТУ передал средства индивидуальной защиты в 19-ю детскую поликлинику Минска Регионы
17.04.20 21:33 "Шахтер" уступил "Слуцку" в чемпионате Беларуси, не реализовав пенальти и играя в большинстве с 51-й минуты Спорт
17.04.20 21:27 В Фонд солидарности по борьбе с коронавирусом поступило $150 млн - ВОЗ В мире
17.04.20 21:22 В Беларуси запустили платформу для онлайн-концертов в поддержку благотворительных организаций Общество
17.04.20 20:55 Неизвестные ограбили две квартиры в Молодечно Происшествия
17.04.20 20:39 Коронавирус показал, насколько значим труд медиков и учителей - директор школы Общество
17.04.20 20:15 В Минске и Витебске задержали двух человек, незаконно продававших респираторы и перчатки Происшествия
17.04.20 20:06 "Локомотив" разгромил "Химик" на старте футбольного чемпионата Беларуси в 1-й лиге Спорт
17.04.20 19:38 Медики на видеоконференции с участием Кочановой обсудили ситуацию с COVID-19 в Минске Общество
17.04.20 19:30 "Белшина" и "Смолевичи", обменявшись голами с пенальти в конце матча, сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
17.04.20 19:19 "Марафон поддержки" побывал на 7-й подстанции скорой помощи в Минске Регионы
17.04.20 19:12 Правительство отменило решение об ограничении роста цен не более 0,5% в месяц Экономика
17.04.20 18:59 Для врачей на фоне COVID-19 подготовлены гостиницы и другие центры временного пребывания Общество
17.04.20 18:59 РТБД готовит новую серию показов спектаклей из своего видеофонда Культура
Все новости
Все новости
Общество
18 апреля 2020, 09:00

Картина дня: поездка Лукашенко на Гродненщину, доплаты медикам и оперный театр Беларуси в топ-3 СНГ

ВЧЕРА

Картина дня. 17 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. При посещении ОАО "Стеклозавод "Неман" в Лидском районе глава государства пообещал оказать поддержку предприятиям через местную власть. Также Александр Лукашенко пообещал поддержку стеклозаводу "Неман" и заявил о расширении производства. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране справляются с ситуацией, вызванной распространением коронавируса, и подчеркнул важность защиты и обеспечения всем необходимым медперсонала. Также глава государства заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

Александр Лукашенко во время посещения стеклозавода "Неман"
Александр Лукашенко во время посещения стеклозавода "Неман"

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Эвакуации.

Доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут существенными, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник. Он рассказал, что Беларусь получила пробную партию экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Также министр подчеркнул, что все службы работают на то, чтобы обеспечить безопасность школьников и сохранить непрерывность учебного процесса. Владимир Караник рассказал, что ситуация в Витебске стабилизировалась. Минздрав призвал белорусов в предстоящие большие выходные оставаться дома.

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

В Беларуси делают все для минимизации последствий пандемии коронавируса, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время переговоров по видео-конференц-связи с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий.

Во время переговоров
Во время переговоров

Акценты в борьбе с коронавирусной инфекцией нужно смещать в районы, потому что вирус пришел туда. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко перед заседанием областного штаба по борьбе с распространением коронавируса и защите населения в Витебске.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Предприятиям надо помочь выдачей льготных кредитов в нынешних условиях пандемии. Такое мнение высказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на заседании Консультативного совета палат государств - членов ЕАЭС. Также он сообщил, что проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года находится на финальной стадии согласования.

Михаил Мясникович. Фото ЕЭК
Михаил Мясникович. Фото ЕЭК

МНЕНИЕ: Врач-инфекционист Олеся Черноглаз: помимо квалифицированной медпомощи важен и настрой пациента

Правительство временно отвязало повышение зарплат от роста производительности труда.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело государственное регулирование цен на социально значимые товары.

Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Также он заявил, что Минобразования пока не планирует переносить окончание учебного год.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси ограничили продажу нетабачных никотиносодержащих изделий.

Запрет на посещение лесов действует в 79 районах Беларуси.

Большой театр Беларуси вошел в топ-3 оперных театров СНГ.

Учащиеся гомельского колледжа кулинарии испекли пасхальные куличи для медработников.

Фото из архива
Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 апреля

Брестский государственный технический университет 18 апреля проведет день открытых дверей в онлайн-режиме. На YouТube-канале БрГТУ об особенностях обучения расскажет декан факультета электронно-информационных систем. Начало трансляции в 12.00.

На YouTube-канале Национального академического драматического театра имени М.Горького 18 апреля состоится трансляция спектакля "Чудаки" по произведению Максима Горького. Ссылка на просмотр будет доступна на сайте театра, а также в его группах в соцсетях с 18.00 в день просмотра до 18.00 следующего дня.

В Минской области по 30 апреля организован месячник по наведению порядка на земле.

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

19 апреля

Православные верующие празднуют Светлое Христово Воскресение (Пасху).

120 лет назад родился Птушко Александр Лукич, российский кинорежиссер, художник и сценарист, народный артист СССР (1969). Один из зачинателей советского объемного мультфильма. Экранизировал сказки, легенды, былины. Лауреат Государственной премии СССР (1947). Умер в 1973 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Офицеры Военной академии инициировали сбор средств для поддержки здравоохранения
Фото БРПО Белорусская пионерия запускает 20 апреля онлайн-проект "По следам Победы"
Фото из архива В Беларуси запустили платформу для онлайн-концертов в поддержку благотворительных организаций
На переднем плане - Калина Капуцкая. Фото из архива Коронавирус показал, насколько значим труд медиков и учителей - директор школы
Во время видеоконференции Медики на видеоконференции с участием Кочановой обсудили ситуацию с COVID-19 в Минске
Фото из архива Для врачей на фоне COVID-19 подготовлены гостиницы и другие центры временного пребывания
Главное
"Главное - сохранить трудовые коллективы" - Лукашенко пообещал поддержать предприятия на местах
В Беларуси принимают все меры для минимизации последствий коронавируса - Кочанова
Школьники Беларуси приступят к занятиям с 20 апреля
Правительство призывает оставаться дома тех, кому нужно быть в самоизоляции
В Беларуси провели более 86,8 тыс. тестов на коронавирус
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко на Гродненщину, доплаты медикам и оперный театр Беларуси в топ-3 СНГ
Лукашенко о ситуации с коронавирусом: сегодня забрезжил лучик надежды
Медики на видеоконференции с участием Кочановой обсудили ситуацию с COVID-19 в Минске
Стали известны подробности указа о надбавках медикам: от Br300 до Br4 тыс. ежемесячно
КГК проведет прямую линию по наличию в продаже масок и антисептика
Тесты, маски, медпрепараты - второй гуманитарный груз из Китая передан Беларуси
Минздрав призывает белорусов в предстоящие большие выходные оставаться дома
Военные химики окажут помощь в дезинфекции против COVID-19
До +13°С градусов тепла ожидается в Беларуси 18 апреля
В Беларуси запустили платформу для онлайн-концертов в поддержку благотворительных организаций
Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля
Запрет на посещение лесов действует в 79 районах Беларуси
Превышений радиационных параметров из-за пожаров в Чернобыльской зоне не выявлено - Белгидромет
Продлены сроки ограничения въезда в Латвию и Литву
Рядом с Солнечной системой нашли планету-"близнеца" Земли
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.