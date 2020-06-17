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17 июня 2020, 07:00

Картина дня: поездка Лукашенко на Гродненщину, выставка Made in Belarus и проект "З гонарам у сэрцы"

ВЧЕРА

Картина дня.16 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область. Глава государства видит хорошие возможности для экономического развития страны и в том числе связывает их со скорейшим выходом мира из пандемии. Президент также провел встречу с активом Гродненской области. Он сообщил, что к строительству нового комплекса азотных удобрений в Гродно планируют приступить в 2020 году. Александр Лукашенко обозначил приоритеты страны в привлечении инвестиций. Глава государства обещает упростить продажу населению пустующих земельных участков в сельской местности. Отвечая на вопросы, Президент отметил, что Беларусь и другие страны в разные годы сталкивались со всплеском различных вирусов и со всеми проблемами удалось справиться.

Александр Лукашенко во время посещения предприятия
Александр Лукашенко во время посещения предприятия

Белорусское телеграфное агентство запускает мультимедийный проект "З гонарам у сэрцы", посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах.

Совмин увеличил размер компенсаций расходов по сбору отходов товаров и упаковки.

В Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 29 ноября 2019 года №64.

В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента.

МИД Беларуси и Китая обсудили перспективы обмена государственными визитами.

Андрей Дапкюнас. Фото МИД
Андрей Дапкюнас. Фото МИД

Состоялась встреча посла Беларуси в Украине Игоря Сокола с заместителем руководителя офиса Президента Украины Игорем Жовквой. Украинской стороне передано приглашение Президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Президента Украины Владимира Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов.

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Украине
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в Украине

Съедобная упаковка, инновационные макароны: открылась виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood. Более 100 разработок представили научные организации на выставке Made in Belarus #AgroFood.

Фото предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП
Фото предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП

БелТПП и предприятия, которые входят в систему палаты, активно включились в освоение новых форматов сотрудничества, и первая виртуальная выставка белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood - тому подтверждение. Такое мнение высказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на официальной церемонии открытия выставки.

Виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood - новый шаг для укрепления экономических связей Беларуси и Украины. Такое мнение высказал президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков на официальной церемонии открытия выставки.

Сотрудничество в аграрной сфере является приоритетным направлением белорусско-узбекского взаимодействия. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич на международном аграрном онлайн-форуме.

Беларусь после запуска нового производства на РУП "Белмедпрепараты" сможет практически полностью закрыть потребности внутреннего рынка в противоопухолевых препаратах, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения предприятия.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

Нанотехнологии носят межотраслевой характер. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик. В Беларуси нанотехнологии активно применяются в машиностроении.

Педагогические работники будут получать к отпуску единовременную выплату на оздоровление. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 15 июня 2020 года №342.

В Беларуси выздоровели и выписаны 31 273 пациента с COVID-19.

На сегодняшний день доступность объектов Беларуси для людей с инвалидностью оценивается в 69%. Об этом сообщила начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктория Гречиха в пресс-центре БЕЛТА. В 2020 году в Минске обустроят безбарьерную среду по более чем 90 адресам инвалидов-колясочников.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

В Беларуси подготовят национальный план действий по предотвращению деградации земель до 2025 года, сообщил заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич. Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием поддержит повторное заболачивание земель в Гомельской области.

Власти Минска усилят контроль за соблюдением санэпидрежима в торговле.

При нынешних темпах потепления через 30 лет в Беларуси будут принципиально новые агрометеоусловия, сообщил директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

Авиакомпания "Белавиа" возобновляет полеты по маршруту Минск - Стамбул - Минск.

Фото из архива
Фото из архива

ГАИ инициирует обязательную установку на магистралях ограждений от выезда на встречную полосу.

Более 200 мест массового отдыха обустроили лесхозы к летнему сезону, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

РЕПОРТАЖ: Прямо из Дворца: в Лунинецком районе созрела клубника

Во время сбора клубники
Во время сбора клубники

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 июня

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Онлайн-конференцию "Перспективы белорусской экономики и валютного рынка в 2020 году" организует пресс-центр БЕЛТА. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции. Задать вопрос можно в Telegram или Viber по номеру 80445838404.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "О ходе подготовки и проведении XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Начало в 14.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 июня

День устойчивой гастрономии.

85 лет назад родился Соломин Юрий Мефодьевич, народный артист России (1974), народный артист СССР (1988). Член-корреспондент Российской академии образования (1992). Профессор Театрального училища им.Щепкина (1986). Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. В 1990-1991 годах министр культуры России. Снялся в фильмах: "Весна на Одере", "Красная палатка", "ТАСС уполномочен заявить", "Адъютант его превосходительства" и др. Лауреат Государственной премии России (1971).

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